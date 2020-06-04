Захарова назвала "вкиданням" слова Кулеби про зустріч глав МЗС "нормандського формату"

Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова назвала "вкиданням" інформацію про нову зустріч глав МЗС "нормандського формату", яку раніше озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це Захарова заявила сьогодні на брифінгу в Москві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми бачили повідомлення в ЗМІ щодо пропозицій української сторони провести зустріч "нормандської четвірки" на рівні глав МЗС, але офіційно до нас з цього приводу ніхто не звертався", - сказала Захарова.

"А що стосується питання, кому потрібні такі вкиди, я думаю, що потрібно уточнювати у тих ЗМІ, які все це поширюють без перевірки, і в тих людей, які роблять такі заяви", - наголосила вона.

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За словами Захарової, міністри закордонних справ країн "нормандського формату" під час відеоконференції 30 квітня констатували відсутність прогресу у виконанні рішень саміту, що відбувся в Парижі 9 грудня.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 2 червня нову зустріч у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ анонсував голова українського МЗС Дмитро Кулеба.