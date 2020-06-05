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Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро

Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі має відповідати не міністр МВС, а насамперед усе регіональне керівництво поліції.

Про це він повідомив "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати має безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи", – зазначив він.

За словами Геращенка, Аваков "спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про свою відставку".

При цьому, головною заслугою чинного міністра МВС його заступник називає те, що "в країні в цілому є порядок" і "все працює чесно і прозоро".

"Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада", – сказав Геращенко.

А на зауваження щодо низького рівня довіри у суспільства до чинного міністра МВС Геращенко відреагував так: "У чому ви її вимірюєте? Якщо вимірюєте в соцопитуваннях, то у нас довіра поліції в пунктах "довіряю" і "повністю довіряю" доходить, згідно з низкою соцопитувань, до 40 відсотків. Для такої країни, як наша, це – добре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ґвалтівник із Кагарлицького райвідділу успішно пройшов переатестацію, організовану Деканоїдзе в 2016 році, - заступник міністра МВС Геращенко

Автор: 

Аваков Арсен (2189) МВС (3500) відставка (1461) Геращенко Антон (935)


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Топ коментарі
+36
Антоша лизнул так лизнул...до гланд наверное достал...
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05.06.2020 09:17
+29
Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно - Цензор.НЕТ 7790
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05.06.2020 09:18
+24
Я вам утверждаю - даже если кто-то изнасилует самого Геращенко, он все равно облизнется и воскликнет: "Хорошо, что не в глаз!" И побежит давать интервью на тему торго, как хорошо, что в Украине негров не линчуют (в отличие от Америки).
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05.06.2020 09:17
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05.06.2020 09:15 Відповісти
Антоша лизнул так лизнул...до гланд наверное достал...
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05.06.2020 09:17 Відповісти
Ментовські глисти вони такі - через анус залазять, а через рот вилазять.
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05.06.2020 09:41 Відповісти
тож так заметил(что лизнул)не знаю только до гланд или нет!!но то что гораздо лучше чем тарелку в столовой РАДЫ это факт!!касаемо что: В Украине в целом порядок,тож сомнений не вызывает!так как в ,,беспорядочных"странах за еденичный случай министры в отставку добровольно подают!!а тут за неделю столько ,,рекордов по ,,порядкам"установили"что и вправду только завидовать остаётся!!что столь ЭФФЭКТЫВНЫЙ министр имеется!!
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05.06.2020 09:48 Відповісти
Антоша...а у непосредственного начальника есть свой непосредственный начальник или нет?? И он должен отвечать или нет??
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05.06.2020 09:15 Відповісти
действительно... носят же снизу... снизу - наверх. И потому что верхи кормятся за счет низов, низам позволительны такие мелкие шалости, как изнасиловать, истязать, глумиться... а шо? Хрусты ж наверх таскают же ж... на одних рюкзаках долго ли протянешь...
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05.06.2020 09:28 Відповісти
А ты думаешь это просто снять с должности коронованного вора у которого свои карательные отряды, нацгвардия - личная армия, титушки и т.д.? ЗЕ уже пытался отжать нацгвардию - не получилось. Не надо все мерять своими примитивными бытовыми мерками. Сейчас этим вопросом занимается тяжелове Саакашквили, может у него что-то и получится.
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05.06.2020 10:31 Відповісти
Саакашвили??? Тяжеловес?? Гавна это кусок...никчемного...И если он этим занимается...то точно ничего не получится...
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05.06.2020 12:19 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix3JT8gurpAhWPs4sKHcEtBQoQyCkwAHoECA8QBw&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDczNZf8iAS0&usg=AOvVaw32oONyozCXCtQbTfhifzif https://www.youtube.com/watch?v=DczNZf8iAS0 Всё хорошо прекрасная маркиза
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05.06.2020 09:16 Відповісти
за события в Кагарлыке, Броварах, Одессе должен отвечать министр МВД !!!!
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05.06.2020 09:16 Відповісти
а мазу должна тянуть шестерка
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05.06.2020 09:17 Відповісти
І той, хто залишив його міністром під особисту відповідальність. Нагадайте, хто це.
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05.06.2020 09:24 Відповісти
