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Новини
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Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр

Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр

Стратегічною метою Російської Федерації є ослаблення органів влади США і підрив авторитету країни - як на внутрішньополітичній арені, так і за кордоном

Про це йдеться в матеріалах одного з американських аналітичних центрів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Поряд із роботою над основоположним зовнішньополітичним завданням, шляхом висвітлення в пресі актів насильства і фактів порушення прав людини на Заході, Кремль також має намір впоратися з однією зі своїх власних проблем, зазначає аналітичний центр IGTDS.

Яскраве емоційне забарвлення репортажів про події в США дозволяє РФ посилити поширення в інфополі ідеї про те, що західні демократії нібито давно дискредитували себе.

Основні пропагандистські наративи Росії схожі на ті, які Радянський Союз просував за часів Холодної Війни, і фокусуються на таких тезах:

- расова нерівність,

- беззаконня поліції,

- спірна законність американського уряду,

- соціальна несправедливість.

Дивіться також: Армія, поліція і тероборона об'єдналися для наведення порядку на вулицях США. ВIДЕО

Також у списку, безумовно, наміри Кремля підливати олію у вже наявні суперечності між республіканцями і демократами.

За задумом Кремля кадри насильства під час акцій протесту в США мають контрастувати з діями російського уряду щодо придушення опозиції, які, як буде стверджувати Москва, є демократично допустимими кроками влади.

У середньостроковій перспективі російські урядові засоби масової інформації висвітлюватимуть протестні акції в РФ з обов'язковим відсиланням до подій у Міннесоті.

У 2013 році, коли Володимир Путін зіткнувся з низькими рейтингами, Росія висвітлювала Революцію Гідності в Україні саме таким чином. Основний посил стверджував, що неможливо допускати такі акції протесту проти влади, адже вони неминуче приведуть до насильства, жертв і дестабілізації.

Також читайте: Трамп про залучення армії для придушення протестів у США: "Не думаю, що нам доведеться це робити"

Навпаки, у випадках, коли певні протестні рухи за кордоном підтримуються Кремлем, наприклад, протести в Каталонії чи Жовті Жилети у Франції, тоді посил російської пропаганди зводився до критики іноземних урядів, ворожих або конкуруючих із РФ, які заважають втіленню в життя кремлівських сценаріїв.

Одне з інтернет-видань, афілійоване з російською військовою розвідкою, в одній зі своїх статей щодо подій у США зазначило, що Демократи нібито все спускають з рук їхньому афроамериканскому електорату (який традиційно голосує за них)...

Тому напередодні чергових президентських виборів у США інформаційна кампанія Росії прагне спровокувати і якомога сильніше зіштовхнути лобами демократів і республіканців. Очевидно, кінцевою метою є внесення сум'яття у процес голосування і підрив зсередини самої американської демократії, традиційно відомої як зразок свободи слова та вираження.

Автор: 

пропаганда (2797) росія (64969) США (22590)


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Топ коментарі
+17
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6148
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04.06.2020 20:27
+9
Чтобы это понять, не обязательно быть американским аналитическим центром...
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04.06.2020 20:27
+7
***
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 5795

..
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4767

...
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04.06.2020 20:27
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Чтобы это понять, не обязательно быть американским аналитическим центром...
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04.06.2020 20:27 Відповісти
Любой человек, надевающий моск с утра это и так понимает. Дело в самом заявлении, по сути полуофициальном. Дипломатия-с, сударь.
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05.06.2020 08:28 Відповісти
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6148
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04.06.2020 20:27 Відповісти
Ну тебя к богу, только позавчера пересмотрел, да и только, только потому, что тут кто-то эту картинку уже выкладывал. Второй раз смотреть не стану!
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04.06.2020 20:45 Відповісти
***
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 5795

..
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4767

...
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04.06.2020 20:27 Відповісти
интересно, как утилизируют отработанный материал ?
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04.06.2020 20:33 Відповісти
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 8435

...
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04.06.2020 20:56 Відповісти
Ці всі «матіви» подібні ще з політикою царської Росії якщо розібратись.
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04.06.2020 20:28 Відповісти
Ех піндоси,ми вам про це вже сьомий рік розказуєм,потрібно об'єднуватись і раз і назавжди покінчити з цим Мордором
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04.06.2020 20:30 Відповісти
ктото еще имеет сомнения поповоду причин беспорядков в сша?
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04.06.2020 20:32 Відповісти
сам переведешь...?

