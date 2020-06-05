США виділили $11 млрд на допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, - Помпео

США направляють $11 млрд на допомогу іншим країнам для протидії COVID-19, з них $180 млн - на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив держсекретар США Майк Помпео.

"Перед обличчям пандемії COVID-19 ми дійсно мобілізувалися як нація для боротьби з цим вірусом, як усередині країни, так і за кордоном, виділивши понад $11 млрд на міжнародні заходи проти COVID-19", - йдеться в повідомленні Помпео, поширеному Держдепартаментом США .

Уточнюється, що тільки в четвер США оголосили про виділення понад $194 млн нової допомоги, зокрема майже $180 млн - на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

"Крім того, Сполучені Штати надають понад $14 млн нової гуманітарної допомоги для підтримки біженців, мігрантів та приймаючих громад, що постраждали від пандемії COVID-19", - наголошується в повідомленні.

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