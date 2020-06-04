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Новини Силовики
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Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали

Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали

Співробітник Нацполіції Києва загубив пістолет і патрони під час п'янки, через кілька днів заявив про його крадіжку, а потім у всьому зізнався і відбувся штрафом 8500 гривень.

Рішення про те, щоб стягнути з колишнього поліцейського штраф, ухвалив Святошинський райсуд Києва, інформує Цензор.НЕТ.

Експравоохоронець пішов на угоду зі слідством. Крім того, суд взяв до уваги його щире каяття, участь в АТО та відзнаку, отриману від президента.

Обвинувачений до середини лютого був старшим уповноваженим з особливо важливих справ. Він працював у відділі протидії незаконному обігу зброї та вибухівки.

У п'ятницю, 31 січня, на той момент ще співробітник поліції приїхав до будівлі ГУ Нацполіції в Києві. При собі у нього був пістолет Макарова, 2 магазини і 16 набоїв до нього. До вечора поліцейський працював, а потім почав пити зі співробітниками міграційної служби - спочатку в будівлі главку, а потім за її межами. Повернувшись додому близько 2 години ночі, правоохоронець виявив, що загубив пістолет.

Читайте також: Поліцейські погрожували неповнолітньому та його другові: "Ти шмаркач ##аний, щеня засцате. ... Ти таке підпишеш, що ох#їєш нах#й. Тут ще й не таке підписували". ВIДЕО

2 лютого він подзвонив по телефону "102" і повідомив, що зброю разом із сумкою нібито вкрали з його машини. Пізніше поліцейський повторив цю брехню слідчому. Поліція розшукувала нібито вкрадений пістолет як мінімум до середини березня. 30 березня колишній поліцейський у всьому зізнався.

Статті, які інкримінували чоловікові, передбачають покарання у вигляді виправних робіт, арешту, обмеження або позбавлення волі. Але, з огляду на пом'якшувальні обставини, сторони домовилися про штраф 8500 гривень.

Також читайте: Німецький виробник зброї заявив, що не домовлявся з Україною про постачання пістолетів-кулеметів MP5 для поліції

Автор: 

алкоголь (1236) зброя (7439) Нацполіція (15138) Правоохоронні органи (2707) сваволя (26) пияцтво (580) силовики (2512) суд (11660) юстиція (732) пістолет (44)


