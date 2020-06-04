"Слуга народу" Яцик про тиск ОП: наполегливі прохання надходили двічі, я не хотіла, щоб членів Комітету "ламали через коліно"

Депутат "Слуги народу" Юлія Яцик зняла свою кандидатуру в комісію з відбору керівництва ДБР на користь колеги по фракції Владлена Неклюдова. Вона каже, що була змушена зробити це під тиском Офісу президента, інакше членів комітету ВР з правоохоронної діяльності "ламали б через коліно".

Про це Яцик розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про конкурс на те, хто з депутатів - членів комітету Ради з правоохоронної діяльності - увійде до комісії з підбору керівництва ДБР.

Яцик стверджує, що комітет спочатку розглядав 2 кандидатури - її і колеги по фракції Владлена Неклюдова. "Чому Владлен? Тому що на ньому наполягав спочатку Офіс президента, а я набрала максимальну кількість голосів з усіх кандидатів, причому з таким істотним відривом", - розповіла вона.

"У певний момент до нас з Офісу президента приїхав представник, який сказав, що потрібно би підтримати кандидатуру Владлена Неклюдова, оскільки це людина, яку підтримував або лобіював президент. На що члени Комітету сказали: почекайте, у нас була визначена процедура рейтингового голосування, і ми будемо голосувати за власним волевиявленням", - пояснила Яцик.

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За її словами, наступного дня після цього надійшло ще одне "наполегливе прохання" зняти її кандидатуру. В якій формі було висловлене ​​ця прохання і хто з представників Офісу президента її озвучив, Яцик повідомляти відмовилася.

"Я не могла відмовити в цьому проханні. Я не хотіла, щоб членів Комітету, як кажуть, "ламали через коліно" і якось примушували не голосувати. Я все прекрасно розумію, я доросла людина. Тому я прийняла таке рішення", - стверджує Яцик.

Неклюдов на засіданні комітету, за її словами, не заперечував підтримку з боку ОП.

"Він сказав, що я до президента не ходив, не просив, це зробили інші люди за мене. Саша Куницький запитав його: чи вважаєш ти допустимим так чинити і чи вважаєш ти це нормою? Він сказав: так, я вважаю, що це цілком прийнятно", - розповіла Яцик.

Про те, що вона була змушена зняти свою кандидатуру під тиском ОП, Яцик розповіла вдень 4 червня.

До комісії з відбору керівництва ДБР відібрали депутата Владлена Неклюдова і двох вчених - Лідію Москвич і Андрія Козлова.