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Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати

Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати

Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив позов авторитета Олександра Петровського до головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про захист честі і ділової репутації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті адвокатської компанії.

У повідомленні зазначається: "У протистоянні Дніпровського авторитета Олександра Петровського та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова у боротьбі за свободу слова і право називати позивача "Нариком" сьогодні, 04.06.2020, нова перемога за журналістом і рахунок стає 2:2. Апеляційний суд погодився з нашою тезою про можливість вільно висловлювати оціночні судження щодо публічних осіб.

Рішенням Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 31.10.2019 частково задоволено позов пана Петровського до пана Бутусова та пані Сидорової про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, зобов’язання спростувати недостовірну інформацію та стягнення моральної шкоди. Визнано недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію позивача інформацію, що поширена відповідачем-1 на власній сторінці в мережі Facebook та що поширена відповідачем-2 в мережі Facebook. Зобов’язано відповідача-1 "протягом 10 днів з дня набрання судового рішення законної сили" [стиль рішення збережений] опублікувати на власній сторінці в мережі Facebook спростування під заголовком "СПРОСТУВАННЯ" наступного змісту: інформація поширена про Петровського Олександра Володимировича, що міститься в назві статті та самої статті під назвою <…> – є недостовірною та не відповідає дійсності. Зобов’язано відповідача-2 "протягом 10 днів з дня набрання судового рішення законної сили" опублікувати аналогічне спростування. Стягнуто з відповідача-1 50 тис грн (зі 100 тис заявлених), з відповідача-2 — 10 тис грн (з 20 тис заявлених) відшкодування моральної шкоди. Стягнуто з кожного з відповідачів по 1921 грн судових витрат.

Адвокат СЕНС Віталій Галенченко подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на принципи свободу слова і те, що особливий статус, який пан Петровський має суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність його життя.

Читайте також: Бутусов виграв апеляцію в позові із бізнесменом Петровським, якого також називають кримінальним авторитетом Нариком

Постановою Дніпропетровського апеляційного суду від 04.06.2020 апеляційну скаргу задоволено, в позові пана Петровського відмовлено в повному обсязі.

Нагадаємо, що станом на теперішній час в судах знаходиться п’ять проваджень за позовами пана Петровського до Юрія Бутусова особисто або до Інтернет-ресурсу Цензор.НЕТ, чотири з яких набрали законної сили. Тепер два на користь пана Петровського, і два на користь журналіста. Остаточний рахунок буде вирішений у Верховному Суді"

Також читайте: "Авторитет" Петровський (Нарик) не з'явився на розгляд апеляції про штраф головному редактору Цензор.НЕТ

Автор: 

Бутусов Юрій (3580) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+23
Речі мають називатися своїми іменами.
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04.06.2020 22:10
+12
Юра, не того ты Нариком назвал 😂
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04.06.2020 22:43
+10
Ну Нарик и есть Нарик , он же Петровский ,кстати это Парошенко его вытянул на свет Божий , прилепил его к Томасу как может президент Украины , дружить с вором в законе . это что Колумбия
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04.06.2020 23:12
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Речі мають називатися своїми іменами.
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04.06.2020 22:10 Відповісти
Юра, не того ты Нариком назвал 😂
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04.06.2020 22:43 Відповісти
2х2 всё еще 4 или уже как скажут такие как петровский ?
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04.06.2020 22:13 Відповісти
вещи должны называться своими именами
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04.06.2020 22:17 Відповісти
"nomen est omen". нары плачут по нарику.
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04.06.2020 22:20 Відповісти
Ну, все ведь помнят чем прославился этот...гражданин?
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04.06.2020 22:22 Відповісти
чим?
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04.06.2020 22:30 Відповісти
https://censor.net/news/3105155/na_podpisanii_tomosa_byl_zamechen_biznesmen_petrovskiyi_kotorogo_nazyvayut_kriminalnym_avtoritetom_narikom
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04.06.2020 22:34 Відповісти
Опередил)))
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04.06.2020 22:35 Відповісти
Тобто, він був присутній серед православних вірян у Константинопольскій Патріархії, на підписанні документу, який фактично, ліквідував Московську Церкву в Україні.
І що?
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04.06.2020 22:52 Відповісти
А то, что как минимум возникает вопрос, а что же он там делал (учитывая, что ни к церкви, ни к государству, он не имеет аж никакого отношения)?
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04.06.2020 22:56 Відповісти
К церкви он как раз имеет прямое отношение. Он в Днепре строил украинские церкви ещё до открытого украинофобства московских церквей.
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05.06.2020 08:14 Відповісти
Бандюк потратил часть "заработанных" средств на богоугодное дело?Анекдотично.
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05.06.2020 08:21 Відповісти
Я не сомневаюсь, что ограниченные люди будут первым делом кидаться на реально противостоящих москве, чем на воспевающих "братский народ", вне зависимости от их криминального прошлого.
Такова их природа - тупо рефлексорно реагировать на штампы подаваемые вражескими СМИ.
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05.06.2020 08:43 Відповісти
"Я не люблю когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи"©
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05.06.2020 08:56 Відповісти
Ты написал, что он не имеет отношение к церкви.
Очевидно спи&дел.
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05.06.2020 09:05 Відповісти
У меня собственник предприятия тоже верующий шо писец, сейчас тоже строит церковь. Почему его не пригласили на подписание Томочка, он ведь тоже имеет отношение к церкви?
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05.06.2020 09:17 Відповісти
https://censor.net/user/235566

