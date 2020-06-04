Очільник Харківської ОДА Кучер живе у квартирі сепаратиста з бази "Миротворець", - ЗМІ

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер живе у квартирі, що належить прихильникові "Малоросії" Кирилу Шалімову.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Нещодавно керівник регіону опублікував декларацію за минулий рік. Згідно з документом, у власності чиновника або його рідних є три квартири. Крім цього родина безкоштовно користується житлом площею 95 квадратних метрів. Як свідчать дані з офіційного реєстру, йдеться про нерухомість в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова. Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тис. доларів.

Власником квартири є якийсь Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким іменем немає і ніколи не було бізнесу. Однак він згадується на сайті "Миротворець" як сепаратист і любитель псевдореспублік. У профайлі є скріншоти, на яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова розповідає, що йому "і в Малоросії добре".

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