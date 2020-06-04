Заступника військкома затримано на хабарі 1,5 тис. дол. у Хмельницькому, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі заступника військового комісара Хмельницького об'єднаного військового комісаріату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Західного регіону.

За даними слідства, хабар у розмірі 1 500 доларів від місцевого жителя офіцер військкомату отримав за вирішення питання про визнання призовника непридатним до військової служби.

Хабар виявлено ​​під час проведення обшуку в одному зі службових приміщень військкомату.

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"Тривають слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про затримання підполковника, повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу", - сказано в повідомленні.