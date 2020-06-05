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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки

В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки

Станом на 5 червня в Україні лабораторно підтверджено 25 964 випадки COVID-19. За добу - 553 нові випадки. 15 осіб померли від хвороби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

За останню добу виявили 553 нових хворих (добою раніше - 588).

За добу померли 15 пацієнтів (добою раніше - 12), всього - 762.

За останню добу одужали 330 осіб (добою раніше - 602), всього - 11 372. Разом з тим, кількість активних хворих на коронавірусну інфекцію за добу збільшилася на 208 осіб до 13 830.

Найбільше нових випадків виявили в Києві (82), Львівській (73) та Рівненській (57) областях.

Дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

У Полтавській, Херсонській та Луганській областях нових хворих немає.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі  коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 1093 випадки;
Волинська область — 1008 випадків;
Дніпропетровська область — 960 випадків;
Донецька область — 195 випадків;
Житомирська область — 855 випадків;
Закарпатська область — 1280 випадків;
Запорізька область — 477 випадків;
Івано-Франківська область — 1507 випадків;
Кіровоградська область — 538 випадків;
м. Київ — 3292 випадки;
Київська область — 1711 випадків;
Львівська область — 1988 випадків;
Луганська область — 51 випадок;
Миколаївська область — 307 випадків;
Одеська область — 970 випадків;
Полтавська область — 272 випадки;
Рівненська область — 1962 випадки;
Сумська область — 188 випадків;
Тернопільська область — 1233 випадки;
Харківська область — 1196 випадків;
Херсонська область — 179 випадків;
Хмельницька область — 501 випадок;
Чернівецька область — 3519 випадків;
Черкаська область — 432 випадки;
Чернігівська область — 250 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 05 червня 2020 року до Центру надійшло 1043 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 63343 повідомлення про підозру на COVID-19.

В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 01
В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 02
В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 03
В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 04
В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 05
В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки 06

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
А карантин послаблюють.
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05.06.2020 09:05
+5
Конечно. Он же уже видосик об успехе записал. Назад дороги нет!
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05.06.2020 09:17
+4
Охренеть. А за 3 дня выходных народ наобнимается-наобщается и - к 20 июня будет гам "пик с плато в одной упаковке"..😞
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05.06.2020 09:28
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А карантин послаблюють.
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05.06.2020 09:05 Відповісти
Конечно. Он же уже видосик об успехе записал. Назад дороги нет!
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05.06.2020 09:17 Відповісти
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:51 Відповісти
Клоуни, але тут співпало.
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05.06.2020 10:52 Відповісти
Таємне вже стає явним-вірус має синтетичне походження а отже він скоріше всього з приходом літа не вигасне, як завжди бувало з природніми вірусами. А тому в нас вибір невеликий. Або тотальний карантин з припиненням практично всякої господарчої діяльності і чекати поки вірус втратить поживний матеріал і згине. Так спочатку і поступили. Реально це може тривати до року. Але тоді заодно з вірусом буде ліквідована і держава. Інший вихід перейти на соціальний карантин. Тобто сконцентрувати увагу на важко хворих, зберігати деякі обмеження на збирання групами і тому подібне. Але тут є ще одна складова. Політична. ЕС використає карантни щоб обмежити в,їзд до себе. Зокрема буде припинено безвіз з Україною. Можливість вїзду по безвізу та карантину залишать лише для категорій,які тут потрібні. В основному це буде низькокваліфікована робоча сила. Деякі країни ЕС це зробили вже.
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05.06.2020 12:17 Відповісти
залишилося знайти реально хворих коронавірусом, а не людей, які вмирають від інсультів, діабетів, онкологій. Вірус який зовсім не вражає дітей і молодих людей не може вважатися смертельним. Вірус, що виборочно діє. Той же вірус грипу не вибирав вікові групи,а цей якоби смертельний за рахунок тестів приписується всім старикам які покидають життя із-за старості і хронічних хвороб.
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05.06.2020 12:37 Відповісти
Депутатов и олигархов типа Хорошковского уже вылечили - для чего и вводился карантин чтоб выделить деньги на их лечение т.к. Европа не принимает их лечить, а для народа и так сойдет.
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05.06.2020 14:20 Відповісти
Рабы сами просятся в стойло?)
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05.06.2020 15:42 Відповісти
В Украине за сутки - 553 новых случая COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 25 964 случая - Цензор.НЕТ 4445
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05.06.2020 09:08 Відповісти
Відраховуємо 2 тижні і отримуємо...

