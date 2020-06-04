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Новини
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"Слуга народу" Яцик про тиск ОП: наполегливі прохання надходили двічі, я не хотіла, щоб членів Комітету "ламали через коліно"

Депутат "Слуги народу" Юлія Яцик зняла свою кандидатуру в комісію з відбору керівництва ДБР на користь колеги по фракції Владлена Неклюдова. Вона каже, що була змушена зробити це під тиском Офісу президента, інакше членів комітету ВР з правоохоронної діяльності "ламали б через коліно".

Про це Яцик розповіла в коментарі Цензор.НЕТ.

Йдеться про конкурс на те, хто з депутатів - членів комітету Ради з правоохоронної діяльності - увійде до комісії з підбору керівництва ДБР.

Яцик стверджує, що комітет спочатку розглядав 2 кандидатури - її і колеги по фракції Владлена Неклюдова. "Чому Владлен? Тому що на ньому наполягав спочатку Офіс президента, а я набрала максимальну кількість голосів з усіх кандидатів, причому з таким істотним відривом", - розповіла вона.

"У певний момент до нас з Офісу президента приїхав представник, який сказав, що потрібно би підтримати кандидатуру Владлена Неклюдова, оскільки це людина, яку підтримував або лобіював президент. На що члени Комітету сказали: почекайте, у нас була визначена процедура рейтингового голосування, і ми будемо голосувати за власним волевиявленням", - пояснила Яцик.

Дивіться також: "Слуга народу" Яцик знялася з конкурсу в комісію з добору керівництва ДБР: Пропозиція знятися надійшла з ОП. ВIДЕО

За її словами, наступного дня після цього надійшло ще одне "наполегливе прохання" зняти її кандидатуру. В якій формі було висловлене ​​ця прохання і хто з представників Офісу президента її озвучив, Яцик повідомляти відмовилася.

"Я не могла відмовити в цьому проханні. Я не хотіла, щоб членів Комітету, як кажуть, "ламали через коліно" і якось примушували не голосувати. Я все прекрасно розумію, я доросла людина. Тому я прийняла таке рішення", - стверджує Яцик.

Неклюдов на засіданні комітету, за її словами, не заперечував підтримку з боку ОП.

"Він сказав, що я до президента не ходив, не просив, це зробили інші люди за мене. Саша Куницький запитав його: чи вважаєш ти допустимим так чинити і чи вважаєш ти це нормою? Він сказав: так, я вважаю, що це цілком прийнятно", - розповіла Яцик.

Про те, що вона була змушена зняти свою кандидатуру під тиском ОП, Яцик розповіла вдень 4 червня.

До комісії з відбору керівництва ДБР відібрали депутата Владлена Неклюдова і двох вчених - Лідію Москвич і Андрія Козлова.

Автор: 

ВР (14943) ДБР (3477) Офіс Президента (2021) Яцик (2) Неклюдов Владлен (13)


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Топ коментарі
+15
Все прозоро! Ніяких темників, ніякого тиску з боку *ОПи! На посади - тіко професіонали!
Боже! Я розумію за що ти караєш блазнів, але чим тобі Україна завинила?
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04.06.2020 19:58
+12
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 872
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04.06.2020 20:01
+11
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 1227
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04.06.2020 19:59
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Правила форума Рада форумчан
Саме цікаве, що в цю конкурсну комісію по відбору-призначенню керівників ДБР не допускають представників національно-державницьких сил в парламенті; зокрема, Голосу та Європейської Солідарності...
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04.06.2020 19:47 Відповісти
Ось нехай вони і далі голосують разом з цирульниками, фотографами, візажистками та іншими випускниками Трускавецького університету.
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04.06.2020 19:56 Відповісти
Все прозоро! Ніяких темників, ніякого тиску з боку *ОПи! На посади - тіко професіонали!
Боже! Я розумію за що ти караєш блазнів, але чим тобі Україна завинила?
показати весь коментар
04.06.2020 19:58 Відповісти
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 872
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04.06.2020 20:01 Відповісти
Хорош кацапские фейки выкладывать!
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04.06.2020 20:24 Відповісти
"Слуга народа" Яцык о давлении ОП: настоятельные просьбы поступали дважды, я не хотела, чтобы членов Комитета "ломали через колено" - Цензор.НЕТ 1227
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04.06.2020 19:59 Відповісти
Ну а на какой же еще кандидатуре могла настаивать #ОПА, как не на человеке, которого зовут Владимир ленин?
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04.06.2020 20:01 Відповісти
"Тёмные силы нас злобно гнетут? Гнетут, Владимир Ильич."
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04.06.2020 20:04 Відповісти
Тобто конкурс для паперу, а той витримає все
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04.06.2020 20:02 Відповісти
Дама отказалась от голосовавших за нее коллег из-за нежелания чтобы ее ломали. А Владлена и ломать не надо. В этой истории нет Дартаньяна... Одни Ришелье.
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04.06.2020 20:11 Відповісти
Дартаньянц.
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04.06.2020 20:14 Відповісти
Вот так определённая конкретная народность узурпирует власть и обворовывает страну.
Такой власти нет никакого дела до стратегии развития и процветания граждан.
Их интересует только личное материальное благополучие и безнаказанность.
Их девиз: чтобы у нас всё было, и нам за это ничего не было.
Кач сказал Медведчук - "Чтобы людям жилось хорошо..."
А "люди" - это они, любимые, а все остальные народы - быдло и скот.
И они потом удивляются погромам и майданам.
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04.06.2020 20:12 Відповісти
Рейтинг зе катастрофически приближается к плинтусу, точно по сценарию папередника, который был очень уверен в любви электората, до последней минуты.
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04.06.2020 20:15 Відповісти
148%, путн завидует ...
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04.06.2020 20:43 Відповісти
Главное, что не Порошенко президент. Правда ведь, *********?
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04.06.2020 20:19 Відповісти
а что, Порошенко разве не с зегнидами голосует ?
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04.06.2020 20:42 Відповісти
нет.
Порошенко не имеет ничего общего с зе-гнидами.
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05.06.2020 08:33 Відповісти
напомните, кто голосовал за дерибан земли и покрывательство махинаций с деньгами украинцев ?
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05.06.2020 09:02 Відповісти
Это еще не коррупция и не преступление? Я интересуюсь!
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04.06.2020 20:22 Відповісти
Президент заявлял и Заявляет , - Нет коррупции , Слуги чисты перед Народом. В этой ситуации должен сделать по Справедливости , согласно Конкурса.Если не будит реакции , то о чем тогда можна Говорить о каком прорыве и инвестициях.
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04.06.2020 20:29 Відповісти
Толька "КАМАСУТРА"!!
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04.06.2020 20:48 Відповісти
"Слуга народу" Яцик про тиск ОП: наполегливі прохання надходили двічі, я не хотіла, щоб членів Комітету "ламали через коліно" - Цензор.НЕТ 4314
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04.06.2020 21:32 Відповісти
Ломать члены, через колено, это садизм! Я, с девушкой, солидарен и ее поддерживаю!
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04.06.2020 22:33 Відповісти
 
 