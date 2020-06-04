Обшуки в Київському університеті пов'язані з перевіркою освітнього процесу для іноземців, - Міносвіти

У Міністерстві освіти та науки запевнили, що обшуки в головному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка не пов’язані з корупцією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виконувачка обов’язків глави МОН Любомира Мандзій заявила в ефірі hromadske.

Вона зауважила, що університети — автономні заклади вищої освіти і ректор несе відповідальність за освітній процес.

Раніше у поліції заявили, що обшуки пов’язані з корупцією.

"Маю інформацію дещо іншу. Йдеться про перевірку організації освітнього процесу на юридичному факультеті університету імені Тараса Шевченка. Університет підготував всі необхідні документи на вимогу правоохоронних органів", — сказала Мандзій.

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Очільниця МОН запевняє, що йдеться не про корупцію, а лише про перевірку освітнього процесу на окремому факультеті.

"Був запит і було відповідне рішення правоохоронних органів про виїмку документів по конкретному запиту. Йдеться про організацію освітнього процесу, зокрема навчання іноземців на юридичному факультеті", — розповіла вона.

Нагадаємо, 4 червня поліція та Служба безпеки прийшли з обшуками до головного корпусу КНУ ім. Шевченка.