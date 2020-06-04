Секретар РНБО Данілов про Росію: Це штучне утворення, яке рано чи пізно розвалиться

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що Російська Федерація все життя займається з'ясуванням стосунків зі своїми країнами-сусідами, проте сама рано чи пізно розвалиться.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку він озвучив у програмі "Є питання" на "24 каналі".

"Це штучне утворення, яке свого часу було зібрано так само під кулеметами. Ніхто там із власної волі туди не заходив, це збірна територія, яка рано чи пізно розвалиться ... Ми маємо так само розуміти, що це не відбудеться так швидко, як би нам цього хотілося, але те, що це буде за нашого життя - це 100%", - переконаний глава РНБО.

За його словами, Росія все життя мала зовнішнього ворога. Спочатку це були США, НАТО, Грузія, а зараз Україна.

"Путін - це людина, яка, скажімо так, може приймати ті чи інші рішення в Росії одноосібно. Звичайно, у нас є певні зобов'язання, є певне розуміння, але у мене є розуміння, що окрім Володимира Путіна розмови з цих питань ми ні з ким так фундаментально не можемо вести", - додав він.

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