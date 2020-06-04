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Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій

Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій

Випускників шкіл не призиватимуть в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, пов'язаним з епідемією COVID-19.

Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"З огляду на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони врахували це і доручили призовним комісіям врахувати це у своїх діях", - зазначила Мандзій.

Вона каже, що Міністерство освіти провело переговори з Міноборони з цього питання.

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"Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", — розповіла очільниця МОН.

Міністерка підтвердила, що це буде підставою для відтермінування призову.

Автор: 

Міноборони (7325) призов (431) Міносвіти (1411) Мандзій Любомир (54)


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Топ коментарі
+1
Не понял? А кто распинался, что призыв с 20-ти, а с 18-ти добровольно?))) Зебилы, ауу?)))
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04.06.2020 23:05
+1
Это вместо контрактной профессиональной армии 18 летних пацанов запугивая будут забривать на службу как в совке и рашке? Это по стандартам нато наверное
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04.06.2020 23:19
+1
На призові нічого доброго не навчать.Це фактично тюрма і ставлення там не як в шведській армії.Там в багатьох ламається психіка.Робіть повністю професійну армію.Бюджету вистачить.Потрібно лише забрати тих,хто присмоктався до бюджету.
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05.06.2020 00:01
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Не понял? А кто распинался, что призыв с 20-ти, а с 18-ти добровольно?))) Зебилы, ауу?)))
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04.06.2020 23:05 Відповісти
Это да. Триндели много что только с письменного согласия, а по факту нет на этот счёт ни одного нормативно-правоого акта, и военкоматы гребут 18-18 летних пацанов никого не спрашивая.
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05.06.2020 06:30 Відповісти
Это вместо контрактной профессиональной армии 18 летних пацанов запугивая будут забривать на службу как в совке и рашке? Это по стандартам нато наверное
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04.06.2020 23:19 Відповісти
В Ізраілівці теж, до речі.
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04.06.2020 23:34 Відповісти
https://censor.net/user/27028 А навіщо Ізраїль показувати?
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04.06.2020 23:57 Відповісти
Там служать всі, патамушта.
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05.06.2020 00:01 Відповісти
https://censor.net/user/27028 Без величезної допомоги США,це ніщо.А чому нам не підходить варіант Британії? Технікою потрібно воювати,а не людьми.Москаля можна перемогти тільки технологічно,а не кількістю.
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05.06.2020 00:05 Відповісти
Ізраїль, в першу чергу, воює професійно та ідеологічно.
професійно, тому що відповідально підходить до воєнного/бойового вишколу та до розвинення спецальних навичок вояків; зброя для військового є повсякденним аксесуаром (а не баченою раз за весь час служби - на присязі), поводження зі зброєю (переміщення, постанова під час стрільби й т.інш.) - на рівні рефлексів, а не безглузде нескінченне "збирання-розбирання".
ідеологічно, тому що кожен вояк чудово усвідомлює цінність власної країни, цінність ізраїльського буття, себе як ізраїльтянина; а ще тому, що ворог Ізраїля впевнений, що буде знайдений й знищений в будь-якій країні світу, за потреби - тихо, за потреби - показово.
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05.06.2020 09:03 Відповісти
https://censor.net/user/405736 Ізраїлю дозволяють знайти і знищити.Навіть США каже,що буде захищати Ізраїль.Хамас до речі не може перемогти Ізраїль.А це як мінімум не ядерна держава,яка протистоїть Україні.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
з приводу "дозволяють" я, на жаль, не обізнаний - чи дозволяють, чи Ізраїль, забезпечуючи власну безпеку та власні уявлення про національну гордість, нехтує національним законодавством інших країн, але знаю напевно, що так вже Ізраїль вибудував свою внутрішню та зовнішню політку щодо нетерпимості та відсутності будь-якої толерантності до свого ворога. оцю стратегію нульової толерантності до ворога української державності де б він не переховувався та скільки б часу не минуло, слід би було втілити й Україні.
але це не про цю владу, та й не про попередню. маю надію, що про майбутню.
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05.06.2020 13:52 Відповісти
https://censor.net/user/405736 Звісно що дозволяють.В них є світове єврейське лобі.Та й ворог наш,від усіх ворогів Ізраїля разом взятих сильніший.Ми його не дооцінюємо.Владу ми самі обираємо.Московитів можливо перемогти тільки технологічно.
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05.06.2020 14:47 Відповісти
я тоже не против служить в Израиле,
и призывники Украины не против,
с какого °°° призывники должны
охранять ворованное и служить
мразям в погонах ?
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05.06.2020 00:16 Відповісти
то вйо до Ізраїлю, али чи потрібне ти там.
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05.06.2020 09:05 Відповісти
Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій - Цензор.НЕТ 143
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04.06.2020 23:44 Відповісти
На призові нічого доброго не навчать.Це фактично тюрма і ставлення там не як в шведській армії.Там в багатьох ламається психіка.Робіть повністю професійну армію.Бюджету вистачить.Потрібно лише забрати тих,хто присмоктався до бюджету.
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05.06.2020 00:01 Відповісти
голобородько, ты же вякал, что в армию не загоняют 18 летних.. голобородько - брехло..
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05.06.2020 00:07 Відповісти
армия должна быть контрактной, нечего детям там делать, в этом режимном объекте, где прибацанное быдло прапорье будет убивать психиху и физическое здоровье детей..
пусть в армию идут зарабатывать те, кто хочет жить в казармах и быть на побегушках у алкашни в погонах..
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05.06.2020 00:10 Відповісти
думаю рабам пора отказываться присягу принимать
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05.06.2020 00:14 Відповісти
а можно призывнику в армию нормального государства, а ее бандитско/судейского
пойти служить ?
тут многие заявляют «в Израиле все служат»
во первых там кого попало не берут,
во вторых ....
короче, призывникам надо отказываться от принятия присяги,
о чём письменно уведомлять военкомов до призыва
присяга дело добровольное,
никто не должен на шару охметову служить
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05.06.2020 00:21 Відповісти
Да не распинайся так))) Все уже поняли, что ты уклонист)))
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05.06.2020 01:03 Відповісти
 
 