"Я не люблю когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи"©
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05.06.2020 09:20 Відповісти
Ну вот ты сам себе и ответил)))
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05.06.2020 09:28 Відповісти
С тобой любой спор кончается эпичным - "сам дурак".
Очередное подтверждение истины - не спорьте с дураками...
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05.06.2020 09:35 Відповісти
Да какой тут спор...Нарик-бандюк, типа сделал богоугодное дело. А ты его оправдываешь.
Ну, это, не стесняйся, следующим пунктом можешь озвучить что олигархи помогают развивать экономику. А там глядишь и обоснуешь, что украинцы и рабсеяне это два братских народа
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05.06.2020 09:57 Відповісти
Я его не оправдываю а привожу пример обыдлячивания масс.
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05.06.2020 10:46 Відповісти
Знаешь, человек на то и зовётся человек, что у него есть разум, а не голые инстинкты. Если у человека, любого, если хоть капля мозгов в башке, то он себя не позволит обыдлять (то бишь опускать ниже своего уровня восприятия окружающей реальности). Другое дело, что уровень культуры, воспитания и прочее у всех разный.
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05.06.2020 12:38 Відповісти
Прошлые выборы прекрасно показали, насколько общество пользуется разумом и на сколько оно манипулируемо (обыдляемо).
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05.06.2020 12:55 Відповісти
Я не сказал общество, я сказал человек. Процесс шевеления мозгами-вещь индивидуальная. Когда за тебя шевелят мозгами другие, да ещё и рассказываеют тебе по СМИ. Это уже не процесс думанья, это пропаганда.
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05.06.2020 13:03 Відповісти
А я тебе про проценты думающих людей (человек) в этом обществе.
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05.06.2020 14:20 Відповісти
Их немного. Не 25. И даже не 8, объяснял уже недавно одному из сторонников Порошенко.
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05.06.2020 16:11 Відповісти
Это смотря где планку ставить....
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05.06.2020 16:50 Відповісти
Все хорошие каламбуры уже придуманы, нам остались только плохие(с)
Может неудачно скаламбурю, но всё же: там не планку, там клеймо ставить уже некуда.
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05.06.2020 19:04 Відповісти
Ну тут с зебилами не поспоришь...
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05.06.2020 19:59 Відповісти
Не в зебильности/порохобности тут смысл. Много можешь назвать людей, которых можно было бы считать элтой в Украине?
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05.06.2020 20:25 Відповісти
Извини, но говорить с тобой об элите, пусть даже несовершенной, это уже за гранью моего мазохизма...
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05.06.2020 20:48 Відповісти
Господи, экие мы пренежные. А знаешь в чём фигля-мигля?Нету её, той самой элиты. Вернее её настолько мало, что дело швах.
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05.06.2020 20:50 Відповісти
Я знал твой ответ. Пытаться доказывать ТЕБЕ обратное - ну тут уж увольте...
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05.06.2020 21:01 Відповісти
Да скажи прямым текстом-я слился за недостатком аргументов Или давай обсудим тех, кого можно считать элитой. Я среди таковых счтаю лишь отдельных индивидов. Интересно, совпадут ли мнения,м?
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05.06.2020 21:16 Відповісти
Хотя бы те кто адекватно анализирует и видит всё наперёд. Волонтёры, добровольцы да просто не равнодушные.
Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати - Цензор.НЕТ 156
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05.06.2020 22:13 Відповісти
Ох...ну вот скажи, "Господи, за что ты меня наградил этой скотиной"(с) подпоручик Лукаш в романе Гашека.
Ок, давай начнём с простейшёго. У нас тут считай 25 лет (с 91 по 2014) творилось черт те что. Скажи, вот как мог прийти например тот же Порошенко и сразу забацать "шоп усьо было зашибись"?
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05.06.2020 22:18 Відповісти
Так и я про то. Быстро только кошки...
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05.06.2020 22:51 Відповісти
Ну так взять даже простейшее: смог Порошенко взять за абрикосики бОльшую часть этих сукиных снов и заставить жить как положено, а не как...?Нет. Так в чём же вина Зеленского, которого не смог того же (или пока не смог, за прошедший год)?
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05.06.2020 22:56 Відповісти
А ты направления реально не видишь?
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05.06.2020 22:57 Відповісти
В темноте все направления, в сущности, одинаковы.
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05.06.2020 23:06 Відповісти
Ну и какой смысл с тобой тут трепаться.
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05.06.2020 23:46 Відповісти
Для тебя темнота, а я все сегодняшние процессы предсказывал тут ещё полтора года назад.
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05.06.2020 23:49 Відповісти
Вот когда будет " фактично"...
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05.06.2020 00:29 Відповісти
При Зелемойских "фактично" точно не будет.
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05.06.2020 08:17 Відповісти
При зеленском, скорее на томосе сало порежут и выкинут...
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05.06.2020 09:21 Відповісти
Нынешняя "культура" к этому и ведёт.
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05.06.2020 09:36 Відповісти
Угу
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05.06.2020 09:47 Відповісти
А чем прославился твой зеленский и охфис президента, аааааа? троллик "неизвестній" А ну ка расскажи, и пускай друзя по вашей кухне трогающие друг друга лайками расскажут.
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04.06.2020 22:44 Відповісти
а точнее ? В натуре Нарик ,или пля буду Нарик ?
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04.06.2020 22:22 Відповісти
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04.06.2020 22:35 Відповісти
Мальчики в поле гранату нашел ...

