У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко
Поліція Києва має інформацію про можливість реалізації різних сценаріїв під час акцій у п'ятницю біля будівлі Верховної Ради і Кабінету міністрів і готова до забезпечення правопорядку, підкреслив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.
"У п'ятницю відбудеться кілька різнопланових акцій під Верховною Радою і Кабінетом міністрів. За різними заявками очікуємо до 1 тисячі осіб", - сказав Крищенко в четвер агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
За його словами, кількість поліцейських, задіяних у забезпеченні правопорядку, не буде значною, буде залучено сили Нацгвардії.
Відповідаючи на запитання про те, чи очікує поліція якихось провокацій під час акцій, начальник главку сказав: "У соцмережах ми читаємо, що є ідеї, заклики під егідою "ні свавіллю поліції" влаштувати щось подібне до того, що відбувається в США, було в Парижі, Лондоні. Тому ми готуємося до різних сценаріїв. У поліції Києва достатньо досвіду, витримки, а також сил, засобів і законних підстав, щоб запобігти будь-яким провокаціям".
"Ми готові до забезпечення правопорядку, як завжди", - сказав Крищенко, зазначивши, що з урахуванням хвилі повідомлень про нібито мінування, буде проведено кінологічне обстеження територій, обстеження вибухово-технічною службою.
Що стосується безстрокової акції вкладників банку "Аркада" під КМДА, то, як сказав Крищенко, поки складно спрогнозувати, яка кількість людей збереться.
"Завтра вранці буде засідання робочої групи за участю представників КМДА, забудовника, вкладників, також будуть представники МВС, поліції, щоб все було у правовому руслі, не було ексцесів ні зараз, ні потім. Порядок забезпечуватимемо і на акції, і на самому засіданні робочої групи", - додав начальник ГУ Нацполіції Києва.
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а тут вдруг воробьи прилетят или тучка солнце закроет ...
или вдруг директора всех музеев решат все экспонаты музеев внезапно и беспричинно уничтожить ...
сон разума рождает чудовищ
Его в Горловке еще в 2014-и году сепары сильно побили, били железными прутьями по голове.
Потом он долго лечился.
Но при этом был такого же сложения, как и сейчас.
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K0५EGAR
@Rage4oK
Чорт аваков ведет слежку за активистами, которые собирают на завтра Майдан против чорта авакова. Ничего необычного, крути дальше.
от, коли врожаю не буде і експортувати не буде чого, а склади держрезерву порозпродують, тоді крищенку доведеться нелегко
следует мусоров отправить в окопы
не власть, а на деньги налогоплательщиков - вас обувают, кормят и все остальное..
без народа - вы никто..