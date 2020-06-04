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Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський. ІНФОГРАФІКА

Україна без

Голова профільного комітету ВР Денис Монастирський заявив про те, що ухвалений Радою закон зможе ліквідувати існування інституту "злодіїв у законі".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Монастирський зазначив: "Ми всі прагнемо політичної й економічної стабільності в Україні. Але як її досягти? Один із шляхів - боротьба з організованою злочинністю та її керівництвом - "злодіями в законі". Так, на жаль, у пострадянських реаліях цей рудимент досі існує. "Злодії в законі" впливають не тільки на економіку і політику, а й на розвиток суспільства, і на міжнародний імідж України. Злочинні схеми, якими вони займаються, багато років завдавали шкоди країні.

Та годі! Настав час позбутися злочинного середовища. Більш того - уникнути ситуації, коли нашу територію перетворюють на розсадник міжнародного криміналітету.

Але як це зробити? Адже ніхто поки не забороняє "злодіям у законі" втікати від відповідальності з інших країн у нашу.

Нарешті ми поклали цьому край. Верховна Рада ухвалила важливий законопроєкт №2513, який дозволить ефективно протистояти діяльності злочинних співтовариств, учасників таких спільнот і притягнути до кримінальної відповідальності "злодіїв у законі".

Дивіться також: Рада підтримала в другому читанні законопроєкт про злодіїв у законі. ВIДЕО

Подібні кроки для криміналізації діяльності найбільш небезпечних структур і елементів оргзлочинності зробили вже і Вірменія, і Казахстан, і Грузія. Їхній досвід став у нагоді і нам. Наприклад, з 2005 року Грузія приймала спеціальні закони про кримінальну відповідальність щодо "злодіїв у законі". Це дозволило або покарати їх, або вигнати з країни. Власне, до цього прагнемо і ми. Наша мета - зробити неможливою злочинну діяльність "злодіїв у законі" в Україні".

Він продовжив: "Наш законопроєкт усуває всі серйозні прогалини Кримінального кодексу України та інших законів щодо протидії оргзлочинності. Тим, хто організовує злочинну діяльність, розподіляє доходи з неї або координує злочинні дії, не вдасться уникнути відповідальності. А тепер поговоримо докладніше, як ми це реалізуємо.

По-перше, "злодію в законі" не уникнути кримінальної відповідальності. За все треба платити. Створив злочинну організацію і/або керував нею - отримай покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 12 років із конфіскацією майна. Брав участь у злочинній організації - отримай від 5 до 12 років із конфіскацією майна.

Створив злочинне співтовариство, тобто об'єднання двох чи більше злочинних організацій, керував таким співтовариством - від 10 до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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Не уникнути відповідальності і тим, хто звертається до "злодія в законі" чи іншого кримінального авторитета з проханням вчинити злочин або здійснити злочинний вплив на інших людей - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років із конфіскацією майна або без неї. Організував "сходку" представників злочинних організацій або співтовариств - позбавлення волі на термін від 7 до 12 років із конфіскацією майна".

"Важливо сказати, що тепер у документі чітко прописано поняття "злодій у законі". Це "особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив". Для них настає кримінальна відповідальність, якщо вони здійснювали злочинний вплив або інші конкретні злочинні дії, доведені слідством: чи то особа організовувала злочинні угруповання, чи розподіляла прибуток від їхньої діяльності тощо. Покарання не настає просто за сам факт перебування в статусі "злодія в законі" без доведених фактів вчинення такою особою відповідної злочинної діяльності.

Ще одне нове поняття, яке також у законі чітко прописується - "злочинний вплив". Під таким впливом слід розуміти будь-які дії особи, яка, завдяки своєму авторитету, інших особистих якостей або можливостей, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої діяльності", - підкреслив він.

Депутат зазначив: "Адже перед тим як ініціювати кримінальне провадження, має бути доведено, що конкретна особа, завдяки своєму авторитету і своїм якостям, конкретним способом сприяє (створює умови), спонукає, координує або організовує і розподіляє кошти для забезпечення злочинної діяльності.

Для розуміння, наведемо приклад зі злочинною діяльністю, коли певні угруповання займаються викраденням автомобілів у різних районах міста чи області або держави загалом. І конкретна особа ззовні координує цей злочинний промисел, але не бере безпосередньої участі в жодному з цих злочинів і не знає про обсяги незаконних заволодінь, а просто перерозподіляє територіальні сфери злочинного промислу, впливає різними способами на слідчого, прокурора, суд, щоб перешкодити кримінальному переслідуванню певних угруповань і їхніх членів тощо. Такі дії є злочинним впливом. І зацікавленість у їхньому скоєнні, перш за все, матеріальна: більше злочинів - більший дохід від злочинної діяльності, а отже, більше можливостей для самозбагачення і негативного впливу на інші суспільні правовідносини: політику, економіку, роботу системи правосуддя, стабільність у державі загалом".

