Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр
Стратегічною метою Російської Федерації є ослаблення органів влади США і підрив авторитету країни - як на внутрішньополітичній арені, так і за кордоном
Про це йдеться в матеріалах одного з американських аналітичних центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Поряд із роботою над основоположним зовнішньополітичним завданням, шляхом висвітлення в пресі актів насильства і фактів порушення прав людини на Заході, Кремль також має намір впоратися з однією зі своїх власних проблем, зазначає аналітичний центр IGTDS.
Яскраве емоційне забарвлення репортажів про події в США дозволяє РФ посилити поширення в інфополі ідеї про те, що західні демократії нібито давно дискредитували себе.
Основні пропагандистські наративи Росії схожі на ті, які Радянський Союз просував за часів Холодної Війни, і фокусуються на таких тезах:
- расова нерівність,
- беззаконня поліції,
- спірна законність американського уряду,
- соціальна несправедливість.
Також у списку, безумовно, наміри Кремля підливати олію у вже наявні суперечності між республіканцями і демократами.
За задумом Кремля кадри насильства під час акцій протесту в США мають контрастувати з діями російського уряду щодо придушення опозиції, які, як буде стверджувати Москва, є демократично допустимими кроками влади.
У середньостроковій перспективі російські урядові засоби масової інформації висвітлюватимуть протестні акції в РФ з обов'язковим відсиланням до подій у Міннесоті.
У 2013 році, коли Володимир Путін зіткнувся з низькими рейтингами, Росія висвітлювала Революцію Гідності в Україні саме таким чином. Основний посил стверджував, що неможливо допускати такі акції протесту проти влади, адже вони неминуче приведуть до насильства, жертв і дестабілізації.
Навпаки, у випадках, коли певні протестні рухи за кордоном підтримуються Кремлем, наприклад, протести в Каталонії чи Жовті Жилети у Франції, тоді посил російської пропаганди зводився до критики іноземних урядів, ворожих або конкуруючих із РФ, які заважають втіленню в життя кремлівських сценаріїв.
Одне з інтернет-видань, афілійоване з російською військовою розвідкою, в одній зі своїх статей щодо подій у США зазначило, що Демократи нібито все спускають з рук їхньому афроамериканскому електорату (який традиційно голосує за них)...
Тому напередодні чергових президентських виборів у США інформаційна кампанія Росії прагне спровокувати і якомога сильніше зіштовхнути лобами демократів і республіканців. Очевидно, кінцевою метою є внесення сум'яття у процес голосування і підрив зсередини самої американської демократії, традиційно відомої як зразок свободи слова та вираження.
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я думаю пипец США с их такой толерантностью перед взбесившимися неграми ....
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https://twitter.com/stillgray Ian Miles Cheong
https://twitter.com/stillgray @stillgray
·https://twitter.com/stillgray/status/1268580248334942214 1 ч
Senators Martin Heinrich, Tim Kaine, Michael Bennet, Sherrod Brown and Chris Van Hollen get down on their knees. They look more like prisoners than elected officials. China, Iran and Russia are laughing at America right now.
ну ладно США - их завезли когда то, НО в Европу они сами приехали и им дали убежище и сейчас они также пытаются морадерить как их соплеменники с США...
в Франции, Германии, Великобритании прямо сейчас...
если сейчас эти "меньшинства" уже достаточно агрессивны то что будет когда в силу естественных причин (физиология) их станет больше многие недостаточно квалифицированы не знают и не хотят знать языка отсюда разница в оплате и бедность которую можно оправдать "расизмом" если-бы европейцы и американцы были расистами они давно бы уничтожили все нацменьшинства как это делают в современной Турции или Китае.
https://twitter.com/johnddavidson
John Daniel Davidson
@johnddavidson
·https://twitter.com/johnddavidson/status/1268559165754138625 3 ч
About the kneeling groups of white people professing their guilt: What is now a voluntary and seemingly spontaneous public affirmation of progressive ideology will in time become a requirement. You'll have to profess allegiance to the cultural left.
О стоящих на коленях группах белых людей, исповедующих свою вину: то, что сейчас является добровольным и, казалось бы, спонтанным публичным подтверждением прогрессивной идеологии, со временем станет требованием. Вам придется исповедовать верность культурным левым.
коллективное унижение ....
это как...?