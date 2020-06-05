В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки
Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 964 випадки COVID-19. За добу - 553 нові випадки. 15 осіб померли від хвороби.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
За останню добу виявили 553 нових хворих (добою раніше - 588).
За добу померли 15 пацієнтів (добою раніше - 12), всього - 762.
За останню добу одужали 330 осіб (добою раніше - 602), всього - 11 372. Разом з тим, кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу збільшилася на 208 осіб до 13 830.
Найбільше нових випадків виявили в Києві (82), Львівській (73) та Рівненській (57) областях.
У Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових хворих немає.
За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 1093 випадки;
Волинська область — 1008 випадків;
Дніпропетровська область — 960 випадків;
Донецька область — 195 випадків;
Житомирська область — 855 випадків;
Закарпатська область — 1280 випадків;
Запорізька область — 477 випадків;
Івано-Франківська область — 1507 випадків;
Кіровоградська область — 538 випадків;
м. Київ — 3292 випадки;
Київська область — 1711 випадків;
Львівська область — 1988 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 970 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1962 випадки;
Сумська область — 188 випадків;
Тернопільська область — 1233 випадки;
Харківська область — 1196 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 501 випадок;
Чернівецька область — 3519 випадків;
Черкаська область — 432 випадки;
Чернігівська область — 250 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отримуємо...
Отримуємо...
22 травня!
Бінго!!!
количество инфицированных за сутки не должно превышать 550 заболевших.
Вверх полезли.
але скоріше "шведська модель"..Не "британська"...
ЄС вже визначив перелік країн, для яких відкриє кордони.
За рекомендацією ВООЗ ЄС може приймати громадян з країн з неблагополучною епідситуацією(У ЄВРОПІ ЦЕ ВСІ КРАЇНИ), якщо у них є довідка про стан здоров'я.
Щоб потрапити в список держав, яким дозволено в'їзд в ЄС, в країні кількість тих, що заразилися не повинно перевищувати 250 осіб на 1 млн жителів. (
Україна(581),Білорусь(4800),Росія(3000) вже далекі від таких показників.
Однак за рекомендацією ВООЗ країни ЄС можуть приймати громадян зі списку неблагополучних щодо епідеміологічної ситуації країн при наявності довідки про відсутність COVID-19.
Підставою для проведення тестів і видачі такої довідки буде оплачений квиток туди і назад.
Європі все-таки варто підняти планку,наприклад вдвічі....
або краще взяти інший критерій -спад інфікування на протязі двох тижнів..
Так виглядаєщо Україна помаленьку виходить на "шведський шлях"..Добре ,щоб не білоруський...
північнокорейський і туркменський ? для цього Зе-влада(навіть посилена Аваяном0рюкзаковичем) "слабка на передок" ))
.Не в Цензорі..
навіть не дозвіл "служби божої" чи маршрутки(черги до них -це вже інше)..
Не власть, а брехливые шакалы, с янелохом во главе...
Второй день подряд больше 500.....
«Я дуже багато читав про те, як штучний інтелект замінить всіх нас, і ось будь ласка - робот забрав мою роботу», - заявив один зі скорочених співробітників, пише TechToday.
В Украине за сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев ковида.
Вылазит Зебил с очередным видосиком и говорит: мы останавливаем общественный транспорт, пригородное, междугороднее сообщение, все пассажирские поезда, автобусы и самолеты и суда. Закрываем торговые центры, рынки , кафе, рестораны и парки. Всем оставаться по домам, всем предприятиям ввести ограничения и отправить половину сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
При этом границу типа закрывают, но продолжают свозить украинцев со всех уголков мира, в том числе и из очагов эпидемии и и без обсервации отправляют по домам.
4 июня 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая ковида.
Зебил записывает видосик из кафешки, в котором говорит: мы снимаем все ограничения, полностью запускаем транспорт, запускаем воздушное сообщение, открываем кафе и рестораны, торговые центры, вирус побежден.
В результате всего этого, экономика страны, начав падение из-за некомпетентности зекоманды в конце 2019, весной 2020 полетела вниз с огромной скоростью.
И теперь Внимание вопрос:
Зебил после этого:
a. Просто зебил
b. Полный зебил
c. Зебил в квадрате
d. Кукловоды зебила это все специально устроили, чтобы списать свои экономические провалы на коронавирус
Группа подготовила доклад-отчет на 93 страницах под названием «Отчет антикризисного управления», в котором оспаривается пандемия коронавируса.
Сейчас федеральное правительство страны и крупные СМИ стараются не освещать эту тему.
Отчет был составлен по инициативе департамента Министерства внутренних дел «Блок KM4», который ответственен за «критически важные инфраструктуры».
Ниже приводятся отрывки из доклада:
Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от Короны, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении). Во всем мире в течение четверти года было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19 по сравнению с 1,5 миллионами смертей [25 100 в Германии] во время волны гриппа 2017/18. Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога.
https://censor.net/comments/locate/3200186/019214e7-4885-715a-854b-18a63c3511f1