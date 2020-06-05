На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА
У Рівненській області за минулу добу, 4 червня, підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на ранок 4 червня на Рівненщині зафіксовано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 4 червня на Рівненщині підтверджено 35 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.
За його словами, новим хворим від 1 до 73 років.
Загалом в області зареєстровано 1961 випадок захворювання на COVID-19.
Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 40 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1031 особа.
У роботі лабораторій області залишаються 138 зразків.
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