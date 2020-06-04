Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали
Співробітник Нацполіції Києва загубив пістолет і патрони під час п'янки, через кілька днів заявив про його крадіжку, а потім у всьому зізнався і відбувся штрафом 8500 гривень.
Рішення про те, щоб стягнути з колишнього поліцейського штраф, ухвалив Святошинський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Експравоохоронець пішов на угоду зі слідством. Крім того, суд взяв до уваги його щире каяття, участь в АТО та відзнаку, отриману від президента.
Обвинувачений до середини лютого був старшим уповноваженим з особливо важливих справ. Він працював у відділі протидії незаконному обігу зброї та вибухівки.
У п'ятницю, 31 січня, на той момент ще співробітник поліції приїхав до будівлі ГУ Нацполіції в Києві. При собі у нього був пістолет Макарова, 2 магазини і 16 набоїв до нього. До вечора поліцейський працював, а потім почав пити зі співробітниками міграційної служби - спочатку в будівлі главку, а потім за її межами. Повернувшись додому близько 2 години ночі, правоохоронець виявив, що загубив пістолет.
2 лютого він подзвонив по телефону "102" і повідомив, що зброю разом із сумкою нібито вкрали з його машини. Пізніше поліцейський повторив цю брехню слідчому. Поліція розшукувала нібито вкрадений пістолет як мінімум до середини березня. 30 березня колишній поліцейський у всьому зізнався.
Статті, які інкримінували чоловікові, передбачають покарання у вигляді виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі. Але, з огляду на пом'якшувальні обставини, сторони домовилися про штраф 8500 гривень.
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в 90-ых это 200 % увольнение и служебное расследование. и дай бог чтобы с этого ствола никто не стрелял в будущем.
Так к чему твои 90е?))
"тут" штраф в 8500 грн. это меньше чем за отсутствие маски в публичном месте.
А ты чего писяешь? Справедливости по своим понятиям хошь? Иди в депутаты, я тебя поддержу. Раз на выборах как минимум.
Взять хотя бы выдворение Саакашвили.
Или бесконечное перерезание ленточек перед каждым покрашенным туалетом на трассе.
А безвиз с агрессором - это особый цирковой номер.
Лєнтачкі - то місцевої влади "приколи".
Безвіз - ще від Кравчука залишився.
А взагалі так, "Цирк" постійно але при блазню він набрав ще більше розмаху, набагато більше.
1. Дата має бути на заяві.
2. Де знайшов сліди .
3. Де знаходиться вітділок а де ти і т.п. !
4. Де гарантії що міліція/поліція просто не знищить заяву-небуло ніякої заяви та не оформить тебе як того кого взяли за "довгим та пильним розрахунком" .
5. А ще є видбитки на набоях та іньші "приколи".
Висновок: Не слухайте порад не знайомих або не перевірених знайомих людей!!!
Пістолет та заява у кішені - казочка доя Лохів, НЕ ПРАЦЮЄ ЦЕ.
дату каждый день перетатуировывать,
подпись можна не....
Кадровый голод,епт.
так и на лицо забывшее, потерявшее, продавшее, проигравшее в карты и т.д. свое личное оружие.
Альо поліція куплю пістолет з набоями за 18500, десятка у "новарі" вам. Пишіть на ФБ
А як що серйозно то сумно й страшно що може статися з країною з такими судами та президентом янєлохом та його напів сепарскою зеКОм@ндою....
Cреди мусорья очень много фиктивных, тем более он не рядовой(), да и "знак отличия" от таких президентов, как порошенко или зеленский далеко не всегда давался настоящим героям - вспомнить того же киву или вилкула...
Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным деламИсточник: https://censor.net/n3200159