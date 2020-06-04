Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура. ФОТО
Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара Хмельницького об'єднаного військового комісаріату.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.
За даними слідства, хабар у розмірі 1 500 доларів від місцевого жителя офіцер військкомату отримав за вирішення питання про визнання призовника непридатним до військової служби.
Хабар виявлено під час проведення обшуку в одному зі службових приміщень військкомату.
"Тривають слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання підполковника, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.
Топ коментарі
+5 18c49ed2
показати весь коментар04.06.2020 19:41
+2 Harib Da
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+1 XENOmorph X #463378
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а-н-нєт, дзузьки
судейско/мусорская мафия будет на коне
кооме того, многие призывники идут в армию,
чтобы потом в мусарне карьеру сделать
как можно призывника отправлять в гвардию ?
почему призывникам не объясняют, что принятие
присяги не обязательно , что это добровольное решение ?