Отримуємо...

Отримуємо...
22 травня!

Бінго!!!
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05.06.2020 09:24 Відповісти
Охренеть. А за 3 дня выходных народ наобнимается-наобщается и - к 20 июня будет гам "пик с плато в одной упаковке"..😞
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05.06.2020 09:28 Відповісти
Еще и на Троицу в церкви пойдут, будут иконы и руки попов целовать, а в монастырях и церквях так и остался рассадник заразы
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05.06.2020 10:55 Відповісти
буде за тиждень плато на новому рівні..з 500 на 1000...
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05.06.2020 11:00 Відповісти
Это уже не плато , чтобы на нём удержаться Ляшко называл максимальное
количество инфицированных за сутки не должно превышать 550 заболевших.
Вверх полезли.
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05.06.2020 09:30 Відповісти
Это 30% в лучшем случае...
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05.06.2020 09:35 Відповісти
Скоро вийдемо на щоденні показники Білорусі.
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05.06.2020 09:38 Відповісти
у нас є резерв -населення разів в 4 більше..
але скоріше "шведська модель"..Не "британська"...
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05.06.2020 11:01 Відповісти
ВАЖЛИВО.



ЄС вже визначив перелік країн, для яких відкриє кордони.
За рекомендацією ВООЗ ЄС може приймати громадян з країн з неблагополучною епідситуацією(У ЄВРОПІ ЦЕ ВСІ КРАЇНИ), якщо у них є довідка про стан здоров'я.


Щоб потрапити в список держав, яким дозволено в'їзд в ЄС, в країні кількість тих, що заразилися не повинно перевищувати 250 осіб на 1 млн жителів. (
Україна(581),Білорусь(4800),Росія(3000) вже далекі від таких показників.

Однак за рекомендацією ВООЗ країни ЄС можуть приймати громадян зі списку неблагополучних щодо епідеміологічної ситуації країн при наявності довідки про відсутність COVID-19.


Підставою для проведення тестів і видачі такої довідки буде оплачений квиток туди і назад.
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05.06.2020 09:45 Відповісти
Це рекомендація ВОЗ. почасти дурнувата...

Європі все-таки варто підняти планку,наприклад вдвічі....
або краще взяти інший критерій -спад інфікування на протязі двох тижнів..
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05.06.2020 09:48 Відповісти
После подобных "результатов" и провала метода карантина нужно уходить в отставку
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05.06.2020 09:53 Відповісти
Зайдите в метро и посмотрите как население носит маску)))))) Шнобелем наружу...
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05.06.2020 10:05 Відповісти
і хєр оштрафуєш,бо спосіб носіння ніде в законі не прописано... ((

