Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти
У Міністерстві освіти та науки запевнили, що обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пов’язані з корупцією.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виконувачка обов’язків глави МОН Любомира Мандзій заявила в ефірі hromadske.
Вона зауважила, що університети — автономні заклади вищої освіти і ректор несе відповідальність за освітній процес.
Раніше у поліції заявили, що обшуки пов’язані з корупцією.
"Маю інформацію дещо іншу. Йдеться про перевірку організації освітнього процесу на юридичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів", — сказала Мандзій.
Очільниця МОН запевняє, що йдеться не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу на окремому факультеті.
"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів по конкретному запиту. Йдеться про організацію освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", — розповіла вона.
Нагадаємо, 4 червня поліція та Служба безпеки прийшли з обшуками до головного корпусу КНУ ім. Шевченка.
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Названа причина обысков, которые в четверг Нацполиция и СБУ провели на юридическом факультете Киевского национального университета им. Шевченко, расположенном в главном корпусе на улице Владимирской, 60. Обыски прошли из-за взятки в размере 300 тысяч гривен, которую декан факультета Иван Гриценко якобы требовал от студента.
Об этом сообщает Телеграм-канал "Червоний губер".