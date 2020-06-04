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У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко

У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко

Поліція Києва має інформацію про можливість реалізації різних сценаріїв під час акцій у п'ятницю біля будівлі Верховної Ради і Кабінету міністрів і готова до забезпечення правопорядку, підкреслив начальник ГУ Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

"У п'ятницю відбудеться кілька різнопланових акцій під Верховною Радою і Кабінетом міністрів. За різними заявками очікуємо до 1 тисячі осіб", - сказав Крищенко в четвер агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, кількість поліцейських, задіяних у забезпеченні правопорядку, не буде значною, буде залучено сили Нацгвардії.

Відповідаючи на запитання про те, чи очікує поліція якихось провокацій під час акцій, начальник главку сказав: "У соцмережах ми читаємо, що є ідеї, заклики під егідою "ні свавіллю поліції" влаштувати щось подібне до того, що відбувається в США, було в Парижі, Лондоні. Тому ми готуємося до різних сценаріїв. У поліції Києва достатньо досвіду, витримки, а також сил, засобів і законних підстав, щоб запобігти будь-яким провокаціям".

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"Ми готові до забезпечення правопорядку, як завжди", - сказав Крищенко, зазначивши, що з урахуванням хвилі повідомлень про нібито мінування, буде проведено кінологічне обстеження територій, обстеження вибухово-технічною службою.

Що стосується безстрокової акції вкладників банку "Аркада" під КМДА, то, як сказав Крищенко, поки складно спрогнозувати, яка кількість людей збереться.

"Завтра вранці буде засідання робочої групи за участю представників КМДА, забудовника, вкладників, також будуть представники МВС, поліції, щоб все було у правовому руслі, не було ексцесів ні зараз, ні потім. Порядок забезпечуватимемо і на акції, і на самому засіданні робочої групи", - додав начальник ГУ Нацполіції Києва.

Автор: 

акція (1452) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+19
Не думаю , что Украинцы такие . Удивляюсь , что вполне зажиточные и Обеспеченные , работой социалкой пенсией, - С такив воодушевлением грабили супермаркеты , вагоны. Та на Майдане не был разграблен ни Один магазин, - Били только автозаки.Мне скажут , а Донецк, - А это русский мир.
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04.06.2020 20:21
+9
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5305
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04.06.2020 20:21
+8
Это ваш "опыт" и "выдержка"?
У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 751
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04.06.2020 20:37
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У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5305
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04.06.2020 20:21 Відповісти
бедосик ссыться и от видосиков,

а тут вдруг воробьи прилетят или тучка солнце закроет ...

или вдруг директора всех музеев решат все экспонаты музеев внезапно и беспричинно уничтожить ...

сон разума рождает чудовищ
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04.06.2020 20:21 Відповісти
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 2879
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04.06.2020 20:19 Відповісти
Тіщенко має на увазі "підмолодити" Київ? Це не те, що я подумав?
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04.06.2020 21:08 Відповісти
Все к чему прикасаются ЗЕленые рученки превращается в какашки
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04.06.2020 21:17 Відповісти
такого борова откормили
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04.06.2020 20:21 Відповісти
Вообще-то Крищенко всегда был такой. Это горловский милиционер, один из немногих, которые остались верны Украине.
Его в Горловке еще в 2014-и году сепары сильно побили, били железными прутьями по голове.
Потом он долго лечился.
Но при этом был такого же сложения, как и сейчас.
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04.06.2020 20:44 Відповісти
Не думаю , что Украинцы такие . Удивляюсь , что вполне зажиточные и Обеспеченные , работой социалкой пенсией, - С такив воодушевлением грабили супермаркеты , вагоны. Та на Майдане не был разграблен ни Один магазин, - Били только автозаки.Мне скажут , а Донецк, - А это русский мир.
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04.06.2020 20:21 Відповісти
Ну с одной тысячью вы может и справитесь. А если 100 тыс будет? Кстати , зебуины, назовите мне хоть одного члена правительства или депутата от "СН" который был участником Революции Достоинства?
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04.06.2020 20:23 Відповісти
Аваков подойдет, как член?
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04.06.2020 20:26 Відповісти
Так он не с сн
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04.06.2020 21:06 Відповісти
ну тогда и Беню добавь. А вообще-то Аваков "народный фронтовик"
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04.06.2020 21:19 Відповісти
как член - это уж точно...
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04.06.2020 23:09 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK


Чорт аваков ведет слежку за активистами, которые собирают на завтра Майдан против чорта авакова. Ничего необычного, крути дальше.
У полиции Киева достаточно опыта и выдержки, чтобы предотвратить любые провокации на акциях 5 июня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 3098
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04.06.2020 20:26 Відповісти
Такое впечатление, что аваковская реформа делает главный акцент на размеры, или габарит морды, в количестве складок на подбородке, и в этом конкуренции у них нету.
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04.06.2020 20:30 Відповісти
він перехворів на ковід19...їм, таким ще й доплачуватимуть...вр прийме закон і всьо)
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04.06.2020 20:39 Відповісти
ФУ! Назад!
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04.06.2020 20:30 Відповісти
Если количество полицейских превышает количество митингующих, то тогда я просто не знаю, что такое паника…🤔
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04.06.2020 20:36 Відповісти
паника у полицаев,так как их больше и очко у них не железное, жим-жим.
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04.06.2020 23:13 Відповісти
а, що вони хочуть, ці мітингарі?...не на часі, йде задєл на новий урожай..
от, коли врожаю не буде і експортувати не буде чого, а склади держрезерву порозпродують, тоді крищенку доведеться нелегко
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04.06.2020 20:37 Відповісти
Вже порозпродували,чи то пак миші з'їли.
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04.06.2020 21:02 Відповісти
Какая разница, шо хотят? Петики всегда за добро - Петю и против зла - Зели.
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05.06.2020 03:58 Відповісти
обратили внимание - ты его назвал зелей и злом...тебя за язык никто не тянул
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05.06.2020 05:05 Відповісти
Это ваш "опыт" и "выдержка"?
У поліції Києва достатньо досвіду і витримки, щоб запобігти будь-яким провокаціям на акціях 5 червня, - Крищенко - Цензор.НЕТ 751
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04.06.2020 20:37 Відповісти
орда убийц украинского народа)
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04.06.2020 20:54 Відповісти
чертёнки черта авакяна...
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04.06.2020 23:15 Відповісти
вооружённое до зубов мусорьё бахвалиться, что разгонит безоружную толпу,
следует мусоров отправить в окопы
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04.06.2020 20:39 Відповісти
https://24tv.ua/vidstavka-avakova-hto-mozhe-zaynyati-yogo-mistse_n1355202 Відставка Авакова: хто може зайняти його місце, якщо це трапиться , может Яценюк займёт место Авакова?
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04.06.2020 20:51 Відповісти
Я за Стерненка на посаду шефа МВС. Молодий? Недосвідчений? Може це і добре в цьому випадку?
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04.06.2020 21:17 Відповісти
да нах#й он нужен твой яйценюх???
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04.06.2020 23:26 Відповісти
мусорня, не забывайте, что вас, стадо оборзевшее - содержит народ..
не власть, а на деньги налогоплательщиков - вас обувают, кормят и все остальное..
без народа - вы никто..
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04.06.2020 20:53 Відповісти
Коли я бачу відгодованого кнура з ознаками заплившого жиром мозку в поліцейській або військовій формі я чітко усвідомлюю що така особа потребує дуже багато якісного корму і нічим окрім забезпечення себе достатнім харчування займатися просто не здатна. Я розумію що Авакова такий українець влаштовує. Такий українець також влаштовує ЗЕ. Питання лише в тому чи влаштовує цей кнур населення - худих, голодних і малозабезпечених - настільки щоб утримувати таке... У нас війна, злочинність а "обличчя" армії і поліції тупі, жирні, незворошньо байдужі... Будди власного шлунку...
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04.06.2020 20:57 Відповісти
Не думаю, що варто бикувати в такому стані, який є. Хоч всі давно зрозуміли, що Зєля - помилка, але ми досі не визначились - хто, якщо не Зєля? Ось, яке питання має бути винесено на загал.
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04.06.2020 21:15 Відповісти
Хто ж, як не ідіот, інакших же нема. Почекай, він собі навиписує орденів. Стане ідіотом з орденами.
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04.06.2020 22:08 Відповісти
??? Аби щось ляпнути?
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04.06.2020 22:11 Відповісти
Ти самокритичний.
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04.06.2020 22:14 Відповісти
Петик, сэр. Что с него взять?
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05.06.2020 03:55 Відповісти
Це каже це лайно яке здало Горлівку, покривало бійню в княжичах і збогатилося в києві.продажне мусорило ю
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04.06.2020 21:40 Відповісти
Покращення наступает прям семимильными шагами!
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04.06.2020 22:21 Відповісти
Бедный крищенко, опух с голоду...
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04.06.2020 23:32 Відповісти
дяде верю, и мордан крупняком и взгляд жесткий - такой не подведет...
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05.06.2020 00:38 Відповісти
"Ми готові до забезпечення правопорядку, як завжди", - сказав Крищенко, Судячі по Броварам і Кагарлику поліція вже нагадує ескадрони смерті латиноамериканських диктатур. Там теж вони віданні лише диктатору, там теж набирають поліцаїв з глухих хуторів, бажано без освіти, там теж олігархія багатіє, а народ виживає. Вільні люди повинні самі себе захищати без цих охоронних структур - бариг. Я за анархію, тобто, за зменшення ролі держави, за вільне володіння зброї, за вибори громадою, і дільничних, і суддів, і начальників райвідділів, тобто за - громадянське суспільство. Тому, що ця поліція, і ця влада заточені під феодалізм, під корупцію, під закритість і під пожирання бюджету. Для захисту тих у кого гіпертрофована жадоба до пожади!
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05.06.2020 06:43 Відповісти
 
 