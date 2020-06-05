За добу на Львівщині виявили 73 нові випадки COVID-19, чотири людини померли, - міськрада

Станом на ранок 5 червня на Львівщині підтвердили 1988 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4965 осіб, госпіталізовані — 748, на амбулаторному лікуванні — 4217 осіб, виписані — 580 осіб. Зараз у лікарні перебуває 166 осіб, з них в реанімації — 7 осіб, на апаратні ШВЛ — 1 особа.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 1988 осіб, 66 людей померло. 492 пацієнти одужало.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 460 ПЛР-тестів, з яких 73 — позитивні (з них — 42 це мешканці Львова).

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Разом з тим, як повідомила Слічна, станом на ранок відомо про 4 нові летальні випадки пацієнтів з коронавірусною інфекцією: один - в міській 8-й клінічній лікарні, 1 - в Кам'янка-Бузькій, 2 - в Стрию.

Нагадаємо, станом на ранок 4 червня в Україні лабораторно підтверджено 588 нових випадків COVID-19, померли 12 осіб, всього зафіксували 25 411 випадків