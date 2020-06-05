COVID-19: у світі захворіли 6,7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв досягла 393 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 червня у світі зареєстрували 6,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 6 702 793 випадки інфікування та 393 212 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 110 173 (+1031 за добу), хворих - 1 924 051 (+22 268 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розтошовується Бразилія - ​​615 870 інфікованих (+31 890 за добу) і 34 039 (+1492 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 441 108 осіб (+8831 за добу), кількість смертей - 5384 (+169 за добу).

В Іспанії зареєстрували 287 740 (+334 за добу) пацієнтів, померли 27 133 (+5 за добу) особи.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Київ і вісім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

У Великій Британії - 281 661 хворий (+1805 за добу), померли 39 904 пацієнти (+176).

В Італії зафіксували COVID-19 у 234 013 (+177) осіб. Померли 33 689 (+88) осіб.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксували 25 411 випадків.