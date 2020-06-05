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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА

На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 4 червня, підтвердили 58 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 4 червня на Рівненщині зафіксовано 23 нові випадки захворювання на COVID-19. Станом на вечір 4 червня на Рівненщині підтверджено 35 нових випадків захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 73 років.

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Загалом в області зареєстровано 1961 випадок захворювання на COVID-19.

Через ускладнення, спричинені коронавірусом, 40 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 1031 особа.

У роботі лабораторій області залишаються 138 зразків.

На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 58 нових випадків COVID-19, загалом - 1961, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1173)


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