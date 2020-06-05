Мін'юст хоче виставити на продаж незадіяні в'язниці. Законопроєкт уже в Раді, - Малюська. ІНФОГРАФІКА

Мін'юст спільно з групою народних депутатів внесли в парламент законопроєкт №3591, ухвалення якого дозволить продавати незадіяні в'язниці. Отримані гроші міністерство направить на будівництво нових в'язниць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Сьогодні колеги з парламенту зареєстрували законопроєкт (№3591), який дозволить не тільки продавати заморожені тюрми, але й використовувати 70% надходжень від продажу на нове будівництво і реконструкцію старої в’язничної інфраструктури.

Нагадаю – у бюджеті коштів на в’язничну реформу немає, тому джерела фінансування ми знаходимо самостійно, звідки й усі останні ініціативи: платні камери, приватні СІЗО та розпродаж в'язниць", - написав він.

За словами Малюськи, в результаті продажу з'явиться можливість:

- винести старезні слідчі ізолятори за межі міст або у промзону. Центри міст мають використовуватися для ліпших цілей;

- підвищити стандарти утримання ув’язнених та дотримання їхніх прав;

- зменшити витрати на поточне утримання СІЗО завдяки енергоефективності та відсутності потреби у постійних ремонтах.

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Мапа потенційних об'єктів продажу та деталі - на доданій інфографіці.

Водночас глава Мін'юсту уточнив, що продаватися будуть тільки невикористовувані в'язниці, яких уже багато в надлишку, а тому розпродаж в'язниць зовсім не означає масового звільнення засуджених.

Також він додав, що навряд чи комусь із потенційних покупців цікава сама в'язниця як нерухомість, основну цінність становлять земельні ділянки під ними, особливо під тими, які розташовані в центральних частинах великих міст.





Інфографіка: Малюська/Facebook



