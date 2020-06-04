Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський. ІНФОГРАФІКА

Голова профільного комітету ВР Денис Монастирський заявив про те, що ухвалений Радою закон зможе ліквідувати існування інституту "злодіїв у законі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Монастирський зазначив: "Ми всі прагнемо політичної й економічної стабільності в Україні. Але як її досягти? Один із шляхів - боротьба з організованою злочинністю та її керівництвом - "злодіями в законі". Так, на жаль, у пострадянських реаліях цей рудимент досі існує. "Злодії в законі" впливають не тільки на економіку і політику, а й на розвиток суспільства, і на міжнародний імідж України. Злочинні схеми, якими вони займаються, багато років завдавали шкоди країні.

Та годі! Настав час позбутися злочинного середовища. Більш того - уникнути ситуації, коли нашу територію перетворюють на розсадник міжнародного криміналітету.

Але як це зробити? Адже ніхто поки не забороняє "злодіям у законі" втікати від відповідальності з інших країн у нашу.

Нарешті ми поклали цьому край. Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №2513, який дозволить ефективно протистояти діяльності злочинних співтовариств, учасників таких спільнот і притягнути до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі".

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Подібні кроки для криміналізації діяльності найбільш небезпечних структур і елементів оргзлочинності зробили вже і Вірменія, і Казахстан, і Грузія. Їхній досвід став у нагоді і нам. Наприклад, з 2005 року Грузія приймала спеціальні закони про кримінальну відповідальність щодо "злодіїв у законі". Це дозволило або покарати їх, або вигнати з країни. Власне, до цього прагнемо і ми. Наша мета - зробити неможливою злочинну діяльність "злодіїв у законі" в Україні".

Він продовжив: "Наш законопроєкт усуває всі серйозні прогалини Кримінального кодексу України та інших законів щодо протидії оргзлочинності. Тим, хто організовує злочинну діяльність, розподіляє доходи з неї або координує злочинні дії, не вдасться уникнути відповідальності. А тепер поговоримо докладніше, як ми це реалізуємо.

По-перше, "злодію в законі" не уникнути кримінальної відповідальності. За все треба платити. Створив злочинну організацію і/або керував нею - отримай покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Брав участь у злочинній організації - отримай від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Створив злочинне співтовариство, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керував таким співтовариством - від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Не уникнути відповідальності і тим, хто звертається до "злодія в законі" чи іншого кримінального авторитета з проханням вчинити злочин або здійснити злочинний вплив на інших людей - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років із конфіскацією майна або без неї. Організував "сходку" представників злочинних організацій або співтовариств - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна".

"Важливо сказати, що тепер у документі чітко прописано поняття "злодій у законі". Це "особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив". Для них настає кримінальна відповідальність, якщо вони здійснювали злочинний вплив або інші конкретні злочинні дії, доведені слідством: чи то особа організовувала злочинні угруповання, чи розподіляла прибуток від їхньої діяльності тощо. Покарання не настає просто за сам факт перебування в статусі "злодія в законі" без доведених фактів вчинення такою особою відповідної злочинної діяльності.

Ще одне нове поняття, яке також у законі чітко прописується - "злочинний вплив". Під таким впливом слід розуміти будь-які дії особи, яка, завдяки своєму авторитету, інших особистих якостей або можливостей, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності", - підкреслив він.

Депутат зазначив: "Адже перед тим як ініціювати кримінальне провадження, має бути доведено, що конкретна особа, завдяки своєму авторитету і своїм якостям, конкретним способом сприяє (створює умови), спонукає, координує або організовує і розподіляє кошти для забезпечення злочинної діяльності.

Для розуміння, наведемо приклад зі злочинною діяльністю, коли певні угруповання займаються викраденням автомобілів у різних районах міста чи області або держави загалом. І конкретна особа ззовні координує цей злочинний промисел, але не бере безпосередньої участі в жодному з цих злочинів і не знає про обсяги незаконних заволодінь, а просто перерозподіляє територіальні сфери злочинного промислу, впливає різними способами на слідчого, прокурора, суд, щоб перешкодити кримінальному переслідуванню певних угруповань і їхніх членів тощо. Такі дії є злочинним впливом. І зацікавленість у їхньому скоєнні, перш за все, матеріальна: більше злочинів - більший дохід від злочинної діяльності, а отже, більше можливостей для самозбагачення і негативного впливу на інші суспільні правовідносини: політику, економіку, роботу системи правосуддя, стабільність у державі загалом".

Він продовжив: "По-друге, ми будемо робити все, щоб запобігти в'їзду в Україну "злодіїв у законі" з пострадянських держав. Такі особи добре відомі правоохоронцям, і інформацією про них систематично обмінюються між собою правоохоронні органи різних держав. Тому якщо "злодій у законі "або інший кримінальний авторитет приїде в Україну, то в інтересах боротьби з оргзлочинністю на кордоні йому можуть тимчасово заборонити в'їзд терміном на 3 роки. Звичайно, з правом переглянути цю заборону.

По-третє, ми підвищуємо відповідальність за злочинний вплив у СІЗО або колоніях. Відтепер буде розділено і посилено рівень утримання засуджених, затриманих за організовану злочинність. Що це означає? Тобто для кримінальних авторитетів передбачається утримання в одиночних камерах, щоб вони не змогли впливати на інших засуджених і не погрожували розправою їхнім родичам в обмін на виконання злочинних завдань. Якщо злочинний вплив таки здійснено - позбавлення волі від 9 до 15 років із конфіскацією майна або без нього.

По-четверте, посилюється суворість покарання за організовану злочинність".

"Повністю зберігаються діючі в КК спеціальні заохочувальні норми про звільнення особи від відповідальності, якщо вона добровільно повідомила про відповідний злочин і активно співпрацює зі слідством. Однак організаторів злочинної діяльності це ніяк не торкнеться. Вони отримають покарання без будь-яких послаблень.

Закон №2513 - історична подія для України в питанні боротьби з організованою злочинністю. Це результат роботи багатьох людей: членів Комітету з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів, практиків і вчених. Залишився останній крок - дочекатися підпису президента України", - резюмував Монастирський.



