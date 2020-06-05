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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог за добу 14 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і ПТРК. Втрат немає, - штаб

Ворог за добу 14 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і ПТРК. Втрат немає, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників придушили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки противник обстріляв оборонні укріплення сил ОС, використовуючи міномети калібру 120 мм. Поблизу Богданівки і двічі біля Чермалика агресор застосував протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети. Поруч з Павлополем і двічі поблизу Кам'янки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Авдіївки - зі стрілецької зброї.

Зазначається, що Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" захисників Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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По околицях Оріхового російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Новгородського - з великокаліберних кулеметів.

"На всі випадки агресивних дій загарбників підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

Втрат серед воїнів ОС унаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли зі стрілецької зброї опорні пункти українських сил неподалік Новоолександрівки.

"У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 14 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і ПТРК. Втрат немає, - штаб 01
Ворог за добу 14 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і ПТРК. Втрат немає, - штаб 02

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обстріл (28296) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Враг за сутки 14 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, применив 120-мм минометы и ПТРК. Потерь нет, - штаб - Цензор.НЕТ 5296
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05.06.2020 07:21 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам та путін-*****!!!!
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05.06.2020 08:14 Відповісти
Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарі виявлено ільше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:39 Відповісти
Selvestor Vivat

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Selvestor Vivat

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Жыве Беларусь! Жыве Вечна! Žyve Belarus! Žyve Večna!

Веру, будзе жыць заўсёды! Joined April 2018

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Selvestor Vivat

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·https://twitter.com/S_vivat/status/1174810686473613312 Sep 20, 2019

Савецка-расейскія гісторыкі ніяк не жадаюць звыкнуца з тым фактам што Маскву у 1611 спалілі ня толькі палякі, але і літвіны яны ж беларусы, украінцы і літоўцы. Войска Рэчы Паспаліты якое захапіла Маскву у 1610 толькі на 30% складала з палякаў. Астатніе 70% народы ВКЛ.

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+18 Штаб операции "Гнев Вулкана" сообщает, что в больнице https://twitter.com/hashtag/Tarhuna?src=hashtag_click #Tarhuna войска нашли 106 тел, в том числе женщин и детей у которых изъяты органы. В освобождённых от Хафтара и "русского мира" городах Ливии выявляются всё новые и новые преступления против человечности.

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المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب

@BurkanLy

· 1h

#عملية_بركان_الغضب: قواتنا تعثر على 106 جثة في مستشفى #ترهونة من بينها جثث لنساء و اطفال، و تقارير اولية تُفيد بان بعض الضحايا قد تعرضوا لتصفية جسدية #طرابلس_تنتصر

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В освобождённый от террористов и "русского мира" город https://twitter.com/hashtag/Tarhuna?src=hashtag_click #Tarhuna прибудут турецкие специалисты что бы провести экспертизу обнаруженных массово умерщвлённых людей и детей в местной больнице.
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05.06.2020 18:10 Відповісти
 
 