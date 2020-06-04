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Захарова назвала "вкиданням" слова Кулеби про зустріч глав МЗС "нормандського формату"

Захарова назвала

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "вкиданням" інформацію про нову зустріч глав МЗС "нормандського формату", яку раніше озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це Захарова заявила сьогодні на брифінгу в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми бачили повідомлення в ЗМІ щодо пропозицій української сторони провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС, але офіційно до нас з цього приводу ніхто не звертався", - сказала Захарова.

"А що стосується питання, кому потрібні такі вкиди, я думаю, що потрібно уточнювати у тих ЗМІ, які все це поширюють без перевірки, і в тих людей, які роблять такі заяви", - наголосила вона.

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За словами Захарової, міністри закордонних справ країн "нормандського формату" під час відеоконференції 30 квітня констатували відсутність прогресу у виконанні рішень саміту, що відбувся в Парижі 9 грудня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 червня нову зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ анонсував голова українського МЗС Дмитро Кулеба.

Автор: 

МЗС рф (959) росія (64969) мінські угоди (2231) Кулеба Дмитро (3604) нормандська четвірка (1526) Захарова Марія (353)


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Топ коментарі
+8
Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4332
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04.06.2020 21:45
+5
вброс захаровой на вентилятор. такая себе саша матросов из конюшни лаврова.
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04.06.2020 21:39
+2
Да расслабтесь. Ермак недавно говорил что встреча состоится до конца года. Правда не уточнил "какого" года.
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04.06.2020 21:42
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вброс захаровой на вентилятор. такая себе саша матросов из конюшни лаврова.
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04.06.2020 21:39 Відповісти
Да расслабтесь. Ермак недавно говорил что встреча состоится до конца года. Правда не уточнил "какого" года.
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04.06.2020 21:42 Відповісти
Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата" - Цензор.НЕТ 4332
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04.06.2020 21:45 Відповісти
Захарова Матрешка танцующая калинку малинку , на пару с ванькой встанькой, а лошадь Рядом вся встременах.
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04.06.2020 21:51 Відповісти
Захарова назвала "вкиданням" слова Кулеби про зустріч глав МЗС "нормандського формату" - Цензор.НЕТ 8856

...
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04.06.2020 21:54 Відповісти
Не,на клей похоже.Перекашивает.
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04.06.2020 22:01 Відповісти
Значить зустрічі не буде, якщо Німеччина чи Франція на цьому не будуть наполягати. Бо московії така зустріч - наче серпом по... Та й Єрмаку воно ніх не тре, бо то буде ще одне обісра... ще одна поразка найвеличнішого на міжнародній арені!
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04.06.2020 22:01 Відповісти
У захаровой алкогольное обострение.
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04.06.2020 22:26 Відповісти
свинособаки,этот вброс не для вас,а для зебилов...прям вот высраться этой карге надо было)))))
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04.06.2020 22:30 Відповісти
Неужели Манька вышла из запоя?! Да ну, нах, никогда не поверю!
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05.06.2020 07:37 Відповісти
 
 