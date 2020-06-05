13 тисяч пожеж, 828 загиблих і 622 травмованих, - у ДСНС озвучили жахливу статистику від початку року

Від початку 2020 року в будинках громадян виникло понад 13 000 пожеж.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Щодня в житловому секторі країни виникає десяток пожеж, які завдають не лише значних матеріальних збитків, а й забирають життя людей. Так, від початку року на більш ніж 13 000 таких пожежах травмувалося 622, а загинуло вже 828 громадян", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що переважно, причиною нещасть стає власна недбалість людей: "Вони порушують правила пожежної безпеки у побуті гадаючи, що лихо станеться з кимось іншим, але точно не з ними. Однак така думка є хибною і щодня підтверджується трагічною статистикою".

У зв'язку з цим, рятувальники вчергове звернулися до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки в побуті.

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