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Топ коментарі
+18
Не одеть один раз маску = два раза потерять служебный пистолет
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04.06.2020 23:24
+8
Зато не остается сомнений, что полиция действительно народная.
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04.06.2020 23:13
+7
а в багажнике труп с паяльником в заднице и его нотариально заверенное завещание, что это его последняя воля ?
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04.06.2020 23:41
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Подарите ему стеклянные перегородки от Авакова! Чтобы видно было, какой дебил!
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04.06.2020 23:11 Відповісти
выдать ему деревянный ********!
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05.06.2020 08:53 Відповісти
Поліцейський загубив службовий пістолет на п'янці, а потім заявив, що зброю вкрали - Цензор.НЕТ 8224
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05.06.2020 08:57 Відповісти
Зато не остается сомнений, что полиция действительно народная.
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04.06.2020 23:13 Відповісти
За потерю табельного оружия штраф?Странно как-то.И скольких теперь это оружие замочит людей?
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04.06.2020 23:13 Відповісти
8 максимум
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04.06.2020 23:32 Відповісти
нет, не 8, а 16.
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04.06.2020 23:39 Відповісти
Настоящий My cop !
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04.06.2020 23:13 Відповісти
пидо ас.вся суть новости
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04.06.2020 23:14 Відповісти
бл писец какой то.
в 90-ых это 200 % увольнение и служебное расследование. и дай бог чтобы с этого ствола никто не стрелял в будущем.
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04.06.2020 23:16 Відповісти
Ну и тут увольнение и судимость.
Так к чему твои 90е?))
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04.06.2020 23:40 Відповісти
к тому что ты читать не умеешь7
"тут" штраф в 8500 грн. это меньше чем за отсутствие маски в публичном месте.
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04.06.2020 23:43 Відповісти
Админка штраф превышает штраф криминала,, в отдельных случаях.
А ты чего писяешь? Справедливости по своим понятиям хошь? Иди в депутаты, я тебя поддержу. Раз на выборах как минимум.
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04.06.2020 23:59 Відповісти
степа, ты дурак?
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05.06.2020 00:03 Відповісти
Дурак это ты, раз осмыслить не можешь.
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05.06.2020 00:07 Відповісти
"как же тебя понять, коль ты ничего не говоришь" © ИВМП
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05.06.2020 00:12 Відповісти
Думать слабо? Понимать не нужно, просто думать?
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05.06.2020 00:31 Відповісти
Ни просто думать, ни сложно не для тебя
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05.06.2020 05:53 Відповісти
Да, величайший!
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05.06.2020 09:19 Відповісти
Тотоже
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05.06.2020 17:36 Відповісти
Ну, якщо справді кристальна быографія, та волина знайшлася, і в принципі зізнався - ну то ок, один раз можна вибачити і дати шанс. Треба робити різницю між свідомою протиправною дією (типу кагарлицьких ментів), і разовим неспеціальним перфомансем.
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04.06.2020 23:19 Відповісти
Про то что ствол нашли нет ни слова.
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04.06.2020 23:22 Відповісти
Ну тоді відсторонити і чекати, чи ствол не вистрелить.
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04.06.2020 23:29 Відповісти
Непонятно, что штраф и все, уволили или нет.
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04.06.2020 23:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2wqyOol0qhE - Семёнов? Водку пить будешь? (с)
Полицейский потерял служебный пистолет на пьянке, а потом заявил, что оружие украли - Цензор.НЕТ 1062
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04.06.2020 23:23 Відповісти
апередил ))
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04.06.2020 23:37 Відповісти
Не одеть один раз маску = два раза потерять служебный пистолет
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04.06.2020 23:24 Відповісти
...цензор,де тут новина...?! це "рехворма" собакова,все норм...далі буде...
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04.06.2020 23:27 Відповісти
Колись у мєнтів було залізне правило - перед вживанням ховати зброю в сейф. І для здоров'я безпечніше і для кар'єри спокійніше. А тепер виходить лафа - заплатив штраф і губи (продавай) знову...
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04.06.2020 23:28 Відповісти
ще в ломбард можна, або в лізінг...під відсотки...
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04.06.2020 23:31 Відповісти
Колись за таке світила тюрма.
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04.06.2020 23:28 Відповісти
Колись й Блазнів у президенти не обирали....
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04.06.2020 23:57 Відповісти
Только почему-то всё равно в стране был цирк.
Взять хотя бы выдворение Саакашвили.
Или бесконечное перерезание ленточек перед каждым покрашенным туалетом на трассе.
А безвиз с агрессором - это особый цирковой номер.
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05.06.2020 09:56 Відповісти
Саакашвілі - не зрозуміло навіщо той цирк був, тут згоден.
Лєнтачкі - то місцевої влади "приколи".
Безвіз - ще від Кравчука залишився.
А взагалі так, "Цирк" постійно але при блазню він набрав ще більше розмаху, набагато більше.
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05.06.2020 14:22 Відповісти
Аваковская шайка
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04.06.2020 23:29 Відповісти
Закусывать надо!
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04.06.2020 23:30 Відповісти
тепер прийдеться з рогаткою ходити
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04.06.2020 23:34 Відповісти
Идиот. Заяву о пропаже личного оружия надо всегда носить в кармане!
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04.06.2020 23:32 Відповісти
а лучше даже наперёд подать
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04.06.2020 23:38 Відповісти
Когда-то по молодости таскал в одном кармане ПМ, в другом - заяву, шо я его только шо нашел и несу сдавать в мусарню
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04.06.2020 23:39 Відповісти
а в багажнике труп с паяльником в заднице и его нотариально заверенное завещание, что это его последняя воля ?
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04.06.2020 23:41 Відповісти
Ничего не знаю. Эу машину я только шо купил и еду ее регистрировать
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04.06.2020 23:43 Відповісти
Казки для "Лохів".
1. Дата має бути на заяві.
2. Де знайшов сліди .
3. Де знаходиться вітділок а де ти і т.п. !
4. Де гарантії що міліція/поліція просто не знищить заяву-небуло ніякої заяви та не оформить тебе як того кого взяли за "довгим та пильним розрахунком" .
5. А ще є видбитки на набоях та іньші "приколи".
Висновок: Не слухайте порад не знайомих або не перевірених знайомих людей!!!
Пістолет та заява у кішені - казочка доя Лохів, НЕ ПРАЦЮЄ ЦЕ.
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04.06.2020 23:55 Відповісти
Не знаю, не было случая проверить. Повезло.
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04.06.2020 23:58 Відповісти
как вариант грудь побрить и на ней вытатуировать - "Иду сдавать пиндалет. дата, подпись".
дату каждый день перетатуировывать,
подпись можна не....
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05.06.2020 00:06 Відповісти
Напился и никого не изнасиловал?Наградить и выдать вместо пистолета автомат.Наградной.
Кадровый голод,епт.
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04.06.2020 23:34 Відповісти
От дурной! Сказал бы, что пистолет у него путен отнял. Тогдаб никто и проверять бы ничего не стал, а может еще бы и наградили
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04.06.2020 23:44 Відповісти
преступления, совершенные с применением потерянного, забытого, проданного, проигранного в карты и т.д. оружия, ложаться одной статьей как на преступника,
так и на лицо забывшее, потерявшее, продавшее, проигравшее в карты и т.д. свое личное оружие.
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04.06.2020 23:45 Відповісти
Реформа в дії.
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04.06.2020 23:46 Відповісти
Штраф 8500 за пістолет !!!🤪🤪🤪
Альо поліція куплю пістолет з набоями за 18500, десятка у "новарі" вам. Пишіть на ФБ
А як що серйозно то сумно й страшно що може статися з країною з такими судами та президентом янєлохом та його напів сепарскою зеКОм@ндою....
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04.06.2020 23:49 Відповісти
Пропив падлюка.
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05.06.2020 00:00 Відповісти
участие в АТО и знак отличия, полученный от президента.Источник: https://censor.net/n3200159

