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Новини
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Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти

Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти

У Міністерстві освіти та науки запевнили, що обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пов’язані з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконувачка обов’язків глави МОН Любомира Мандзій заявила в ефірі hromadske.

Вона зауважила, що університети — автономні заклади вищої освіти і ректор несе відповідальність за освітній процес.

Раніше у поліції заявили, що обшуки пов’язані з корупцією.

"Маю інформацію дещо іншу. Йдеться про перевірку організації освітнього процесу на юридичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів", — сказала Мандзій.

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Очільниця МОН запевняє, що йдеться не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу на окремому факультеті.

"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів по конкретному запиту. Йдеться про організацію освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", — розповіла вона.

Нагадаємо, 4 червня поліція та Служба безпеки прийшли з обшуками до головного корпусу КНУ ім. Шевченка.

Автор: 

обшук (1970) Університет (180) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+4
брали, берути будут брать, пока по настоящему не накажут- конфискация и 15 лет
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04.06.2020 21:25
+3
Гы. Карательные органы волокут в образовательном процессе?
Типо, обучали делать взрывчатку и наркотики?
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04.06.2020 21:26
+3
ШАПИТО Обыск для проверки образовательного процесса? Это за гранью разума
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1121
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04.06.2020 21:48
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брали, берути будут брать, пока по настоящему не накажут- конфискация и 15 лет
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04.06.2020 21:25 Відповісти
проверяли, хорошо ли в образовательном процессе владеют иностранцы иностранным языком.
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04.06.2020 21:26 Відповісти
Гы. Карательные органы волокут в образовательном процессе?
Типо, обучали делать взрывчатку и наркотики?
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04.06.2020 21:26 Відповісти
https://ukrrain.com/portnova_viklikali_na_kilim-_shhob_pokazati_jogo_plagiat.html Не через єто?
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04.06.2020 21:30 Відповісти
а обшуки не можуть бути пов'язані із доказом якоїсь математичної теореми?
чи пошуком вакцини проти ковіду?
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04.06.2020 21:32 Відповісти
Только с целью проверки "Есть ли жизнь на Марсе?"
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1085
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04.06.2020 21:52 Відповісти
та ладно....

Названа причина обысков, которые в четверг Нацполиция и СБУ провели на юридическом факультете Киевского национального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе на улице Владимирской, 60. Обыски прошли из-за взятки в размере 300 тысяч гривен, которую декан факультета Иван Гриценко якобы требовал от студента.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Червоний губер".
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04.06.2020 21:32 Відповісти
А де Портнов свою "освіту" отримав? Не там, часом? Може просто роблять так, як і в музеї Гончара з митними деклараціями картин Пороха?
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04.06.2020 21:33 Відповісти
Искали знания , но не нашли ...
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04.06.2020 21:36 Відповісти
В 2000-х все студенты Шевы знали, что поступить на юрфак стоит 10тыс долл. Точно так же все знали на юрфаке, фамилии тех, кто писал кандидатские и докторские мертведчуку, а на ист.факе, фамилии тех, кто писал докторские литвину и табачнику. Поэтому ваши обыски ниочем. Лучше мертведчука посадите пожизненно и с конфискацией.
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04.06.2020 21:41 Відповісти
В 2000 году Черновецкий уже никому лиссеры не писал?
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04.06.2020 21:45 Відповісти
ШАПИТО Обыск для проверки образовательного процесса? Это за гранью разума
Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 1121
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04.06.2020 21:48 Відповісти
образовательный процесс пусть проверяет министерство образования, а не служба безопасности !!!
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04.06.2020 22:01 Відповісти
 
 