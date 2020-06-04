Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій
Випускників шкіл не призиватимуть в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, пов'язаним з епідемією COVID-19.
Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"З огляду на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони врахували це і доручили призовним комісіям врахувати це у своїх діях", - зазначила Мандзій.
Вона каже, що Міністерство освіти провело переговори з Міноборони з цього питання.
"Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", — розповіла очільниця МОН.
Міністерка підтвердила, що це буде підставою для відтермінування призову.
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професійно, тому що відповідально підходить до воєнного/бойового вишколу та до розвинення спецальних навичок вояків; зброя для військового є повсякденним аксесуаром (а не баченою раз за весь час служби - на присязі), поводження зі зброєю (переміщення, постанова під час стрільби й т.інш.) - на рівні рефлексів, а не безглузде нескінченне "збирання-розбирання".
ідеологічно, тому що кожен вояк чудово усвідомлює цінність власної країни, цінність ізраїльського буття, себе як ізраїльтянина; а ще тому, що ворог Ізраїля впевнений, що буде знайдений й знищений в будь-якій країні світу, за потреби - тихо, за потреби - показово.
але це не про цю владу, та й не про попередню. маю надію, що про майбутню.
и призывники Украины не против,
с какого °°° призывники должны
охранять ворованное и служить
мразям в погонах ?
пусть в армию идут зарабатывать те, кто хочет жить в казармах и быть на побегушках у алкашни в погонах..
пойти служить ?
тут многие заявляют «в Израиле все служат»
во первых там кого попало не берут,
во вторых ....
короче, призывникам надо отказываться от принятия присяги,
о чём письменно уведомлять военкомов до призыва
присяга дело добровольное,
никто не должен на шару охметову служить