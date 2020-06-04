Борги перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел зросли до 14 млрд грн, - Буславець
Заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел досягла 14 млрд грн.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила т.в.о. міністра енергетики Ольга Буславець на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ у четвер.
"Заборгованість ГарПока з ВДЕ вже становить 14 млрд грн, ще 6 млрд грн підприємство винне НАЕК "Енергоатом". Таким чином, ми маємо борги "ГарПока" в розмірі 20 млрд грн", - сказала вона.
Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" на кінець травня перед компаніями ВДЕ перевищував 9 млрд грн, а рівень його розрахунків за березень 2020 року становив 11%, а у квітні і травні впав відповідно до 5% і 7%.
Топ коментарі
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набери "стоимость электроэнергии для населения в польше 2020" и смотри до усрачки.
30 % от чего ?
если убить промішленное производство до нуля, то она потребует все 100 %
скромно, решительно, просто.
Я правильно понял смысл этого заявления ?
Глядишь , долг и исчезнет ...