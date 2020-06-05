Ворог за добу 14 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 120-мм міномети і ПТРК. Втрат немає, - штаб

За минулу добу збройні формування РФ 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

"Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації і прицільним вогнем по позиціях загарбників придушили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Красногорівки противник обстріляв оборонні укріплення сил ОС, використовуючи міномети калібру 120 мм. Поблизу Богданівки і двічі біля Чермалика агресор застосував протитанкові ракетні комплекси і великокаліберні кулемети. Поруч з Павлополем і двічі поблизу Кам'янки ворог вів вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а по захисниках Авдіївки - зі стрілецької зброї.

Зазначається, що Об'єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" захисників Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

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По околицях Оріхового російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а неподалік Новгородського - з великокаліберних кулеметів.

"На всі випадки агресивних дій загарбників підрозділи Об'єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність.

Втрат серед воїнів ОС унаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначено в повідомленні.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" обстріляли зі стрілецької зброї опорні пункти українських сил неподалік Новоолександрівки.

"У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами", - повідомили в пресцентрі ОС.



