Секретар РНБО Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться
Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займається з'ясуванням стосунків зі своїми країнами-сусідами, проте сама рано чи пізно розвалиться.
Як передає Цензор.НЕТ, таку думку він озвучив у програмі "Є питання" на "24 каналі".
"Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там із власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться ... Ми маємо так само розуміти, що це не відбудеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя - це 100%", - переконаний глава РНБО.
За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спочатку це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.
"Путін - це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, у нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але у мене є розуміння, що окрім Володимира Путіна розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", - додав він.
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Тем не менее рашка, находясь под санкциями, построила мост в оккупированный Крым, строит дороги , у них хорошие больницы и школы, у них , якобы под санкциями, но собирают мерседесы и тд., рашка одновременно участвует в нескольких вооруженных конфликтах , спонсирует террористов в ордло и по всему миру- на это все нужны деньги.То что они благоустраивают оккупированный Крым никак не отменяет самого факта оккупации, но нам нужно улучшать максимально свой украинский дом. Мы не под санкциями, нам вроде бы все помогают , с нами все дружат, но дороги все ещё не построены, этот несчастный охматдит строится уже при третьем по счету президенте и связан постоянно с коррупционными скандалами. Внутренние распри и тотальная коррупция привели к тому, что нам для выживания нужны кредиты мвф, сами мы не справляемся. Петя, Юля, Зе красноречиво улучшают наши перспективы словесно, но ,по факту , люди уже еле выживают. Очень показательно в этом аспекте отношение к пенсионерам. Пенсии очень маленькие, которые не позволяют людям в старости вести достойный образ жизни, особенно , если у этих людей нет другого источника существования,
У нас тьма тьмущая антикоррупционных органов, деятельность которых обходится государству в огромные суммы, что правильно, но неправильно то, что топ коррупция при этом живет параллельно , и уже научилась сосуществовать со всеми ними.
Если глобально власть не увидит , что уже всё - дальше некуда и уже практически некого- то процветающего государства нам прийдется ещё ждать очень долго.
Падение цен на газ и нефти куда сильнее ударило по сланцам в Штатах и по бюджету Саудовской Аравии, чем по отрасли и бюджету РФ. Полная себестоимость добычи нефти (приблиз) без налогов у саудитов 7 дол/бар, у РФ 15, у сланцевиков Штатов 45.
У Трампа на носу выборы и он не допустит банкротства нефтегаза Штатов изза низких цен, Штаты уже давяти и дальше будет давить на саудитов, пока не добьются цены 50+ на нефть.
Бюджет Штатов практ не зависит от нефти, у Саудовской Аравии в бюджет заложена цена нефти ок 80дол/барр, у РФ - 42долл.
Сегодня Штаты, ОПЕК и РФ объективно в одной нефтяной лодке и Штаты своей мощью вынуждены поддерживать нефтяные цены, и соотв, ходят они этого или не хотят - и РФ!!!!
и конец близок!
Когда? Дату в студию!!!!! Один знакомый с 2005 всё вещал, что "вот-вот мимо проплывет труп врага", сейчас устал и ожидает уже молча. Или (возможно) понял, что не дождется.
Ну да.... Южмаш был один из центров ракетостроения СССР, сейчас лежит.
Для того и устроена провокация с обязательной явкой Порошенко на допрос 10 июня, ВСУ провоцируют мышебратья, сроки их поджимают. И уж тогда то с "чистой" совестью можно будет ввести российские "народно-освободительные" армии, застоявшиеся на границе с Украиной. Особенно принимая во внимание, что в США все очень заняты гореванием по убиенному уголовнику и наркоману Флойду, и им ни до чего.
Вот и посмотрим, как вы, Слуги Народа, ужом на горячей сковородке закрутитесь, когда начнут образовыватьсяновые "народные республики", например ХНР. Сколько там корабликов мышебратья в Черное море разом вывели, не подскажете, Слуги Народные? С чего бы это они так то? Наверное, креветок ловить.
