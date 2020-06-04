Нові правила для аеропортів: мобільна реєстрація, безконтактна посадка і жодних черг

Державіаслужба оприлюднила вимоги до аеропортів України для відновлення польотів.

Текст документа опубліковано на сайті Державної авіаційної служби України, інформує Цензор.НЕТ.

Доступ до терміналів аеропорту має бути максимально обмежено як для пасажирів, так і для членів екіпажу і персоналу.

Між людьми має дотримуватися відстань 1,5 метра, аеропорти зобов'язані вжити заходів для запобігання чергам. Всі в аеропорту мають носити захисні маски: і персонал, і пасажири. Персонал також має бути в захисних рукавичках.

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Повинні бути введені електронні альтернативи процесів, зокрема мобільна реєстрація, безконтактна посадка.

Пасажирам, які прибувають в аеропорт, рекомендується вимірювати температуру. Крім цього, слід збільшити кількість автобусів для доставки пасажирів до літаків.

Нагадаємо, Україна з 28 березня повністю закрила кордон для регулярного сполучення, зокрема авіаційного. 3 червня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що внутрішнє авіасполучення відновиться 5 червня, а міжнародне - 15-го.