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Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара Хмельницького об'єднаного військового комісаріату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура 01

За даними слідства, хабар у розмірі 1 500 доларів від місцевого жителя офіцер військкомату отримав за вирішення питання про визнання призовника непридатним до військової служби.

Хабар виявлено ​​під час проведення обшуку в одному зі службових приміщень військкомату.

Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура 02

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Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура 03

"Тривають слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання підполковника, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.

Автор: 

хабар (4695) Хмельницький (405) Військова прокуратура (722) військкомат (432)


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Топ коментарі
+5
Неужели четырежды уклонист аж в Хмельницком решил в пятый раз отмазаться?
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04.06.2020 19:41
+2
Можна прийняти закон, що той що не служив не може бути державним чиновником і не має права бути обраним. В Роберта Хайнлайна(в його романі) ті, що не служили не мали і права голосу на виборах. Якась логіка в цьому є.
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04.06.2020 20:01
+1
https://censor.net/user/58800 А можна зробити контракт,а не фігнею займатися.Або зробити відношення до людей,як в Швеції.Наша призовна служба,це тюрма і це факт.Там ламається психіка.Але як в Швеції,в нас не буде.Ми не шведи,вони один одному допомагають і поважають.
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04.06.2020 20:04
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Неужели четырежды уклонист аж в Хмельницком решил в пятый раз отмазаться?
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04.06.2020 19:41 Відповісти
напевне, гадав, що на тлі такої визначної події, як візит президента зі слугами народу, хабар пройде гладко...
а-н-нєт, дзузьки
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04.06.2020 19:49 Відповісти
Осмелюсь спросить не под руководством ли гаранта был осуществлен захват "матерого" взяточника?
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04.06.2020 19:50 Відповісти
Показуха.Хто хоча відкупитися,він відкупиться.В армії тільки одна біднота,або ідейні.яких переважна меншість.Тому потрібен контракт,ну не буде тут Швеція.Більшість молоді не хоче в армію,на відмінно від Швеції.
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04.06.2020 19:53 Відповісти
Можна прийняти закон, що той що не служив не може бути державним чиновником і не має права бути обраним. В Роберта Хайнлайна(в його романі) ті, що не служили не мали і права голосу на виборах. Якась логіка в цьому є.
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04.06.2020 20:01 Відповісти
https://censor.net/user/58800 А можна зробити контракт,а не фігнею займатися.Або зробити відношення до людей,як в Швеції.Наша призовна служба,це тюрма і це факт.Там ламається психіка.Але як в Швеції,в нас не буде.Ми не шведи,вони один одному допомагають і поважають.
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04.06.2020 20:04 Відповісти
Отмените совковый призыв уже капитализм. Армия должна быть не наказанием а престижной и высокооплачиваемой а они все молодежь отлавливают и запугивают
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04.06.2020 20:07 Відповісти
пока призывники не начнут отказываться принимать присягу
судейско/мусорская мафия будет на коне
кооме того, многие призывники идут в армию,
чтобы потом в мусарне карьеру сделать
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04.06.2020 20:46 Відповісти
Не может же все время Везти , - А сегодня не его День.
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04.06.2020 20:35 Відповісти
почему военкоматы занимаются набором в мусарню ?
как можно призывника отправлять в гвардию ?
почему призывникам не объясняют, что принятие
присяги не обязательно , что это добровольное решение ?
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04.06.2020 20:52 Відповісти
ну хоть одного...
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04.06.2020 21:16 Відповісти
 
 