Одной строкой:
️ Секретарь СНБО Данилов уверен, что РФ развалится "при нашей жизни".
При таком РНБО скорее развалится Украина. Об освобождении Донбасса и укреплении армии надо думать, а не в облаках витать. (с) Хельги Шарп.
россия (кацапстан/москальщина) - искусственное, временное, территориальное образование, лоскутное "квазигосударство", недоразумение, которое по странному стечению обстоятельств до сих пор не развалилось. Но этот процесс необратим, вопрос лишь во времени, думаю лет 5-7 и моксели снова вернутся ксвоему привычному образу жизни - лазить по своим глухим Мещерским лесам и жрать ягоды и орехи.
Вот такие требования должны быть к будущей политической элите Украины!
Давно пора, целеустремленно и главное - последовательно.
Разрыв где возможно экономических цепей.
Запрет покупки угля на востоке - в РФ, в Беларуси, Польше итд, те и беларусский и польский - это росс уголь через посредников. (в РБ вообще нет своей добычи.) Ввести обязательное расследования о физ источнике угля при покупке.
Разорвать договор о транзите газа с РФ, потребовать компенсацию потерь укр экономики от этого с ЕС.
Запретить покупать нефть и нефтепродукты в РФ и РБ.
Усиление экономических и политических санкций!
По примеру Штатов, воющим с СП-2, ввести экономические и политические санкции против стран, торгующих с РФ - стран ЕС, Англии, Штатов, Японии, Ю Кореи.... главное - не забыть санкции против Китая: Штаты поддержат.
Любой провинциал мечтает не о самостоятельности, а перебраться в богатую Маскву.
хической немецкой династией и склепали надо сказать крепко...... более 300 лет продержалось
как ни крути........
Начиная с деда Ивана Грозного - Ивана Третьего, с середины 15 в, никакого отношения ни к масонам, ни к немцам не имеющего.
ну и конечно же подмену лжеимператора Петра I https://www.youtube.com/watch?v=qIHs1H8Ye84 - https://www.youtube.com/watch?v=qIHs1H8Ye84
кому было такое под силу кто имел такие возможности ??? массонство это не всемогущие маги
это структура соподчинённых закрытых элитных клубов и возглавляли их люди которые стави
ли цели на века вперёд и далеко не последнюю роль там играла католическая церковь а иногда
она просто была иницитором и организатором колониального по сути расширения Европы....
то что сейчас называется россия - это колонизированные территории.
"Каждому да воздастся по вере его"
массонство это не всемогущие маги это структура соподчинённых закрытых элитных клубов и возглавляли их люди которые ставили цели на века вперёд и далеко не последнюю роль там играла католическая церковь
Идеология масонства - протестантская по сути: цель человека - стать избранным, мастером, достичь совершенства на земле - не важно в чем. Служение богу - это именно земные дела человека, его развитие. Католичеству это категорически поперек, тк тут любой верящий в одного бога (иудеи и мусульмане в тч) может достичь вершин, не будучи частью церкви. Папе, кардиналам и прочей католической иерархии тут нет места, есть своя иерархия посвящения.
что сейчас называется россия - это колонизированные территории.
Частично верно, верно в том смысле, что и что мы называет зап Европой - это колонизированные Римом территории.
В отличие от Польши, Русь пошла по пути принятия христианства, культуры от Византии, а не от Рима. Так что Россия - это колонизированные Восточной римской империей земли.
Аналогий много: Римская империя германской нации - на Западе, Москва - Третий Рим на востоке, "бремя белого человека на Западе" и мессианство в России.
Разница в том, что западное христианство, и католики и протестанты, создали цивилизацию с мощным внутренним потенциалом развития и саморазвития, а на Руси/в России с этим было не очень, как и в остальном мире. Потому большинство новинок - научных, военных, социальных - Россия, как и остальной мир, получали от западной цивилизации.
абыдна.....