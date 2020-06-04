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Рада церков ініціює зустріч із Зеленським з питань державної сімейної політики, протидії домашньому насильству та проблеми сурогатного материнства

Рада церков ініціює зустріч із Зеленським з питань державної сімейної політики, протидії домашньому насильству та проблеми сурогатного материнства

Всеукраїнська Рада Церков ініціює зустріч з президентом Зеленським. На порядку денному – необхідність формування державної сімейної політики, питання протидії домашньому насильству, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину, та проблематика комерційного сурогатного материнства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.

Ці питання та інші соціальні виклики, які потрубують налагодження державно-конфесійної взаємодії, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій пропонує обговорити особисто з президентом України Володимиром Зеленським.

Рада Церков наголошує на необхідності формування державної сімейної політики з огляду на катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що виховуються через це у неповних сім’ях.

Необхідно спрямувати значні зусилля держави та громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання і виховання дітей в інтернатних закладах та натомість популяризувати усиновлення серед громадян України.

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Крім цього, ще більш актуальною стає потреба об’єднання зусиль влади, світської та релігійної громадськості у вирішенні проблеми домашнього насильства, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину.

Однак замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, яка ангажована гендерною ідеологією, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій послідовно закликає уряд і парламент розвивати національне законодавство України з протидії домашньому насильству та насильству проти жінок. Тобто піти шляхом тих країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Велика Британія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія).

Особливим резонансом відгукується в суспільстві проблематика комерційного сурогатного материнства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. У підсумку, кілька тижнів все суспільство могло спостерігати, як кілька десятків немовлят були покинуті у київському готелі, як "товар", за яким не прийшов покупець.

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Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює свою підтримку Уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який відверто назвав ризики, на які наражаються жінки і діти, народжені внаслідок сурогатного материнства, ґрунтуючись на нормах законодавства. Адже і Конституція України, і Сімейний кодекс України визнають сім’єю, створену на підставі шлюбу, лише союз чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і природність такої форми сімейного виховання дитини.

Ці питання, а також об’єднання зусиль влади і релігійної спільноти у допомозі нужденним, які постраждали від російської агресії та від негативних наслідків карантину для економіки держави, потребують невідкладного вирішення за допомогою системного і конструктивного діалогу між керівництвом держави та релігійною спільнотою.

Нагадаємо, що останнього разу президент Зеленський зустрічався з членами ВРЦіРО у грудні 2019 року напередодні зустрічі у Нормандському форматі.

Автор: 

Рада церков (47) сурогатне материнство (27)


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Топ коментарі
+7
с какого перепуга ублюдочные торгаши свечками и
педофилы/гомофилы по совместительству , они же
поповская ненасытная шобла решили, что дети были брошены ?
эти мрази жируют за счёт обманутых лохов,
пусть идут и долбят друг друга в своих капищах,
какой зеленский ?
у нас государство отделено от братов ******** гундяева, или нет ?
похоже жульё в рясах нашло контакт с жульём из кварталла ...
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04.06.2020 21:01
+3
Церкви не можуть не залазити в труси.Це їх основна прерогатива.Їм потрібна паства,значить потрібна народжуваність.
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04.06.2020 19:58
+3
**** попы лезут туда , куда их не просят
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04.06.2020 21:35
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Правила форума Рада форумчан
Церкви не можуть не залазити в труси.Це їх основна прерогатива.Їм потрібна паства,значить потрібна народжуваність.
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04.06.2020 19:58 Відповісти
Тебе залезли в трусы ?
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04.06.2020 20:48 Відповісти
https://censor.net/user/141844 Мені,ні.Я це не дозволяю робити.
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04.06.2020 20:52 Відповісти
Ну вообще то идея неплохая. Написать бизнес -план, и пусть суррогатные мамы отстегивают в разворованный бюджет с каждой сделки ( продажи ребенка). Пенсионерам пенсии с чего -то надо платить . Главное , название приличное придумать.
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04.06.2020 21:00 Відповісти
https://censor.net/user/141844 Найперше,церкви кажуть за демографію,це для них надважливо.А щодо сурогатного материнства,то з якої радості вони мають плати в бюджет?Держава до цього немає ніякого відношення.Та й до бюджету в нас присмокталися схематозники і олігархи,грошей все одно не буде.

''Пенсионерам пенсии с чего -то надо платить . Главное , название приличное придумать.''

Ми і так платимо зі всього податки.Ви що не бачите,скільки в нас палаців побудовано? Нас дурили завжди і продовжують дурити.За ці податки якраз повинні платитися пенсії і всі інші соціальні витрати.
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04.06.2020 22:12 Відповісти
Так пытаются ж обложить данью заробитчан. Вот и посылки на бусиках в оборот взяли. Держава тоже к ним никаким боком, но хочет часть незаработанного присвоить. А здесь такие деньжищи крутятся. Если взять это под контроль, организовать подобие ферм по производству , то наши пенсионеры будут кушати икру ложками. Главное, чтобы икры у рыбы хватило, а наши бабы все, что нужно для процветания державы , нарожают.
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04.06.2020 23:37 Відповісти
https://censor.net/ua/user/141844
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04.06.2020 23:55 Відповісти
В нас є й сурогатна церква мацковського путреархату.
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04.06.2020 21:20 Відповісти
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 9049
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 3797
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04.06.2020 20:00 Відповісти
Вывод: Ковид -19 - это религия.Все признаки налицо. Здесь есть верующие в господа вашего Ковинду ?
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04.06.2020 20:46 Відповісти
от- сподобалось....
ПОЧЕМУ ПРАВДЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНДРИЙ КОВАЛЕНКО

Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 7931

Журналист Андрий Коваленко о реалиях сегодняшнего дня.
Правды больше нет. Мы сами уничтожили собственными информационными и пиар-войнами. Мы размыли само понятие «правда», истина или факт. Сегодня побеждает тот, кто лучше манипулирует, зомбирует, создает параллельную реальность, в которую попадают необразованные и не готовы фильтровать информацию мозги.
Побеждает тот, кто умеет работать с современными инструментами пропаганды. Использует диджитал технологии, создает новые точки входа в человеческое сознание. Речь не только о выборах - речь о будущем.
Есть единицы, которые ищут факты, но они проигрывают. Потому что есть сотни профессиональных манипуляторов, которые зарабатывают деньги на лжи и создании тысяч параллельных реальностей и черных дыр, в которые можно попасть, прочитав несколько постов в телеграмме, вайбере, посмотреть на Ютубе. И зажевать это ТВ с онлайн-СМИ. Но вы им не верите - убегаете от этих ловушек в капканы анонима.
Реальность размыта журналистами, пиарщиками, медийными киллерами, целыми командами профессиональных лжецов. Тех, кто нападает и тех, кто отражает атаки, чтобы потом атаковать в ответ.
И, да, люди в этом мире - лишь мясо. Обычные цифры, помогающие зарабатывать. Жестоко? Нет. А может, это и есть ваша правда?
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04.06.2020 20:02 Відповісти
https://censor.net/user/83125 Тут нічого нового не написано.Вірити не можна нікому.Та й правди ніколи не було в нас.
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04.06.2020 20:08 Відповісти
"Правды больше нет...,-... может это и есть ваша правда?" Может это просто софизм? А люди рассуждали про софизмы тысячи лет назад,до того как появились "информационные и пиар-войны".Так что ничего страшного,как люди прожили от Аристотеля до сих пор,так проживут и дальше наши дети и внуки.
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04.06.2020 20:20 Відповісти
тільки зі своїм сувітником він прийде

Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 7291
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04.06.2020 20:06 Відповісти
Теперь ещё и попы взялись нашего ишака окучивать. Попы бескорыстно ничего не делают.
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04.06.2020 20:09 Відповісти
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 8829
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04.06.2020 20:11 Відповісти
Совет церквей инициирует встречу с Зеленским по вопросам государственной семейной политики, противодействия домашнему насилию и проблеме суррогатного материнства - Цензор.НЕТ 9265
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04.06.2020 20:13 Відповісти
Глазки строит, гад. Не к добру это.
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04.06.2020 20:49 Відповісти
І знову "плєбсу" нав'язують "доброго царя", як на московії! Ці питання не входять до сфери діяльності Президента, відповідно до Конституції! Звертайтесь до Авакова та Вєнєдіктової! А внутрішню державну політику формує ВРУ та КМУ. До чого тут теє недолуге? Ну хіба тому, що Єрмак впливає на всі внутрішні та зовнішні процеси держави... Хоча цього утирка ніхто й нікуди не обирав!
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04.06.2020 20:30 Відповісти
с какого перепуга ублюдочные торгаши свечками и
педофилы/гомофилы по совместительству , они же
поповская ненасытная шобла решили, что дети были брошены ?
эти мрази жируют за счёт обманутых лохов,
пусть идут и долбят друг друга в своих капищах,
какой зеленский ?
у нас государство отделено от братов ******** гундяева, или нет ?
похоже жульё в рясах нашло контакт с жульём из кварталла ...
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04.06.2020 21:01 Відповісти
1000% 👍
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04.06.2020 23:36 Відповісти
Твой бизнес как - то связан с суррогатным материнством ? Или ты за домашнее насилие ? Почему ты так расстроился ?
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04.06.2020 21:06 Відповісти
**** попы лезут туда , куда их не просят
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04.06.2020 21:35 Відповісти
а не ******* їх, вони й лізуть. ******* треба.
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04.06.2020 21:40 Відповісти
попів - нахєр.
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04.06.2020 21:38 Відповісти
"минимизации абортов"
Правильно. На входе в церковь попы нехай выдают освященные презервативы.
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04.06.2020 21:45 Відповісти
Але.... Кожна церква повинна надати підтвердження своєї законності! Чи можуть прийти п'ятидесятники чи суботніки, чи адвентисти 7 дня, чи РПЦ, чи будь які інші секти?
У ПЦУ є Томос. У Католликів - Кардинал, призначений Папою. Чи є підстави вважати секти - уповноваженними до переговорів?
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05.06.2020 00:26 Відповісти
государства земные суть царства Сатаны,
ни один верующий не будет делить чужих детей,
эти твари, которые жадно смотрят на чужих детей
тупо педофилы и торговцы людьми,
хотят, чтобы им на карман капнуло
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05.06.2020 00:58 Відповісти
Веруны придумали для себя каких то мужиков в красных платьях, каких то пап, какие то сакральные клочки бумаги и назвали себя благодаря этому законными, но законности у таких организаций не больше чем у церки Летающего Макаронного Монстра. Так что со всеми остальными должны пойти к чертовой бабушке и не иметь никакого отношения к государственному управлению.
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05.06.2020 04:27 Відповісти
Пчелы против меда. Если бы не суррогатное материнство, то согласно их верований, Иисус Иосифович никогда бы в этот мир не пришел. Да и так , по библии, рожали только мужики, а роль женщин как раз и сводилась к среде для вынашивания детей.
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05.06.2020 06:25 Відповісти
 
 