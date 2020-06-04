Апеляційний суд став на бік головного редактора Цензор.НЕТ Бутусова і дозволив називати "Нариком" Петровського, - адвокати
Апеляційний суд Дніпропетровської області відхилив позов авторитета Олександра Петровського до головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова про захист честі і ділової репутації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті адвокатської компанії.
У повідомленні зазначається: "У протистоянні Дніпровського авторитета Олександра Петровського та головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова у боротьбі за свободу слова і право називати позивача "Нариком" сьогодні, 04.06.2020, нова перемога за журналістом і рахунок стає 2:2. Апеляційний суд погодився з нашою тезою про можливість вільно висловлювати оціночні судження щодо публічних осіб.
Рішенням Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 31.10.2019 частково задоволено позов пана Петровського до пана Бутусова та пані Сидорової про захист честі, гідності та ділової репутації, визнання недостовірною інформації, зобов’язання спростувати недостовірну інформацію та стягнення моральної шкоди. Визнано недостовірною та такою, що принижує честь, гідність та ділову репутацію позивача інформацію, що поширена відповідачем-1 на власній сторінці в мережі Facebook та що поширена відповідачем-2 в мережі Facebook. Зобов’язано відповідача-1 "протягом 10 днів з дня набрання судового рішення законної сили" [стиль рішення збережений] опублікувати на власній сторінці в мережі Facebook спростування під заголовком "СПРОСТУВАННЯ" наступного змісту: інформація поширена про Петровського Олександра Володимировича, що міститься в назві статті та самої статті під назвою <…> – є недостовірною та не відповідає дійсності. Зобов’язано відповідача-2 "протягом 10 днів з дня набрання судового рішення законної сили" опублікувати аналогічне спростування. Стягнуто з відповідача-1 50 тис грн (зі 100 тис заявлених), з відповідача-2 — 10 тис грн (з 20 тис заявлених) відшкодування моральної шкоди. Стягнуто з кожного з відповідачів по 1921 грн судових витрат.
Адвокат СЕНС Віталій Галенченко подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на принципи свободу слова і те, що особливий статус, який пан Петровський має суспільстві, автоматично збільшує рівень тиску на приватність його життя.
Постановою Дніпропетровського апеляційного суду від 04.06.2020 апеляційну скаргу задоволено, в позові пана Петровського відмовлено в повному обсязі.
Нагадаємо, що станом на теперішній час в судах знаходиться п’ять проваджень за позовами пана Петровського до Юрія Бутусова особисто або до Інтернет-ресурсу Цензор.НЕТ, чотири з яких набрали законної сили. Тепер два на користь пана Петровського, і два на користь журналіста. Остаточний рахунок буде вирішений у Верховному Суді"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І що?
Такова их природа - тупо рефлексорно реагировать на штампы подаваемые вражескими СМИ.
Очевидно спи&дел.
"Я не люблю когда хитрой казуистикой опровергают очевидные вещи"©
Очередное подтверждение истины - не спорьте с дураками...
Ну, это, не стесняйся, следующим пунктом можешь озвучить что олигархи помогают развивать экономику. А там глядишь и обоснуешь, что украинцы и рабсеяне это два братских народа
Может неудачно скаламбурю, но всё же: там не планку, там клеймо ставить уже некуда.
Ок, давай начнём с простейшёго. У нас тут считай 25 лет (с 91 по 2014) творилось черт те что. Скажи, вот как мог прийти например тот же Порошенко и сразу забацать "шоп усьо было зашибись"?
Что дальше было не помню, но Пороха таки "мальчики" скинули🤔
Да ещё как легализовал !