Рада церков ініціює зустріч із Зеленським з питань державної сімейної політики, протидії домашньому насильству та проблеми сурогатного материнства

Всеукраїнська Рада Церков ініціює зустріч з президентом Зеленським. На порядку денному – необхідність формування державної сімейної політики, питання протидії домашньому насильству, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину, та проблематика комерційного сурогатного материнства.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.

Ці питання та інші соціальні виклики, які потрубують налагодження державно-конфесійної взаємодії, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій пропонує обговорити особисто з президентом України Володимиром Зеленським.

Рада Церков наголошує на необхідності формування державної сімейної політики з огляду на катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що виховуються через це у неповних сім’ях.

Необхідно спрямувати значні зусилля держави та громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання і виховання дітей в інтернатних закладах та натомість популяризувати усиновлення серед громадян України.

Читайте також: Для іноземних пар необхідно закривати ринок сурогатного материнства, - дитячий омбудсмен Кулеба

Крім цього, ще більш актуальною стає потреба об’єднання зусиль влади, світської та релігійної громадськості у вирішенні проблеми домашнього насильства, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину.

Однак замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, яка ангажована гендерною ідеологією, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій послідовно закликає уряд і парламент розвивати національне законодавство України з протидії домашньому насильству та насильству проти жінок. Тобто піти шляхом тих країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Велика Британія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія).

Особливим резонансом відгукується в суспільстві проблематика комерційного сурогатного материнства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. У підсумку, кілька тижнів все суспільство могло спостерігати, як кілька десятків немовлят були покинуті у київському готелі, як "товар", за яким не прийшов покупець.

Дивіться також: Батьки 11 немовлят, народжених сурогатними матерями, прилетіли в Україну з Аргентини. ВIДЕО

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює свою підтримку Уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який відверто назвав ризики, на які наражаються жінки і діти, народжені внаслідок сурогатного материнства, ґрунтуючись на нормах законодавства. Адже і Конституція України, і Сімейний кодекс України визнають сім’єю, створену на підставі шлюбу, лише союз чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і природність такої форми сімейного виховання дитини.

Ці питання, а також об’єднання зусиль влади і релігійної спільноти у допомозі нужденним, які постраждали від російської агресії та від негативних наслідків карантину для економіки держави, потребують невідкладного вирішення за допомогою системного і конструктивного діалогу між керівництвом держави та релігійною спільнотою.

Нагадаємо, що останнього разу президент Зеленський зустрічався з членами ВРЦіРО у грудні 2019 року напередодні зустрічі у Нормандському форматі.