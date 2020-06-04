Випускників не будуть призивати в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, - Мандзій

Випускників шкіл не призиватимуть в армію у зв'язку з перенесенням термінів вступної кампанії до вишів, пов'язаним з епідемією COVID-19.

Про це заявила в.о. міністра освіти Любомира Мандзій, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"З огляду на обставини зміщення термінів вступної кампанії на сайті Міноборони є інформація про те, що вони врахували це і доручили призовним комісіям врахувати це у своїх діях", - зазначила Мандзій.

Вона каже, що Міністерство освіти провело переговори з Міноборони з цього питання.

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"Ми говорили з колегами з Міністерства для того, аби не допустити таких випадків, коли не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже у липні, коли ще немає результатів ЗНО і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призивали в армію", — розповіла очільниця МОН.

Міністерка підтвердила, що це буде підставою для відтермінування призову.