Він продовжив: "По-друге, ми будемо робити все, щоб запобігти в'їзду в Україну "злодіїв у законі" з пострадянських держав. Такі особи добре відомі правоохоронцям, і інформацією про них систематично обмінюються між собою правоохоронні органи різних держав. Тому якщо "злодій у законі "або інший кримінальний авторитет приїде в Україну, то в інтересах боротьби з оргзлочинністю на кордоні йому можуть тимчасово заборонити в'їзд терміном на 3 роки. Звичайно, з правом переглянути цю заборону.

По-третє, ми підвищуємо відповідальність за злочинний вплив у СІЗО або колоніях. Відтепер буде розділено і посилено рівень утримання засуджених, затриманих за організовану злочинність. Що це означає? Тобто для кримінальних авторитетів передбачається утримання в одиночних камерах, щоб вони не змогли впливати на інших засуджених і не погрожували розправою їхнім родичам в обмін на виконання злочинних завдань. Якщо злочинний вплив таки здійснено - позбавлення волі від 9 до 15 років із конфіскацією майна або без нього.

По-четверте, посилюється суворість покарання за організовану злочинність".

"Повністю зберігаються діючі в КК спеціальні заохочувальні норми про звільнення особи від відповідальності, якщо вона добровільно повідомила про відповідний злочин і активно співпрацює зі слідством. Однак організаторів злочинної діяльності це ніяк не торкнеться. Вони отримають покарання без будь-яких послаблень.

Закон №2513 - історична подія для України в питанні боротьби з організованою злочинністю. Це результат роботи багатьох людей: членів Комітету з питань правоохоронної діяльності, народних депутатів, практиків і вчених. Залишився останній крок - дочекатися підпису президента України", - резюмував Монастирський.

Україна без злодіїв у законі - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський 01
Україна без злодіїв у законі - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський 02

Автор: 

вор у законі (241) криміналітет (301) Монастирський Денис (392)


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Топ коментарі
+18
А как насчёт "воров в законе" в Правительстве, Раде, среди губернаторов, мэров и просто "авторитетных" бизнесменов? Эммм?
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04.06.2020 23:19
+17
Украина уже действительно переросла ,,воров в законе,, и поднялась на высшую ступень превратившись в ,,воров во власти,,
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04.06.2020 23:19
+11
Визы введите со странами бывшего совка - вся нечисть в Украину съехалась: все стремятся купить паспорт , чтобы по БЕЗВИЗу в ЕС ЕЗДИТЬ
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04.06.2020 23:19
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А как насчёт "воров в законе" в Правительстве, Раде, среди губернаторов, мэров и просто "авторитетных" бизнесменов? Эммм?
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04.06.2020 23:19 Відповісти
Может закон и про местных князьков примут, которые кошмарят население
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04.06.2020 23:21 Відповісти
"Губернатори" на расєї. А так все вірно.
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04.06.2020 23:24 Відповісти
А у нас,шо отменили шоли?
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04.06.2020 23:29 Відповісти
Шолі.
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04.06.2020 23:44 Відповісти
Согласитесь, от изменения названия мусора - суть не меняется : прыйшов на посаду, наколядував и пишов, так шо и згадаты про нього гарного ничого
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04.06.2020 23:40 Відповісти
- що, паляться козломордні...
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05.06.2020 10:13 Відповісти
там половина жлплблока чи як він там у них називається підпадає під ті визначення, не приймуть
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05.06.2020 08:34 Відповісти
Офшорна падаль як раз підходить до цього закону.
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05.06.2020 10:28 Відповісти
Ага
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04.06.2020 23:19 Відповісти
Украина уже действительно переросла ,,воров в законе,, и поднялась на высшую ступень превратившись в ,,воров во власти,,
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04.06.2020 23:19 Відповісти
я бы так сказал - воры, пишущие законы под себя
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04.06.2020 23:29 Відповісти
Рекериры и бандюки пришедшие во власть еще в 1994-1996 создали для себя законы
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05.06.2020 06:01 Відповісти
Всё верно, - закон эволюции или перерождения.
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05.06.2020 06:05 Відповісти
Не смішіть.
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04.06.2020 23:19 Відповісти
смешно
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04.06.2020 23:19 Відповісти
Визы введите со странами бывшего совка - вся нечисть в Украину съехалась: все стремятся купить паспорт , чтобы по БЕЗВИЗу в ЕС ЕЗДИТЬ
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04.06.2020 23:19 Відповісти
А визу в ЕС купить сложно что ли? Легче купить укр. паспорт? Что у вас такая фиксация на безвизе?
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04.06.2020 23:31 Відповісти
А по визе в ЕС нельзя находится 180 дней
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05.06.2020 00:15 Відповісти
сложно, иди в визовый центр, заполняй анкету или плати, опять плати, потом жди - вместо сел и поехал
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05.06.2020 00:30 Відповісти
Вся нечисть сползлась в Украину после провала ГКЧП и то что Украина никак не могла добится ,,Независимости,, приняли все единогласно так как знали что понесут наказание за путч а в Незалежну Суверенну країну Україну не полезут.Так что по большому счету страна Украина существовала и существует только на бумаге а управляют ей все это быдло и уже целые династии этой быдлоты.
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04.06.2020 23:34 Відповісти
логично. нет законов - нет воров.
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04.06.2020 23:20 Відповісти
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04.06.2020 23:25 Відповісти
да-да, помним:
Контрабанду побороли...
Коррупцию искоренили...
Войну закончили...
Теперь вот, за "воров в законе" взялись.
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04.06.2020 23:26 Відповісти
Шо вы там курите ??? А как же вор в законе который в всеукраинском авторитете ? Клоун его погремуха он же голобородько,он же король ослик,он же #нелох
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04.06.2020 23:27 Відповісти
Воры в законе Коломойского: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. 05.04.2019 15:10/ "Мой план: оставляем вам все, что вы наворовали. Ну, может, 5% снимем - за легализацию. ", - Зеленский.
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04.06.2020 23:27 Відповісти
Зніми рожеві окуляри, слуга.
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04.06.2020 23:31 Відповісти
"De duobus malis minus est semper eligendum "Аристотель (384-322 до н. е..) - це вже було...
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04.06.2020 23:31 Відповісти
Украина без "воров в законе" - уже реальность, ...

