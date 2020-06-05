СБУ запобігла незаконному відчуженню земель держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний"

Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню земельної ділянки ДП "Морський торговельний порт "Южний" вартістю в десятки мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За попередніми даними слідства, оборудку організували представники низки приватних компаній та Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 гектарів земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди.

Наразі начальнику Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області".



