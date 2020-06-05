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Новини
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Мін'юст хоче виставити на продаж незадіяні в'язниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

Мін'юст хоче виставити на продаж незадіяні в'язниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

Мін'юст спільно з групою народних депутатів внесли в парламент законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових в'язниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Сьогодні колеги з парламенту зареєстрували законопроєкт (№3591), який дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури.

Нагадаю – у бюджеті коштів на в’язничну реформу немає, тому джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки й усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж в'язниць", - написав він.

За словами Малюськи, в результаті продажу з'явиться можливість:

- винести старезні слідчі ізолятори за межі міст або у промзону. Центри міст мають використовуватися для ліпших цілей;

- підвищити стандарти утримання ув’язнених та дотримання їхніх прав;

- зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності потреби у постійних ремонтах.

Також дивіться: Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні. ВIДЕО

Мапа потенційних об'єктів продажу та деталі - на доданій інфографіці.

Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 01

Водночас глава Мін'юсту уточнив, що продаватися будуть тільки невикористовувані в'язниці, яких уже багато в надлишку, а тому розпродаж в'язниць зовсім не означає масового звільнення засуджених.

Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 02

Також він додав, що навряд чи комусь із потенційних покупців цікава сама в'язниця як нерухомість, основну цінність становлять земельні ділянки під ними, особливо під тими, які розташовані в центральних частинах великих міст.

Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 03
Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 04
Інфографіка: Малюська/Facebook

Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 05
Мінюст хоче виставити на продаж незадіяні вязниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська 06

Автор: 

