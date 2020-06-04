Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр

Стратегічною метою Російської Федерації є ослаблення органів влади США і підрив авторитету країни - як на внутрішньополітичній арені, так і за кордоном

Про це йдеться в матеріалах одного з американських аналітичних центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Поряд із роботою над основоположним зовнішньополітичним завданням, шляхом висвітлення в пресі актів насильства і фактів порушення прав людини на Заході, Кремль також має намір впоратися з однією зі своїх власних проблем, зазначає аналітичний центр IGTDS.

Яскраве емоційне забарвлення репортажів про події в США дозволяє РФ посилити поширення в інфополі ідеї про те, що західні демократії нібито давно дискредитували себе.

Основні пропагандистські наративи Росії схожі на ті, які Радянський Союз просував за часів Холодної Війни, і фокусуються на таких тезах:

- расова нерівність,

- беззаконня поліції,

- спірна законність американського уряду,

- соціальна несправедливість.

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Також у списку, безумовно, наміри Кремля підливати олію у вже наявні суперечності між республіканцями і демократами.

За задумом Кремля кадри насильства під час акцій протесту в США мають контрастувати з діями російського уряду щодо придушення опозиції, які, як буде стверджувати Москва, є демократично допустимими кроками влади.

У середньостроковій перспективі російські урядові засоби масової інформації висвітлюватимуть протестні акції в РФ з обов'язковим відсиланням до подій у Міннесоті.

У 2013 році, коли Володимир Путін зіткнувся з низькими рейтингами, Росія висвітлювала Революцію Гідності в Україні саме таким чином. Основний посил стверджував, що неможливо допускати такі акції протесту проти влади, адже вони неминуче приведуть до насильства, жертв і дестабілізації.

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Навпаки, у випадках, коли певні протестні рухи за кордоном підтримуються Кремлем, наприклад, протести в Каталонії чи Жовті Жилети у Франції, тоді посил російської пропаганди зводився до критики іноземних урядів, ворожих або конкуруючих із РФ, які заважають втіленню в життя кремлівських сценаріїв.

Одне з інтернет-видань, афілійоване з російською військовою розвідкою, в одній зі своїх статей щодо подій у США зазначило, що Демократи нібито все спускають з рук їхньому афроамериканскому електорату (який традиційно голосує за них)...

Тому напередодні чергових президентських виборів у США інформаційна кампанія Росії прагне спровокувати і якомога сильніше зіштовхнути лобами демократів і республіканців. Очевидно, кінцевою метою є внесення сум'яття у процес голосування і підрив зсередини самої американської демократії, традиційно відомої як зразок свободи слова та вираження.