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Новини ДТП
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Поліцейський Сіньков, який затримував учасників стрілянини в Броварах, загинув у ДТП, - Нацполіція

У Київській області в ДТП загинув 46-річний працівник Броварського відділу поліції, старший сержант поліції Руслан Сіньков, який 29 травня брав участь у затриманні озброєних учасників перестрілки в Броварах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Нацполіції в фейсбуці.

"Сьогодні, 4 червня, трагічно загинув унаслідок ДТП працівник сектора реагування патрульної поліції Броварського відділу поліції Руслан Іванович Сіньков. Вранці його колеги чекали на інструктаж і про смертельну аварію поліцейські дізналися пізніше. Це був перший і останній раз, коли Руслан Іванович вчасно не прибув на службу", - сказано в повідомленні.

У поліції його описують як мужнього і вольового чоловіка, який ніколи не рахувався з особистим часом, був відповідальним до роботи і вимогливим до своїх колег.

Зазначається, що в правоохоронних органах Руслан Сіньков прослужив 24 роки.

Поліцейський Сіньков, який затримував учасників стрілянини в Броварах, загинув у ДТП, - Нацполіція 01

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