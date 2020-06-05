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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: у світі захворіли 6,7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв досягла 393 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 5 червня у світі зареєстрували 6,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 6 702 793 випадки інфікування та 393 212 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 110 173 (+1031 за добу), хворих - 1 924 051 (+22 268 за добу).

COVID-19: у світі захворіли 6,7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв досягла 393 тис 01

На другому місці за кількістю хворих розтошовується Бразилія - ​​615 870 інфікованих (+31 890 за добу) і 34 039 (+1492 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих уже 441 108 осіб (+8831 за добу), кількість смертей - 5384 (+169 за добу).

В Іспанії зареєстрували 287 740 (+334 за добу) пацієнтів, померли 27 133 (+5 за добу) особи.

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У Великій Британії - 281 661 хворий (+1805 за добу), померли 39 904 пацієнти (+176).

В Італії зафіксували COVID-19 у 234 013 (+177) осіб. Померли 33 689 (+88) осіб.

COVID-19: у світі захворіли 6,7 млн ​​осіб, найбільше у США, Росії та Бразилії. Кількість жертв досягла 393 тис 02

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, загалом зафіксували 25 411 випадків.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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сколько не мантри, шо всё это выдумки гейтса с 5джи и рептилоидов, а его, вируса, от этого не меньше
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05.06.2020 08:42 Відповісти
Китай заявив про початок розробки стандарту мобільного зв'язку 6G...
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05.06.2020 08:55 Відповісти
ну всё, теперь точно хана человечеству
это будет последним гвоздём в крышку гроба
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05.06.2020 09:20 Відповісти
Ні...останнім буде 666G...
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05.06.2020 09:39 Відповісти
інтєрєсно..
возьмьотся лі Дідовик провєсті обряд екзорцизма на Цензоре протів короновируса за примером рассии.. ?



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05.06.2020 08:57 Відповісти
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05.06.2020 09:03 Відповісти
Лаптеносные должны стать лидерами в этом процессе. Хотя и третье призовое - точе ничего.
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05.06.2020 09:05 Відповісти
 
 