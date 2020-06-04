Рада церков ініціює зустріч із Зеленським з питань державної сімейної політики, протидії домашньому насильству та проблеми сурогатного материнства
Всеукраїнська Рада Церков ініціює зустріч з президентом Зеленським. На порядку денному – необхідність формування державної сімейної політики, питання протидії домашньому насильству, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину, та проблематика комерційного сурогатного материнства.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті організації.
Ці питання та інші соціальні виклики, які потрубують налагодження державно-конфесійної взаємодії, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій пропонує обговорити особисто з президентом України Володимиром Зеленським.
Рада Церков наголошує на необхідності формування державної сімейної політики з огляду на катастрофічну демографічну ситуацію в Україні, великий відсоток розлучень і дітей, що виховуються через це у неповних сім’ях.
Необхідно спрямувати значні зусилля держави та громадянського суспільства на підтримку сімей, материнства та батьківства, на впровадження в навчальний процес програм з підготовки до подружнього життя, створення належних соціальних і інших умов для мінімізації абортів, на ліквідацію системи утримання і виховання дітей в інтернатних закладах та натомість популяризувати усиновлення серед громадян України.
Крім цього, ще більш актуальною стає потреба об’єднання зусиль влади, світської та релігійної громадськості у вирішенні проблеми домашнього насильства, яке збільшилося в умовах запровадженого в Україні карантину.
Однак замість ратифікації так званої Стамбульської Конвенції, яка ангажована гендерною ідеологією, Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій послідовно закликає уряд і парламент розвивати національне законодавство України з протидії домашньому насильству та насильству проти жінок. Тобто піти шляхом тих країни Європи, які також відмовилися від ратифікації цієї Конвенції (як приклад, Велика Британія, Ліхтенштейн, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Угорщина, Болгарія, Молдова, Вірменія).
Особливим резонансом відгукується в суспільстві проблематика комерційного сурогатного материнства, яке заборонене в багатьох країнах Європи, однак багато років перетворилося на бізнес з торгівлі дітьми в Україні. У підсумку, кілька тижнів все суспільство могло спостерігати, як кілька десятків немовлят були покинуті у київському готелі, як "товар", за яким не прийшов покупець.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій висловлює свою підтримку Уповноваженому президента України з прав дитини Миколі Кулебі, який відверто назвав ризики, на які наражаються жінки і діти, народжені внаслідок сурогатного материнства, ґрунтуючись на нормах законодавства. Адже і Конституція України, і Сімейний кодекс України визнають сім’єю, створену на підставі шлюбу, лише союз чоловіка і жінки, підкреслюючи тим самим пріоритетність і природність такої форми сімейного виховання дитини.
Ці питання, а також об’єднання зусиль влади і релігійної спільноти у допомозі нужденним, які постраждали від російської агресії та від негативних наслідків карантину для економіки держави, потребують невідкладного вирішення за допомогою системного і конструктивного діалогу між керівництвом держави та релігійною спільнотою.
Нагадаємо, що останнього разу президент Зеленський зустрічався з членами ВРЦіРО у грудні 2019 року напередодні зустрічі у Нормандському форматі.
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''Пенсионерам пенсии с чего -то надо платить . Главное , название приличное придумать.''
Ми і так платимо зі всього податки.Ви що не бачите,скільки в нас палаців побудовано? Нас дурили завжди і продовжують дурити.За ці податки якраз повинні платитися пенсії і всі інші соціальні витрати.
ПОЧЕМУ ПРАВДЫ БОЛЬШЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ АНДРИЙ КОВАЛЕНКО
Журналист Андрий Коваленко о реалиях сегодняшнего дня.
Правды больше нет. Мы сами уничтожили собственными информационными и пиар-войнами. Мы размыли само понятие «правда», истина или факт. Сегодня побеждает тот, кто лучше манипулирует, зомбирует, создает параллельную реальность, в которую попадают необразованные и не готовы фильтровать информацию мозги.
Побеждает тот, кто умеет работать с современными инструментами пропаганды. Использует диджитал технологии, создает новые точки входа в человеческое сознание. Речь не только о выборах - речь о будущем.
Есть единицы, которые ищут факты, но они проигрывают. Потому что есть сотни профессиональных манипуляторов, которые зарабатывают деньги на лжи и создании тысяч параллельных реальностей и черных дыр, в которые можно попасть, прочитав несколько постов в телеграмме, вайбере, посмотреть на Ютубе. И зажевать это ТВ с онлайн-СМИ. Но вы им не верите - убегаете от этих ловушек в капканы анонима.
Реальность размыта журналистами, пиарщиками, медийными киллерами, целыми командами профессиональных лжецов. Тех, кто нападает и тех, кто отражает атаки, чтобы потом атаковать в ответ.
И, да, люди в этом мире - лишь мясо. Обычные цифры, помогающие зарабатывать. Жестоко? Нет. А может, это и есть ваша правда?
педофилы/гомофилы по совместительству , они же
поповская ненасытная шобла решили, что дети были брошены ?
эти мрази жируют за счёт обманутых лохов,
пусть идут и долбят друг друга в своих капищах,
какой зеленский ?
у нас государство отделено от братов ******** гундяева, или нет ?
похоже жульё в рясах нашло контакт с жульём из кварталла ...
Правильно. На входе в церковь попы нехай выдают освященные презервативы.
У ПЦУ є Томос. У Католликів - Кардинал, призначений Папою. Чи є підстави вважати секти - уповноваженними до переговорів?
ни один верующий не будет делить чужих детей,
эти твари, которые жадно смотрят на чужих детей
тупо педофилы и торговцы людьми,
хотят, чтобы им на карман капнуло