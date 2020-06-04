Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел зросли до 14 млрд грн, - Буславець

Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел досягла 14 млрд грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ у четвер.

"Заборгованість ГарПока з ВДЕ вже становить 14 млрд грн, ще 6 млрд грн підприємство винне НАЕК "Енергоатом". Таким чином, ми маємо борги "ГарПока" в розмірі 20 млрд грн", - сказала вона.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" на кінець травня перед компаніями ВДЕ перевищував 9 млрд грн, а рівень його розрахунків за березень 2020 року становив 11%, а у квітні і травні впав відповідно до 5% і 7%.

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