пэпастый уже ответил за взрыв 6-ти (!) арсеналов?
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05.06.2020 09:30 Відповісти
№38
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05.06.2020 09:32 Відповісти
зашаталось кресло
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05.06.2020 09:16 Відповісти
Я вам утверждаю - даже если кто-то изнасилует самого Геращенко, он все равно облизнется и воскликнет: "Хорошо, что не в глаз!" И побежит давать интервью на тему торго, как хорошо, что в Украине негров не линчуют (в отличие от Америки).
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05.06.2020 09:17 Відповісти
Товстопуза скотиняка! Замість облизувати тарілки, облизує дупу рюкзакана!
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05.06.2020 09:18 Відповісти
Медицинская комиссия признала его идиотом, с срочной военной службы уволен и долгое время промышлял продажей собак, безобразных ублюдков, которым он сочинял фальшивые родословные.
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05.06.2020 09:28 Відповісти
Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно - Цензор.НЕТ 7790
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05.06.2020 09:18 Відповісти
Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно - Цензор.НЕТ 1730
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05.06.2020 09:22 Відповісти
Як кажуть у нас на Оклахомщіні,
Eat the pine apples,
Chew the grouse,
Your last day is coming,
Bourgeois sucker...
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05.06.2020 09:42 Відповісти
А если и есть отдельные недостатки - виновата Деканоидзе.
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05.06.2020 09:19 Відповісти
да для такой страны как наша сойдет,это в цивилизованных странах министр отвечает за поступки свои и подчиненных а у нас отвечают подлабузники
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05.06.2020 09:19 Відповісти
тебя тоже нах поц вонючий.все законы твои только для грабежа народа Украины
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05.06.2020 09:20 Відповісти
Место сидения определяет точку зрения. Засиделся "рекордсмен" среди министров. Пора уже - Давай, досвидания!
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05.06.2020 09:21 Відповісти
Да и то сказать - не ждать же, пока тебя расстреляют?
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05.06.2020 10:06 Відповісти
а нелегальная добыча янтаря? А контрабанда в Закарпатье? Это что?
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05.06.2020 09:21 Відповісти
Вы думаете - они с этого всего не "имеют"? Потому и "не мешают".
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05.06.2020 09:33 Відповісти
Хорошее лето стоит.
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05.06.2020 10:11 Відповісти
После увольнения Авакова и Геращенко станет никем. Вот и вцепился в кресло.
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05.06.2020 09:22 Відповісти
У него, дескать, штаны спадают.
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05.06.2020 10:05 Відповісти
Это КАК надо было накуриться???
Дальше одни пиии...
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05.06.2020 09:23 Відповісти
Он страдает ревматизмом , растирает себе колени оподельдоком.
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05.06.2020 09:49 Відповісти
Если министр не должен отвечать за действия своих подчиненных, ТО НА ХРЕНА НУЖЕН ТАКОЙ МИНИСТР?
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05.06.2020 09:24 Відповісти
У него, у старика-то, много врагов.
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05.06.2020 09:58 Відповісти
так к креслу приросли, настолько корни пустили, что уже ни за что не ответственность не несут и не оторвешь от тех кресел ни одного ни другого)) ни Авакова ни Антонину)
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05.06.2020 09:24 Відповісти
Странные дела нынче творятся! Значит, ещё одна потеря.
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05.06.2020 10:01 Відповісти
После ужаса в полицейском отделении Кагарлыка, видеокамеры нужно ставить в кабинеты ментов, а не на дороги.
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05.06.2020 09:26 Відповісти
согласен на все 100%, но камеры поставят на дороги можете даже не сомневаться!!
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05.06.2020 09:30 Відповісти
Когда я был на военной службе, так там один пехотинец застрелил капитана. Зарядил карабин и пошёл в канцелярию. Там сказали, что ему в канцелярии делать нечего, а он - всё своё: должен, мол, говорить с капитаном. Капитан вышел и лишил его отпуска из казармы, а он взял карабин и - бац ему прямо в сердце! Пуля пробила капитана насквозь да ещё наделала в канцелярии бед: раскололо бутылку с вином, и они залили служебные бумаги.
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05.06.2020 10:03 Відповісти
ГБР задержало банду полицейских в Павлограде

