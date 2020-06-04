Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали

Співробітник Нацполіції Києва загубив пістолет і патрони під час п'янки, через кілька днів заявив про його крадіжку, а потім у всьому зізнався і відбувся штрафом 8500 гривень.

Рішення про те, щоб стягнути з колишнього поліцейського штраф, ухвалив Святошинський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Експравоохоронець пішов на угоду зі слідством. Крім того, суд взяв до уваги його щире каяття, участь в АТО та відзнаку, отриману від президента.

Обвинувачений до середини лютого був старшим уповноваженим з особливо важливих справ. Він працював у відділі протидії незаконному обігу зброї та вибухівки.

У п'ятницю, 31 січня, на той момент ще співробітник поліції приїхав до будівлі ГУ Нацполіції в Києві. При собі у нього був пістолет Макарова, 2 магазини і 16 набоїв до нього. До вечора поліцейський працював, а потім почав пити зі співробітниками міграційної служби - спочатку в будівлі главку, а потім за її межами. Повернувшись додому близько 2 години ночі, правоохоронець виявив, що загубив пістолет.

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2 лютого він подзвонив по телефону "102" і повідомив, що зброю разом із сумкою нібито вкрали з його машини. Пізніше поліцейський повторив цю брехню слідчому. Поліція розшукувала нібито вкрадений пістолет як мінімум до середини березня. 30 березня колишній поліцейський у всьому зізнався.

Статті, які інкримінували чоловікові, передбачають покарання у вигляді виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі. Але, з огляду на пом'якшувальні обставини, сторони домовилися про штраф 8500 гривень.

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