Что дальше было не помню, но Пороха таки "мальчики" скинули🤔
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04.06.2020 22:47 Відповісти
Ета успєх ясчітаю !Пара аткривать шампанскоє !
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04.06.2020 22:39 Відповісти
"новые лица" по сравнению со старыми похожи на задницы 🙄
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04.06.2020 22:51 Відповісти
Твой вброс крольченок, давно никому не интересен. Лучше сними со своей задници очки обсе, и посмотри в сторону охфиса президента.
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04.06.2020 22:49 Відповісти
Другого Нарика легализовал Бабломойский

Да ещё как легализовал !
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04.06.2020 22:49 Відповісти
Ну Нарик и есть Нарик , он же Петровский ,кстати это Парошенко его вытянул на свет Божий , прилепил его к Томасу как может президент Украины , дружить с вором в законе . это что Колумбия
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04.06.2020 23:12 Відповісти
ты православный, иудей, католик, мусульманин ? как ты можешь быть в одной церкви с вором в законе(мафиози, крестным отцом, террористом)))) это же не колумбия )))
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05.06.2020 07:40 Відповісти
РПЦ и РПЦвУ вообще часто является пристанищем бандитов, шпионов, ворья и садистов. Особенно после "освящения" Сталиным. Подразделение ФСБ.
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05.06.2020 07:56 Відповісти
Нормальные люди понимают, что это ватные помойки типа "страны.уа" вложили в свою паству этот бред.

Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати - Цензор.НЕТ 4244
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05.06.2020 08:07 Відповісти
Протестую! Почему "Нарик", а не "*******" как положено!?!
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04.06.2020 23:22 Відповісти
Вітаю
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04.06.2020 23:35 Відповісти
Пока преступность у нас во власти мы будем дружно соо=ть
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04.06.2020 23:42 Відповісти
Юра!Это пэрэмога!!!.
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04.06.2020 23:49 Відповісти
Нарик, за отказ от погремухи могут посадить на парашу...
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05.06.2020 06:31 Відповісти
нарик+++++)))
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05.06.2020 07:35 Відповісти
Как это Бутусов посмел обидеть подельника петуха сладкодупого?!
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05.06.2020 09:03 Відповісти
Нарик - это вера по-порошенковскому.
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05.06.2020 15:07 Відповісти
 
 