А так все в порядке и честно ...
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05.06.2020 09:26 Відповісти
А всему этому цена - дерьмо!
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05.06.2020 10:13 Відповісти
Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро - Цензор.НЕТ 127
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05.06.2020 09:27 Відповісти
https://www.facebook.com/sprynskyi/videos/2508819366037987/?notif_id=1591335615638959&notif_t=live_video#

https://www.facebook.com/sprynskyi/videos/2508819366037987/?notif_id=1591335615638959&notif_t=live_video Геть людей Медведчука з Львівщини і ДПС!!!
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05.06.2020 09:29 Відповісти
Нынче честных людей мало.
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05.06.2020 10:07 Відповісти
Умеет Антон работать языком честно и прозрачно на командирском теле.
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05.06.2020 09:30 Відповісти
Такая участь многих ещё поджидает.
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05.06.2020 09:57 Відповісти
та мы видели. возле музея Гончара.
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05.06.2020 09:32 Відповісти
ото да - работнічкі! Андрій Луганський аж засоромився - каже шо ж ви, падонкі, ховаєтесь? І вам не стидно? А мені за вас стидно!
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05.06.2020 10:49 Відповісти
Игровые автоматы не работают, не порядок
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05.06.2020 09:33 Відповісти
"Арсен Аваков находится на своем посту благодаря доверию, которое ему оказывает президент, премьер-министр и Верховная " - наш ********** і в Х...ла мир в очах бачить.

Чому Антоше глибше не лизнув, сказавши, "А ви подивіться що відбувається в загниваючих штатах!"?
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05.06.2020 09:36 Відповісти
Им даже государственная прокуратура не поможет.
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05.06.2020 10:00 Відповісти
Украина - страна возможностей, как США в середине 19 века. Взял автомат и пошел взял свое. Чего вы недовольны, я не пойму.
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05.06.2020 09:37 Відповісти
Вы бы обязательно с кем-нибудь посоветовались. Ум хорошо - два лучше. Один присоветует одно, другой - другое, «и путь открыт к успехам»
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05.06.2020 09:54 Відповісти
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych?__cft__[0]=AZX-mygR4GG083mZW_5gu1hO4WOiEHfqp7WE2YWllG0B82WUkff55R59QWrTxnfTYk-LkcRSX5FqvXuKN71TNQC6kFKB1jNG2clNuIj42uON0cJtWDD2T8Qs3kWCGYkJeos&__tn__=-UC%2CP-R Volodymyr Viatrovych

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10217238559535529?__cft__[0]=AZX-mygR4GG083mZW_5gu1hO4WOiEHfqp7WE2YWllG0B82WUkff55R59QWrTxnfTYk-LkcRSX5FqvXuKN71TNQC6kFKB1jNG2clNuIj42uON0cJtWDD2T8Qs3kWCGYkJeos&__tn__=%2CO%2CP-R 18 год

Сьогодні Верховна Рада пробила чергове дно, допомігши Зеленському зробити ще один крок до перетворення України на авторитарну поліцейську державу. Ухвалення президентського законопроєкту 2513 про злочини, вчинені злочинною спільнотою знову засвідчило, що в Україні немає парламенту. Є слухняна більшість, яка, не аналізуючи тексти законопроєктів і не слухаючи аргументів колег, байдуже тисне на зелені кнопки.

Справа навіть не в тому, що в Кримінальному Кодексі тепер буде бандитська фєня і неіснуюче в українській мові слово «вор». А в тому, що взагалі слова про «злодіїв у законі» - лише димова завіса, що відволікає від реального змісту змін.

За що ж насправді проголосували 236 депутатів (у т.ч. 205 «слуг народу»)?

Досі стаття 255 Кримінального Кодексу передбачала відповідальність за створення злочинної організації, організацію сходок злочинців для планування злочинів чи координації між собою злочинних груп. Тепер же з подачі Зеленського і МВС 236 натискачів зелених кнопок цю статтю змінили й додали кілька нових. Тепер будь-яку людину можна буде ув'язнити на 10-15 років (!) лише за так звану «участь у злочинній спільноті» чи «злочинний вплив».

Визначення «злочинного впливу» більш ніж туманне: «будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність».