неужели главкондитера таки упакуют в желтый бобик?
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04.06.2020 23:34 Відповісти
Этого можно и в Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 4275т.к.до желтого,дело может и не дойти
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04.06.2020 23:41 Відповісти
скісняюсь запитати, а шо таке "жовтий бобік"?
це щось із вашого пломбіра по 19 коп?
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04.06.2020 23:43 Відповісти
Реально,что такое жёлтый бобик,кацап?
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04.06.2020 23:47 Відповісти
При Порошенко такого не було-всі злодії сиділи (!)під ним.
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05.06.2020 05:45 Відповісти
А с обычными ворами-мародерами,как?
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04.06.2020 23:36 Відповісти
неужели беню грохнули?
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04.06.2020 23:38 Відповісти
Свежо предание...
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04.06.2020 23:38 Відповісти
Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 5046
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04.06.2020 23:39 Відповісти
Украина без "воров в законе" - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский - Цензор.НЕТ 2089
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04.06.2020 23:39 Відповісти
Фу, какой вы мерзкий.
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05.06.2020 05:44 Відповісти
Татьяна Флай це ж твій перзидент
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05.06.2020 08:35 Відповісти
я просто не в твоем вкусе. впрочем - ты тоже не в моем
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05.06.2020 09:31 Відповісти
вон оно чьо, Міхалич...
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04.06.2020 23:40 Відповісти
охота на диких свыней
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04.06.2020 23:42 Відповісти
а де ж ***** на вас полювало?
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04.06.2020 23:45 Відповісти
Янелох шульга.
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05.06.2020 00:08 Відповісти
хвилююсь запитати: може і рак вже перемогли? а ковід?
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04.06.2020 23:39 Відповісти
https://censor.net/news/3200160/ukraina_bez_vorov_v_zakone_uje_realnost_glava_profilnogo_komiteta_rady_monastyrskiyi_infografika,олигархи и есть воры в законе и Рада ихняя,и содержимое их,смешно говорит депутат
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04.06.2020 23:39 Відповісти
гы гы гы
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05.06.2020 00:13 Відповісти
Справжні вори в законі це судді, прокурори, СБУ і менти.
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05.06.2020 00:44 Відповісти
Украина с клоунами в законе - уже реальность, - глава профильного комитета Рады Монастырский.
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05.06.2020 00:56 Відповісти
Воры в законе сидят в каждой раде: от сельской и до верховной!
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05.06.2020 01:03 Відповісти
неужели нарика томосного защимят?
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05.06.2020 01:56 Відповісти
Нет, блудницу оманскую упакуют
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05.06.2020 07:25 Відповісти
Не пройшло і 15-ть років після грузинських реформ і свідків Петра на 12-ть років буцигарні?Щось не віриться.
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05.06.2020 05:55 Відповісти
Україна без злодіїв в законі - вже реальність, - глава профільного комітету не зовсім проукраїнської ЗРади ЗЕбіл - капітулянт Монастирський.
Так треба братися ще і за продажних Юд за злодіїв в політиці .... Останній рік показує що щосили по нарастаючій йде злочинна торгівля територіальною цілісністю тимчасово окупованих кремлівськими фашистами )(уйла українських територій Криму і Донбасу. І навіть за спиною українського народу ведуся злочинні спроби торгівлі суверенитетом Української держави з капітуляцією і зі знищенням Української Конституції і .державності України... А нашій антиукраїнській прокремлівській владі ЗЕбілів капітулянтів їй стало непідходить буквально все українське: мова, Конституція, громадянство, церковь, історія .. і їм яничарам все більш по їх продажный душі стало улюбленим все окупаційне вороже кацапське.
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05.06.2020 05:56 Відповісти
Навіть для мене,слабенького в юриспруденції,зрозуміло,що закон написаний БЕЗГРАМОТНО.Вдуматись тільки ! Проти 15 злодіів в законі (хай ще стільки ж приїжджих) створюють цілий закон !
А формулювання ? "Особа, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, здійснює злочинний вплив і координує злочинну діяльність інших осіб, які здійснюють злочинний вплив" -ну точно підходить до Зєлі ,Єрмака і Коломойського,чи якоїсь Вєнєдіктової !
Ото наскільки показушно затримають тих ворів,настільки,підібгавши хвости, й відпустять.
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05.06.2020 06:05 Відповісти
Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський - Цензор.НЕТ 8097
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05.06.2020 06:34 Відповісти
"преступное влияние". Под таким воздействием следует понимать любые действия лица, который, благодаря своему авторитету, другим личным качествам или возможностям, способствует, побуждает, координирует или осуществляет иное воздействие на преступную деятельность,

