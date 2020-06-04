Керівництво "Слуги народу" бачить документи уряду очима Дубінського і Портнова, а не уряду, - директор фонду "Відродження" Сушко

Виконавчий директор міжнародного фонду "Відродження" Олександр Сушко припускає, що ворожі уряду Дубінський і Портнов більш успішні в комунікації з керівництвом "Слуги народу", ніж представники Кабінету Міністрів.

Про це Сушко написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коментарі Арахамії і, почасти, Разумкова про меморандум із МВФ можуть свідчити про те, що керівництво правлячої фракції бачить документи сформованого ними уряду швидше очима Дубінського-Портнова, ніж очима самого уряду", - написав він.

Ставлення Дубінського і Портнова до діючого уряду він назвав "показово відверто ворожим". При цьому, на думку Сушка, саме Дубінський і Портнов ефективніше впливають на настрої у верхівці СН.

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"Принаймні, вони частіше "підходять першими" і спілкуються ефективніше", - написав Сушко.

"Звідси можна робити і висновки щодо якості взаємодій між Кабміном і його опорою в Раді - фракцією СН, і прогнози щодо часового горизонту роботи чинного Кабміну", - додав він.

Раніше у четвер, 4 червня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що уряд має опублікувати текст меморандуму, який планує підписати з Міжнародним валютним фондом.

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