На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 4 червня, підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 4 червня на Рівненщині зафіксовано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 4 червня на Рівненщині підтверджено 35 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 73 років.

Також читайте: Будівництво амбулаторій на Волині та Рівненщині за програмою Світового банку триває вже 5 років. Освоїли лише 58% коштів, - Степанов

Загалом в області зареєстровано 1961 випадок захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 40 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1031 особа.

У роботі лабораторій області залишаються 138 зразків.



