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Очільник Мінфіну Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проєкті меморандуму з МВФ

Очільник Мінфіну Марченко заперечує наявність

Очільник Міністерства фінансів Сергій Марченко заперечує наявність "гарантованого мінімального доходу" в проєкті меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ), при цьому він вказав, що меморандум містить реформу податкової і митниці як єдиних юросіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі "Право на владу" на "1+1" у четвер увечері.

"Реформа податкової системи (закладена в меморандумі - ред) передбачає створення єдиної юрособи в Держподатковій службі, і також у Держмитній службі... Це те, що ми б робили з МВФ або без МВФ", - сказав Марченко.

Він також додав, що меморандум містить умову збереження незалежності Національного банку.

При цьому він уточнив, що меморандум не містить вимог приватизувати будь-які підприємства.

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Автор: 

МВФ (3068) Марченко Сергій (574)


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дайте сеоёдки этому гиганту мысли
в документе который зегниды готовят
повышение пенсионного возраста до 70
лет,
а не гарантированный доход лохобанам
земля и недра теперь принадлежат вакарчукам, порошенкам и охметовым,
нечего разевать хлебало на чужое добро,
гарантированный , °°я доход, насмешили
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05.06.2020 00:25 Відповісти
 
 