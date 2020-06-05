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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість виявлених випадків COVID-19 у Чернівецькій області перевищила 3,5 тис., динаміка госпіталізації залишається високою, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Чернівецькій області за минулу добу, 4 червня, підтвердили 38 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"Від коронавірусу сьогодні (4 червня. - Ред.) одужали 28 буковинців. Натомість зафіксували 38 нових випадків COVID-19. Обласний лабораторний центр дослідив 412 зразків. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3519 осіб. На сьогоднішній інфографіці – динаміка госпіталізації на Буковині за травень та перші дні червня. Як бачимо, кількість людей, яких щодня госпіталізують до медичних закладів області, все ще залишається високою", - розповів Осачук.

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Кількість виявлених випадків COVID-19 у Чернівецькій області перевищила 3,5 тис., динаміка госпіталізації залишається високою, - ОДА 01
Кількість виявлених випадків COVID-19 у Чернівецькій області перевищила 3,5 тис., динаміка госпіталізації залишається високою, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (846) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


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