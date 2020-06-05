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СБУ запобігла незаконному відчуженню земель держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний"

Служба безпеки України запобігла незаконному відчуженню земельної ділянки ДП "Морський торговельний порт "Южний" вартістю в десятки мільйонів гривень.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі СБУ.

У повідомленні зазначається: "За попередніми даними слідства, оборудку організували представники низки приватних компаній та Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради.

Вони підписали всупереч чинному законодавства низку документів, які виводили майже 5 гектарів земель держпідприємства у приватну власність. Організаторам, зокрема, мала відійти ділянка порту, на якій підрядник будував гідротехнічні споруди.

Наразі начальнику Управління архітектури та містобудування Южненської міської ради повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення обставин справи і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Заходи із викриття проводились спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області".

СБУ запобігла незаконному відчуженню земель держпідприємства Морський торговельний порт Южний 01
СБУ запобігла незаконному відчуженню земель держпідприємства Морський торговельний порт Южний 02

Автор: 

СБУ (12788) Южний (176)


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Кто-то же денег дал на жтот шахер махер 😀😀😀
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05.06.2020 01:18 Відповісти
Компания "Причалы Коминтерна", принадлежащая Ахметову, дала деньги, заказала проект и
начала строить причал №10 на землях принадлежащих гос. стивидорной компании.
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05.06.2020 08:13 Відповісти
Все ему мало
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05.06.2020 08:20 Відповісти
Йужний))) прілагательноє типу рускій
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05.06.2020 07:06 Відповісти
******* ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ ПIВДЕННИЙ!!!
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09.08.2020 17:50 Відповісти
НОВАЦКИЙ И ЕГО ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕШИЛИ БАБЛИШКА ПОДЗАРАБОТАТЬ ВЕДЬ ВЫБОРЫ В ОКТЯБРЕ НАДО НАПОСЛЕДОК ПРИХВАТИТЬ МАЛО НАПИЛИЛ НА ЮЖНОМ С.......КА!
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09.08.2020 17:49 Відповісти
 
 