Cреди мусорья очень много фиктивных, тем более он не рядовой(), да и "знак отличия" от таких президентов, как порошенко или зеленский далеко не всегда давался настоящим героям - вспомнить того же киву или вилкула...
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05.06.2020 04:19 Відповісти
Криво работает явакрипт, имхо: в скобках должно было быть -
Обвиняемый до середины февраля был старшим уполномоченным по особо важным деламИсточник: https://censor.net/n3200159
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05.06.2020 04:21 Відповісти
Подумаешь пистолет. Главное булаву не потерять.
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05.06.2020 05:26 Відповісти
Зброї нелегальної як сміття, ну ще один пістолет пішов туди, ну і трясця з ним
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05.06.2020 05:33 Відповісти
який олень це писав? - 16 набоев к нему. якщо пишеш російською, то які курва набої?
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05.06.2020 08:03 Відповісти
В таких случаях необходимо посоветовать, стражам порядка привязывать пистолет
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05.06.2020 08:45 Відповісти
"В тому що поліцейські влаштовують п'янки і гулять зброю винна Х.Деканоїдзе", - ваш А.Геращенко.
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05.06.2020 08:50 Відповісти
Выдайте ему водяной ******** и зарядите его самогоном будет беречь как зеницу ока
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05.06.2020 09:14 Відповісти
 
 