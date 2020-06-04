Вищий антикорсуд скасував запобіжний захід Богатирьовій, оскільки прокуратура не вручила їй повідомлення про підозру

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід ексміністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій. Таке рішення було прийнято через невручення прокуратурою Києва Богатирьовій повідомлення про підозру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ВАКС.

У повідомленні зазначається: "Таким чином суд задовольнив апеляцію сторони захисту на рішення Печерського районного суду Києва від 28 серпня 2019 року, яким до підозрюваної застосовувався запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави.

"За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу. Приймаючи таке рішення суд апеляційної інстанції виходив з того, що прокуратурою міста Києва були допущені грубі порушення норм КПК України у частині належного вручення повідомлення про підозру", - повідомили в ВАКС.

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Також у суді зазначили, що під час судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу не було вжито заходів для усунення зазначених очевидних порушень кримінального процесуального закону.

Нагадаємо, в 2014 році Раїсу Богатирьову звинуватили в розтраті державних коштів в особливо великих розмірах. Їй інкримінують розтрату 63,5 млн гривень на закупівлю імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень на закупівлю інсулінів. Восени 2014 року її оголосили в розшук.

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