Это что? Типа авторов блатняка будут сажать или радио что его крутят?
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05.06.2020 07:39 Відповісти
Наказание не наступает просто за сам факт пребывания в статусе вора в законе без доказанных фактов совершения таким лицом соответствующей преступной деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3200160

Это и выхолостит всю потенциальную пользу от закона
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05.06.2020 07:49 Відповісти
Сказочники не переводятся....
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05.06.2020 08:05 Відповісти
По этому законопроекту можно посадить ЛЮБОГО руководителя, т к он имеет авторитет и пользуется влиянияем. А оказывать "злочиннисть" можно, написав анонимку. Законопроект для всех чтобы все были "под копаком". Чем дальше в лес, тем бльше дров...
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05.06.2020 08:16 Відповісти
Ну если руководитель заявит что у него статус вора в законе - таки да , посадят....
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05.06.2020 09:21 Відповісти
з т.з. варамі ф законє треба боротись їхніми ж методами, затримали, змолотили в лайно це все зняли на відео і в сейф, а тому лайну сказати ще раз приїде знімуть як його гвалтують і розішлють його "колегам", більше не приїде.
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05.06.2020 08:37 Відповісти
Я так понял, речь идет о судьях?
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05.06.2020 08:40 Відповісти
А в раде кто сидит?!, а в судах?!, а в мусарне?!, а в налоговой?!, а в местных советах?!, а мэры?! тут продолжать и продолжать, забыл, а офис президента?!, а вы говорите Украина без воров)))) А эти как раз, что ни на есть В ЗАКОНЕ. настолько в законе, что они сами эти законы и вводят.
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05.06.2020 08:54 Відповісти
Знаєм, знаєм. І без корупції в вищих ешелонах влади - тоже, давно вже реальність.
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05.06.2020 09:00 Відповісти
Виходить "вор в законі" - це крутіше,ніж "крадун при владі"-першому-12-ть років,другому-умовно за викуп.
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05.06.2020 09:02 Відповісти
смешно, они уже все на самых высоких постах
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05.06.2020 09:03 Відповісти
"Глава профильного комитета ВР Денис Монастырский заявил о том, что принятый Радой закон сможет ликвидировать существование института воров в законе." - будет университет воров в законе.
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05.06.2020 09:48 Відповісти
Якщо вистачить розуму виявити кримінальні гріши, Україна може позбавитись ще і від олігархів. Але існує вірогідність виникнення війни компроматів і ми лишимося всіх інститутів які уособлювают державу, тому що величезні статки наших силовиків та топ- держслужбовців мають кримінальне походження.
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05.06.2020 09:50 Відповісти
Україна без "злодіїв у законі" - вже реальність, - голова профільного комітету Ради Монастирський - Цензор.НЕТ 425
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05.06.2020 09:54 Відповісти
Пока это только говорильня. В этих вопросах надо действовать быстро и жёстко. Если не знаете как - спросите у Саакашвили.
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05.06.2020 09:58 Відповісти
 
 