ВР (14945) Мін’юст (1587) в’язниця (440) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+8
Старые тюрьмы новым требованиям не отвечают. Платные камеры должны быть оборудованы джакузи, панорамными окнами, LED-телевизорами, кондиционерами и т.д.
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05.06.2020 07:55
+6
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1643
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05.06.2020 07:53
+5
Продать старые чтобы построить новые.
Это шедеврально!
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05.06.2020 07:47
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Продать старые чтобы построить новые.
Это шедеврально!
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05.06.2020 07:47 Відповісти
Старые тюрьмы новым требованиям не отвечают. Платные камеры должны быть оборудованы джакузи, панорамными окнами, LED-телевизорами, кондиционерами и т.д.
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05.06.2020 07:55 Відповісти
І "борделями" з казино...
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05.06.2020 08:59 Відповісти
Хм, а сидельцев когда будете продавать? По-чём парочка?
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05.06.2020 07:50 Відповісти
Минюст хочет выставить на продажу незадействованные тюрьмы. Законопроект уже в Раде, - Малюська - Цензор.НЕТ 1643
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05.06.2020 07:53 Відповісти
Слуги урода можуть виставити на продаж незадіяні звивини мозку (якщо є) та цнотливі ануси, в які ще не вграв Бабломойський
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05.06.2020 08:01 Відповісти
слідчі ізолятори(історичні або культурні пам'ятки) вітчизняні алькатраси)
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05.06.2020 08:03 Відповісти
Так наши доблестные, "неподкупные" суды никого не сажают, вот и незадействованные тюрьмы. Суды и следствия длятся годами, пока сроки давности не истекают, преступники, убийцы, бандиты, коррупционеры, менты- насильники и убийцы детей,гуляют под подсписками. Нах...те тюрьмы министру? Морока такая. Он же по улицам не ходит, в метро не ездит, у него охрана. А сажать некого, все "ангелы", и весна,и лето, и осень, и зима, и опять весна и опять пришло лето.... И вообще, надо всё ликвидировать, все гос структуры, пох. все функции, которые обязано нести государство, убрали же всю регуляцию, контроль..., угробили медицину, образование, санаторно-курортную систему, надо идти до конца. Даёшь ликвидацию полиции, судов и судей, спасателей, школ и больниц...! Да здравствует распродажа территории, гос.собственности, гос. резерва,оставшихся предприятий))) да здравствуют супермаркеты, базары и тарифы ЖКХ!
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05.06.2020 08:05 Відповісти
бандитам тюрми! ------ нема бандитів, нема і тюрем!
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25.11.2020 10:35 Відповісти
...уже один в 2004 оборонку распродавал. сделайте проект семейного дома. размещайте после приговора в благополучные семьи для проживания.) дебилы!!!
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05.06.2020 08:08 Відповісти
У нас страшенна скупченість у СІЗО, у тюрмах, люди сидять по 20-30 у камерах на чотирьох - а це смердюче зелене лайно збирається розпродавати "залишки". Не здивований, бо професійність в турборежимі була раз і назавжди відкинута 95-квартальними блазнями, а здоровий глузд у їхніх макітрах ніколи й не ночував. Єдине, що аж занадто розвинуте у зеленої пошесті, це гіпертрофована жадібність містечкових євреїв.
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05.06.2020 08:12 Відповісти
Купляв ти яхти ,літаки чи топ-блудницю?!
Купи іще тюрму собі, глядь й пригодиться...
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05.06.2020 08:27 Відповісти
Звісно це просто "якнайбільше чого продати щоб латати у бюджеті діри від розкрадань" і більше нічого. Оці дебілюськи навіть не дивляться - що продають, навіщо? З віп-камерами - те ж саме ..Ніхто не морочить собі голову - це морально, правильно, ні...? Все на продаж! Бо в малюськи смалюським мозоком і малюськими клешнями зі сраки - "малюська" зарплатня..Це про цей непотріб казки були що воно немов би супер-мега спеціаліст ( мабуть у сфері махінацій та продажу чужого незаробленого) що воно могло піти у багату компанію на мільйони гривень зарплатні - а пішло "рятувати країну" ..Ага..Зараз...! У багатій компанії це лайно відразу не прийняли б на роботу -тому воно і пішло красти з бюджету бо там збираються всі ті, увесь непотріб, який нічого не вартий та має схильність до махінацій корупції та схем, і при тому вміє більш-менш ляпати язиком казки для не дуже розумного електорату. Оці всі сьогодні навколо годівниці . Тому у країні так добре було й за пєтуховича, за поросятини і зараз - за дебільного кловуна..
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05.06.2020 08:30 Відповісти
Малюська, а куди ми "зелених" садовить будемо, коли прийде час? Та й "донбаситів" навалить, відразу після цього... Не в Дніпрі ж, вас усіх, топить?...
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05.06.2020 08:58 Відповісти
Украли даже тюрьмы. Мафии они не нужны.
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05.06.2020 09:17 Відповісти
Если стрельба в городе, среди жилых домов, бандитские разборки, под окнами, пулями пробитые окна домов,это "хулиганство", а убийцы малыша, которого пьяные в сиську "правоохранители" застрелили когда тот игрался у своего дома, до сих пор, спустя год не ответили, гуляют на свободе, то да, тюрьмы не нужны...
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05.06.2020 09:22 Відповісти
Молодцы ребята. Очком чуют что параша зовёт и потихоньку ломают будущие свои рабочие места.
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05.06.2020 09:39 Відповісти
не спешите зелёные твари , даст бог скоро вам самим в них сидеть . Заполните всё, ещё и места будет мало.
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05.06.2020 11:07 Відповісти
так продадут же тюрьмы специально чтоб самим не сесть...
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25.11.2020 10:31 Відповісти
Нихрена не понимаю!
С одной стороны тюрьмы переполнены, а другие пустуют?
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05.06.2020 11:54 Відповісти
шановнэ панство, кто знает молюск обладает мозгом? )))))
помнится этот имбецил говорил что мог бы набрать к себе работать в министерство юстиции пожизнеников , потому что они интеллигенты))))
и где членограй-бедосик находит в министерства таких дегенератов ?))))
это какой то трешь ))))
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05.06.2020 12:50 Відповісти
Минюст совместно с группой народных депутатов внесла в парламент законопроект №3591, принятие которого позволит продавать незадействованные тюрьмы. _________ вот вам и Коммунизм, дожились... с преступностью покончено, можно и тюрьмы продать...
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25.11.2020 10:28 Відповісти
 
 