я думаю пипец США с их такой толерантностью перед взбесившимися неграми ....

https://twitter.com/stillgray

https://twitter.com/stillgray Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 1700 Ian Miles Cheong

https://twitter.com/stillgray @stillgray

·https://twitter.com/stillgray/status/1268580248334942214 1 ч

Senators Martin Heinrich, Tim Kaine, Michael Bennet, Sherrod Brown and Chris Van Hollen get down on their knees. They look more like prisoners than elected officials. China, Iran and Russia are laughing at America right now.

Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4608
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4548

Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 6436
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04.06.2020 20:40 Відповісти
попробовали бы негры повыделываться где-то в Пакистане там бы из-них шаурму сделали а сенаторы даже не понимают что уничтожают США.
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04.06.2020 21:05 Відповісти
негры и у себя в Африке не выделываются.....
ну ладно США - их завезли когда то, НО в Европу они сами приехали и им дали убежище и сейчас они также пытаются морадерить как их соплеменники с США...
в Франции, Германии, Великобритании прямо сейчас...
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04.06.2020 21:11 Відповісти
если европейцы и американцы не одумаются будут гражданские войны

если сейчас эти "меньшинства" уже достаточно агрессивны то что будет когда в силу естественных причин (физиология) их станет больше многие недостаточно квалифицированы не знают и не хотят знать языка отсюда разница в оплате и бедность которую можно оправдать "расизмом" если-бы европейцы и американцы были расистами они давно бы уничтожили все нацменьшинства как это делают в современной Турции или Китае.
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04.06.2020 21:22 Відповісти
Там половина тих негрів в США приїхали вже після усунення сигрегації.
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05.06.2020 10:06 Відповісти
https://twitter.com/johnddavidson
https://twitter.com/johnddavidson

John Daniel Davidson

@johnddavidson

·https://twitter.com/johnddavidson/status/1268559165754138625 3 ч

About the kneeling groups of white people professing their guilt: What is now a voluntary and seemingly spontaneous public affirmation of progressive ideology will in time become a requirement. You'll have to profess allegiance to the cultural left.
О стоящих на коленях группах белых людей, исповедующих свою вину: то, что сейчас является добровольным и, казалось бы, спонтанным публичным подтверждением прогрессивной идеологии, со временем станет требованием. Вам придется исповедовать верность культурным левым.

Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 6120
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04.06.2020 21:13 Відповісти
Ось до чого ведуть поступки ЛГБТ, мазохістам та копрофілам.
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05.06.2020 10:08 Відповісти
дело не совсем в вбесившихся неграх, даже совсем не в них, это в сбесившихся демократах с либералами извращенцами
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04.06.2020 21:12 Відповісти
а массовое стояние на коленах белых перед черными ? (мой пост выше)...
коллективное унижение ....
это как...?
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04.06.2020 21:15 Відповісти
неокоммунисты навязывают чувство вины,баранами легче управлять
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04.06.2020 21:34 Відповісти
Ну, знаєте це, краще спитати у спеціаліста по сексуальним перверзіям.
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05.06.2020 10:09 Відповісти
ктобы сомневался, это же демократы сенаторы
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04.06.2020 21:14 Відповісти
СССР , - без Украины , ничто , а россия без Украины , - Выгребная Яма
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04.06.2020 20:32 Відповісти
Сейчас филиалом кацапских пропагандистов в Украине выступает информационный тандем мертветчук-бойко и их грантоед - петушарий
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04.06.2020 20:34 Відповісти
Світовий порядок може врятувати тільки невеличке радіоактивне озеро на місці Москви.
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04.06.2020 20:36 Відповісти
Когось здивувало??
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04.06.2020 20:40 Відповісти
Основные пропагандистские мотивы России схожи с теми, которые продвигал СССР, - американский аналитический центр - Цензор.НЕТ 4869
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04.06.2020 20:44 Відповісти
Эсесеровское "Зато у вас негров линчуют" по-прежнему действует.
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04.06.2020 20:46 Відповісти
країна Гебнявія
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04.06.2020 20:50 Відповісти
Зеленский на Хмельнитчине подстрелил "кабана", из окружения предлагали подстрелить "Русского медведя",но Зеленский не хотел нагнетать отношения с Москвой,пред пуском днепровской воды в оккупированный Крым.
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04.06.2020 20:58 Відповісти
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 8138
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04.06.2020 21:04 Відповісти
сказав ду рашка.
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05.06.2020 10:10 Відповісти
"у… захисні костюми від Порошенка, з нашими лого . Так мило». "Зеленський позував з медиками у захисних костюмах від Порошенка " «Протягом двох місяців «Європейська солідарність» розвезла в усі регіони України більше 130 тисяч захисних костюмів медикам від Фонду Порошенка. І ось Зеленський в Хмельницькому, в лікарні з медиками, яким влада так і не виплатила 300% обіцяної надбавки, радісно усміхається на фоні цих самих лікарів, які одягнуті у… захисні костюми від Порошенка, з нашими лого . Так мило», - написала народна депутатка Ірина Геращенко.
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04.06.2020 21:13 Відповісти
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 4150
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04.06.2020 21:18 Відповісти
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 7396
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04.06.2020 21:22 Відповісти
Небольшая справка. мол, почему в нарабсее такой случай... До революции дед пыни кормит буржуев в одном перербургском ресторане. После революции кормит Ленина и Крупскую. Затем сталина. Дед пристроил в НКВД тятю пыни. Вот так в КГБ и появилась моль. А далее, лихие 90-е чуть не нарушили традицию приспособленцев, да манки-бизнес, который возглавил в Ленинграде пыня, поставил все на круги своя. при этом пыня подступно изжил с бела свету Собчака... А дальше вам все хорошо разложила по полочкам пани Салье...https://news.finance.ua/ru/news/-/276701/v-rossii-ischezli-dokumenty-o-mahinatsiyah-putina-v-90-h-godah В России исчезли документы о "махинациях" Путина в 90-х ... читаем также и о том, https://www.svoboda.org/a/1972366.html Почему Марина Салье молчала о Путине 10 лет?
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04.06.2020 21:23 Відповісти
цена ж росиянина - 4 рулона обоев
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04.06.2020 21:33 Відповісти
То есть когда кацапы говорят о насилии на Западе это коварный сговор по ослаблению США.
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04.06.2020 21:35 Відповісти
Сами кацапы это насилие и провоцируют
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04.06.2020 21:48 Відповісти
Ну это само собой. Все организовано кацапами. CNN говорит что они даже много лет учили негров драться, типа каратистов готовили.
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04.06.2020 21:50 Відповісти
Все гораздо хуже, эти негры и есть кацапы переодетые, намажутся гуталином а потом магазины громят
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04.06.2020 23:41 Відповісти
Параша за 100 лет вообще не изменилась. "ДНР"-1918.
Основні пропагандистські мотиви Росії схожі з тими, які просував СРСР, - американський аналітичний центр - Цензор.НЕТ 5662
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04.06.2020 21:37 Відповісти
Трампусик аналитические центры не слушает, он корефану шлёт аппараты ИВЛ для лёгкого дыхания
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04.06.2020 21:40 Відповісти
Чорний хер змінити на пляшку з під шампанського-це на параші-круто.
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05.06.2020 06:30 Відповісти
 
 