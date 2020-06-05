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Новини Коронавірус і карантин
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США виділили $11 млрд на допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, - Помпео

США виділили $11 млрд на допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, - Помпео

США направляють $11 млрд на допомогу іншим країнам для протидії COVID-19, з них $180 млн - на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

"Перед обличчям пандемії COVID-19 ми дійсно мобілізувалися як нація для боротьби з цим вірусом, як усередині країни, так і за кордоном, виділивши понад $11 млрд на міжнародні заходи проти COVID-19", - йдеться в повідомленні Помпео, поширеному Держдепартаментом США .

Уточнюється, що тільки в четвер США оголосили про виділення понад $194 млн нової допомоги, зокрема майже $180 млн - на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

"Крім того, Сполучені Штати надають понад $14 млн нової гуманітарної допомоги для підтримки біженців, мігрантів та приймаючих громад, що постраждали від пандемії COVID-19", - наголошується в повідомленні.

Читайте: США мають намір виділити Україні $125 млн військової допомоги, - CNN

Автор: 

карантин (18172) допомога (8308) США (22614) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А рашка вкладывает деньги в дестабилизацию других стран
ФБР могло бы и проверять финансирование протестов и других других негативных событий
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05.06.2020 07:52 Відповісти
В Орді на це коштів нема. Всі гроші витратили на війну з Україною і підготовку до паБЄДАбєсія.
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05.06.2020 08:38 Відповісти
московия выделила 11 млрд. для войн а других странах.
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05.06.2020 08:55 Відповісти
А потом пацаки скажут что это была не помощь, и за все заплачено золотом.
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05.06.2020 12:44 Відповісти
 
 