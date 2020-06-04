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Очільник Харківської ОДА Кучер живе у квартирі сепаратиста з бази "Миротворець", - ЗМІ

Очільник Харківської ОДА Кучер живе у квартирі сепаратиста з бази

Очільник Харківської ОДА Олексій Кучер живе у квартирі, що належить прихильникові "Малоросії" Кирилу Шалімову.

Про це свідчать дані, розміщені на сайті НАЗК, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Нещодавно керівник регіону опублікував декларацію за минулий рік. Згідно з документом, у власності чиновника або його рідних є три квартири. Крім цього родина безкоштовно користується житлом площею 95 квадратних метрів. Як свідчать дані з офіційного реєстру, йдеться про нерухомість в елітному будинку №16 по вулиці Ляпунова. Ціна квартир у цьому будинку на вторинному ринку варіюється від 115 до 250 тис. доларів.

Власником квартири є якийсь Кирило Андрійович Шалімов. Згідно з інформацією з відкритих джерел, у людини з таким іменем немає і ніколи не було бізнесу. Однак він згадується на сайті "Миротворець" як сепаратист і любитель псевдореспублік. У профайлі є скріншоти, на яких 21-річний уродженець окупованого Стаханова розповідає, що йому "і в Малоросії добре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двох киян затримано в Харкові під час "продажу" за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер

Автор: 

квартира (296) ОДА (1625) Харківщина (6054) Кучер Олексій (66)


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Топ коментарі
+17
когда уже кончится бесконечная череда зашкваров слуг уродов? ну правда - уже надоело просто. зебараны необучаемы и надеяться на их прозрение глупо.
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04.06.2020 19:21
+14
Скажи мне,кто твой друг и я скажу кто ты. Сепар к сепару.
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04.06.2020 19:20
+10
бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров



это филиал 95 квартала ?
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04.06.2020 19:17
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бесплатно пользуется жильем площадью 95 квадратных метров



это филиал 95 квартала ?
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04.06.2020 19:17 Відповісти
могли бы и на 33 квадратных метрах поместиться

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 200
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04.06.2020 19:25 Відповісти
С этим харьковским недоросом все понятно
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04.06.2020 23:18 Відповісти
Внезапно...
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04.06.2020 19:17 Відповісти
Так в зє партії всі такі.
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04.06.2020 19:18 Відповісти
«У вас продается славянский шкаф?» - «Шкаф продан, могу предложить никелированную кровать с тумбочкой».
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04.06.2020 19:19 Відповісти
Скажи мне,кто твой друг и я скажу кто ты. Сепар к сепару.
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04.06.2020 19:20 Відповісти
Яблоко от яблони далеко не падает.
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04.06.2020 19:22 Відповісти
когда уже кончится бесконечная череда зашкваров слуг уродов? ну правда - уже надоело просто. зебараны необучаемы и надеяться на их прозрение глупо.
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04.06.2020 19:21 Відповісти
Никогда не кончится, и вы это прекрасно знаете. До тех пор, пока мы покорно глотаем каждую такую новость - всё это будет продолжаться. До тех пор, пока мы не вздернем их на фонарях. А мы - не вздернем. Кишка тонка.
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04.06.2020 19:24 Відповісти
Почему это должна закончиться череда ватных зашкваров у слуг урода, если они все ватники? Это их убеждения, поэтому зашквары не закончатся. Только они зашкварами это не считают.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
Впіймав бузьок вужа, підкинув і проковтнув. Через кілька хвилин вуж вислизнув з його задниці. Бузьок знов його впіймав, підкинув і проковтнув. Ще раз це повторилось і бузьок, проковтнувши, вставив дзьоб в очко та каже - а тепер циркулюй!
Закінчились ЗЄкадри в преза. Це не зашквари, це циркуляція ЗЄгімна.
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04.06.2020 20:10 Відповісти
Ну и что?
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04.06.2020 19:24 Відповісти
И что, например Юлька тоже в сайте Миротворца.))
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04.06.2020 19:27 Відповісти
Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 2154
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04.06.2020 19:27 Відповісти
"в семи комнатах живет, пять пар штанов имеет..." И шо? Сирым людям ни холодно от этого, ни жарко.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
так Кучер - это заднеприводной дружок этого сепара? ходит налево от жОны и детей, что ли?

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 8928
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04.06.2020 19:30 Відповісти
Прямой совсем сбрендил, согласно какого закона нельзя жить в квартире кого бы то нибыло. Уже не знают к чему прицепится.
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04.06.2020 19:31 Відповісти
І що, байдуже на чиєму літачкові повернувсь віслюк з Оману ?
Ні. І такі випадки мають ставати відомими на всю державу.
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04.06.2020 19:33 Відповісти
Помните такие "правдорубные каналы" в телеграме "Джокер", "Темный рыцарь"
Так вот.....

Председатель Харьковской ОГА Кучер живет в квартире сепаратиста из базы "Миротворец", - СМИ - Цензор.НЕТ 6028
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04.06.2020 19:32 Відповісти
Заявления римского легионера еще имеют какое-то значение?
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04.06.2020 19:35 Відповісти
Ромского легионера
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04.06.2020 20:12 Відповісти
Чувак фактично фінансує сепаратистів
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04.06.2020 19:48 Відповісти
Похоже у ЗЕпавианов дна не существует в принципе...
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04.06.2020 19:52 Відповісти
250 м до хаты Кернеса
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04.06.2020 19:55 Відповісти
Що не день, то новий зашквар від СН&ЗЕкоманди. Ось де поле не оране для сценок 95 кварталу...., а ... ніззя!
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04.06.2020 20:46 Відповісти
Коню понятно шо хату прикупил сам кучер на подставное лицо шоб не светить лишних пару сотен баков. Ну а этого 21 летнего либо надёжно контролируют, либо уже посхемам она принадлежит кучерам ,а формально оформят в нужный момент
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04.06.2020 21:18 Відповісти
Да у вас Клоун в президентах , а вы о таких мелочах
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04.06.2020 21:34 Відповісти
Тоже мені, новина. Дивно інше - що сепаратист з бази "Миротворця" не живе на квартирі у очільника Харківської ОДА,
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05.06.2020 08:44 Відповісти
 
 