Зважаючи на рівень фантазії підлеглих Венедиктової, Авакова чи Бабікова і «незалежності» українських суддів Верховна Рада дала в руки режиму інструмент, який дозволятиме садити ні за що будь-яку людину на термін, більший, аніж за вбивство. Або, як варіант, заарештовувати і вимагати астрономічні хабарі за закриття сфабрикованої справи.

12 моїх поправок, покликаних нівелювати хоча б головні загрози цього проєкту, були відкинуті без жодного обґрунтування з боку голови правоохоронного комітету Монастирського. Ложа уряду була забита лобістами проєкту на чолі з Аваковим, а наостанок депутатам прокрутили уривки з якихось телефонних розмов ні про що й невідомо між ким, які мали б, вочевидь, свідчити, що злодії стурбовані геніальним законопроєктом. Знайомий прийом - саме такі записи ні про що стали приводом для арешту людей, яких Зеленський з Аваковим оголосили вбивцями Шеремета.

Колег, які тиснули зелені кнопки, можу привітати: ви зробили це разом. І тепер режиму буде значно легше фабрикувати будь-які звинувачення, не переймаючись хоча б якимись доказами. Достатньо «авторитету» і «злочинного впливу». І ще не факт, що колись об'єктами сфабрикованих справ не станете ви самі.
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05.06.2020 09:38 Відповісти
А скажи но, будь ласка, чого пЕС не підписує свернення про відставку пана Авакова?
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05.06.2020 10:28 Відповісти
Щоб, ще зе-істоти призначили туди Єрмака?
Потрібно змінювати всю систему!
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05.06.2020 10:49 Відповісти
Бажаєш, щоб це зробили петерасти?
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05.06.2020 11:04 Відповісти
Бажаєш Єрмака?
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05.06.2020 11:05 Відповісти
Антон забув поставити частку "не":
"В країні вцілому НЕ порядок, все працює НЕ чесно і НЕ прозрачно", - ось так буде правильно.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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05.06.2020 09:43 Відповісти
Обоих ни чуточки не жалко.
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05.06.2020 09:51 Відповісти
Зараз під ВР проходить акція за звільнення Авакова. "Радіо Свобода" веде звідти репортаж. Був там Гео Лерос, який сказав що за звільнення Авакова виступає майже половина його фракції. Зате БПП цілком і повністю морозиться. Чи не тому, що Авакова минулої каденції саме БПП призначала?
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05.06.2020 09:44 Відповісти
Там, говорят, народу много было, сударь.
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05.06.2020 09:52 Відповісти
Авакова призначила ВР минулого скликання (де в БПП, на відміну від зєлєпузіка) не було монобільшості. Тому призначала коаліція. А сам кандидат був від НФ. А зараз той самий Аваков призначений саме монобільшістю ЗЕ! та знаходиться у своєму кріслі під особисту відповідальність того самого ЗЕ!
Хоча вам ці знання не потрібні, бо тоді рухне ваш всесвіт через те, що Порох не всюди винний
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05.06.2020 10:11 Відповісти
поэтому такая нищета
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05.06.2020 09:52 Відповісти
и все тикают, кто может
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05.06.2020 09:52 Відповісти
Главное - разнюхать, когда такой барин поедет мимо.
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05.06.2020 09:55 Відповісти
Вот и верьте после этого людям!
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05.06.2020 09:56 Відповісти
Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро - Цензор.НЕТ 9099
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05.06.2020 10:03 Відповісти
Во какой был толстый! Вы же понимаете, тощим король не будет…
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05.06.2020 10:09 Відповісти
Аваков, харьковский рекетир, на выход с вещами!
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05.06.2020 10:15 Відповісти
Один закоренелый лжец защищает другого рускоговорящего, рука руку моет, но публичная риторика у обоих патриотичная, но это всего лишь дымовая завеса, уже никто на это не клюет.
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05.06.2020 10:36 Відповісти
Дійсно. В державі все добре.А 5 тисяч гривень-не бідність, а навпаки, богатство.
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05.06.2020 10:56 Відповісти
антонина, какой была дурой, такой идиоткой и осталась.....
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05.06.2020 11:07 Відповісти
сегодня случайно послушал собакова , как он выступал в раде. пипец, кровосися азаров отдыхает))
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05.06.2020 12:36 Відповісти
виртуозный владетель языком, достает до двенадцатиперстной, хех ))
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05.06.2020 13:12 Відповісти
 
 