Так виглядаєщо Україна помаленьку виходить на "шведський шлях"..Добре ,щоб не білоруський...
північнокорейський і туркменський ? для цього Зе-влада(навіть посилена Аваяном0рюкзаковичем) "слабка на передок" ))
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05.06.2020 10:57 Відповісти
Люди ж дышать хотят. **** им эта секта масочников навязала маски?
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05.06.2020 11:07 Відповісти
скучно жить. где традиционные призывы пропагандонов к тройце массово валить в церкви, не носить маски и бороться с нарушениями любых прав? )))
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05.06.2020 10:29 Відповісти
їх майже всіх ("лахті") ,здається "перекинули " на лівійську і тему протестів у США
.Не в Цензорі..
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05.06.2020 10:59 Відповісти
))) и шнецы, и жнецы, и на ***** игрецы!
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05.06.2020 11:03 Відповісти
зараз основним фактором інфікування будуть приміські електрички в час пік..
навіть не дозвіл "служби божої" чи маршрутки(черги до них -це вже інше)..
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05.06.2020 11:03 Відповісти
само собой. ну и "тройця" підкине.
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05.06.2020 11:04 Відповісти
Маячня. Інфікуваться і далі будуть тільки медики і жителі незрозумілих гуртожитків, інтернатів тобто малозахищені верстви населення. Ніякі маршрутки і приміські електрички не стануть ніякою причиною інфікування
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05.06.2020 11:09 Відповісти
Этот ваш прогноз на чем основан? На вашей методичке?
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05.06.2020 15:03 Відповісти
Прогноз на наукових даних, що маємо на протязі трьох місяців коронапсихозу.
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05.06.2020 15:31 Відповісти
Каак??? По Днепру за сутки +6, а по области +3, и где ещё как минимум 3. В ОГА прячутся?
Не власть, а брехливые шакалы, с янелохом во главе...
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05.06.2020 10:29 Відповісти
В днепре уже признались что увеличивали статистику, ждем когда Львов, Черновцы и Киев признается в брехни
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05.06.2020 11:10 Відповісти
Плохая тенденция...
Второй день подряд больше 500.....
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05.06.2020 11:34 Відповісти
Microsoft звільнила журналістів своєї новинної стрічки та замінила їх штучним інтелектом.
«Я дуже багато читав про те, як штучний інтелект замінить всіх нас, і ось будь ласка - робот забрав мою роботу», - заявив один зі скорочених співробітників, пише TechToday.
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05.06.2020 11:39 Відповісти
17 марта 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине подтверждено 14 случаев ковида.
Вылазит Зебил с очередным видосиком и говорит: мы останавливаем общественный транспорт, пригородное, междугороднее сообщение, все пассажирские поезда, автобусы и самолеты и суда. Закрываем торговые центры, рынки , кафе, рестораны и парки. Всем оставаться по домам, всем предприятиям ввести ограничения и отправить половину сотрудников в неоплачиваемый отпуск.
При этом границу типа закрывают, но продолжают свозить украинцев со всех уголков мира, в том числе и из очагов эпидемии и и без обсервации отправляют по домам.

4 июня 2020.
В Украине за сутки зафиксировано 588 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего в Украине лабораторно подтверждены 25 964 случая ковида.

Зебил записывает видосик из кафешки, в котором говорит: мы снимаем все ограничения, полностью запускаем транспорт, запускаем воздушное сообщение, открываем кафе и рестораны, торговые центры, вирус побежден.
В результате всего этого, экономика страны, начав падение из-за некомпетентности зекоманды в конце 2019, весной 2020 полетела вниз с огромной скоростью.

И теперь Внимание вопрос:
Зебил после этого:
a. Просто зебил
b. Полный зебил
c. Зебил в квадрате
d. Кукловоды зебила это все специально устроили, чтобы списать свои экономические провалы на коронавирус
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05.06.2020 12:29 Відповісти
D, адназначна!)
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05.06.2020 18:51 Відповісти
Некоторое время назад МВД Германии создало научную группу, в которую входили эксперты из нескольких немецких университетов

Группа подготовила доклад-отчет на 93 страницах под названием «Отчет антикризисного управления», в котором оспаривается пандемия коронавируса.
Сейчас федеральное правительство страны и крупные СМИ стараются не освещать эту тему.

Отчет был составлен по инициативе департамента Министерства внутренних дел «Блок KM4», который ответственен за «критически важные инфраструктуры».

Ниже приводятся отрывки из доклада:
Опасность Covid-19 была переоценена: вероятно, ни при каких условиях опасность, создаваемая новым вирусом, не выходила за пределы нормального уровня. Люди, которые умирают от Короны, - это, по сути, те, кто статистически погибнет в этом году, потому что они достигли конца своей жизни, и их ослабленные тела больше не могут справляться со случайными ежедневными стрессами (включая приблизительно 150 вирусов, находящихся в настоящее время в обращении). Во всем мире в течение четверти года было зарегистрировано не более 250 000 смертей от Covid-19 по сравнению с 1,5 миллионами смертей [25 100 в Германии] во время волны гриппа 2017/18. Опасность, очевидно, не больше, чем у многих других вирусов. Нет никаких доказательств того, что это было больше, чем ложная тревога.
https://censor.net/comments/locate/3200186/019214e7-4885-715a-854b-18a63c3511f1
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05.06.2020 12:54 Відповісти
 
 