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Новини Коронавірус і карантин
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Нові правила для аеропортів: мобільна реєстрація, безконтактна посадка і жодних черг

Нові правила для аеропортів: мобільна реєстрація, безконтактна посадка і жодних черг

Державіаслужба оприлюднила вимоги до аеропортів України для відновлення польотів.

Текст документа опубліковано на сайті Державної авіаційної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежено як для пасажирів, так і для членів екіпажу і персоналу.

Між людьми має дотримуватися відстань 1,5 метра, аеропорти зобов'язані вжити заходів для запобігання чергам. Всі в аеропорту мають носити захисні маски: і персонал, і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

Читайте також: МАУ з 5 червня відновлює регулярне авіасполучення з Києва до Одеси

Повинні бути введені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Пасажирам, які прибувають в аеропорт, рекомендується вимірювати температуру. Крім цього, слід збільшити кількість автобусів для доставки пасажирів до літаків.

Нагадаємо, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. 3 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внутрішнє авіасполучення відновиться 5 червня, а міжнародне - 15-го.

Автор: 

аеропорт (1850) карантин (18172) авіасполучення (3065) Державіаслужба (219) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Это ничего, что в самолетах потом все сидят как сельди в бочке. Главное галочку поставить о проведенном мероприятии.
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04.06.2020 20:55
+3
Тупые ритуалы для "расмеши комика ", кукловоды с массонов...
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04.06.2020 20:32
+2
"Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам." А смысл в этом какой если в самолете сидят в креслах рядом друг с другом
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04.06.2020 22:06
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Тупые ритуалы для "расмеши комика ", кукловоды с массонов...
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04.06.2020 20:32 Відповісти
Чета Карлсон с пропеллером вспомнился...
))
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04.06.2020 20:44 Відповісти
Это ничего, что в самолетах потом все сидят как сельди в бочке. Главное галочку поставить о проведенном мероприятии.
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04.06.2020 20:55 Відповісти
Что там с 14-дгевной самоизоляцией после возвращегия в Україну из Европы?
После 22.06 отменяют или нет?
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04.06.2020 21:04 Відповісти
про рукавички взагалі маячня...
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04.06.2020 21:22 Відповісти
та в принципі так само як і про намордники....
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04.06.2020 21:23 Відповісти
Рекомендується ЗМІНЮВАТИ температуру? : годин польоту ... і всі ці перестороги до одного місця... Хоча для самозаспокоєння можливо й так.... Відносно черг - хотів би бачити як те виглядатиме...
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04.06.2020 21:41 Відповісти
6годин польоту.... чи більше
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04.06.2020 21:43 Відповісти
"Кроме этого, следует увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам." А смысл в этом какой если в самолете сидят в креслах рядом друг с другом
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04.06.2020 22:06 Відповісти
Как это бесконтактная посадка ???
Щупать больше не будут ?
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04.06.2020 22:07 Відповісти
Как они себе это представляют, "никаких очередей"?!
Даже если каждый , онлайн сам зарегистрируется на рейс, то как без очередей сдать багаж и пройти досмотр ручной клади и пассажиров а также паспортный контроль!?
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05.06.2020 00:30 Відповісти
 
 