Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро
Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі має відповідати не міністр МВС, а насамперед усе регіональне керівництво поліції.
Про це він повідомив "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати має безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи", – зазначив він.
За словами Геращенка, Аваков "спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про свою відставку".
При цьому, головною заслугою чинного міністра МВС його заступник називає те, що "в країні в цілому є порядок" і "все працює чесно і прозоро".
"Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада", – сказав Геращенко.
А на зауваження щодо низького рівня довіри у суспільства до чинного міністра МВС Геращенко відреагував так: "У чому ви її вимірюєте? Якщо вимірюєте в соцопитуваннях, то у нас довіра поліції в пунктах "довіряю" і "повністю довіряю" доходить, згідно з низкою соцопитувань, до 40 відсотків. Для такої країни, як наша, це – добре".
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Chew the grouse,
Your last day is coming,
Bourgeois sucker...
Дальше одни пиии...
А так все в порядке и честно ...
https://www.facebook.com/sprynskyi/videos/2508819366037987/?notif_id=1591335615638959¬if_t=live_video Геть людей Медведчука з Львівщини і ДПС!!!
Чому Антоше глибше не лизнув, сказавши, "А ви подивіться що відбувається в загниваючих штатах!"?
https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/posts/10217238559535529?__cft__[0]=AZX-mygR4GG083mZW_5gu1hO4WOiEHfqp7WE2YWllG0B82WUkff55R59QWrTxnfTYk-LkcRSX5FqvXuKN71TNQC6kFKB1jNG2clNuIj42uON0cJtWDD2T8Qs3kWCGYkJeos&__tn__=%2CO%2CP-R 18 год
Сьогодні Верховна Рада пробила чергове дно, допомігши Зеленському зробити ще один крок до перетворення України на авторитарну поліцейську державу. Ухвалення президентського законопроєкту 2513 про злочини, вчинені злочинною спільнотою знову засвідчило, що в Україні немає парламенту. Є слухняна більшість, яка, не аналізуючи тексти законопроєктів і не слухаючи аргументів колег, байдуже тисне на зелені кнопки.
Справа навіть не в тому, що в Кримінальному Кодексі тепер буде бандитська фєня і неіснуюче в українській мові слово «вор». А в тому, що взагалі слова про «злодіїв у законі» - лише димова завіса, що відволікає від реального змісту змін.
За що ж насправді проголосували 236 депутатів (у т.ч. 205 «слуг народу»)?
Досі стаття 255 Кримінального Кодексу передбачала відповідальність за створення злочинної організації, організацію сходок злочинців для планування злочинів чи координації між собою злочинних груп. Тепер же з подачі Зеленського і МВС 236 натискачів зелених кнопок цю статтю змінили й додали кілька нових. Тепер будь-яку людину можна буде ув'язнити на 10-15 років (!) лише за так звану «участь у злочинній спільноті» чи «злочинний вплив».
Визначення «злочинного впливу» більш ніж туманне: «будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям, сприяє, спонукає, координує або здійснює інший вплив на злочинну діяльність».
Зважаючи на рівень фантазії підлеглих Венедиктової, Авакова чи Бабікова і «незалежності» українських суддів Верховна Рада дала в руки режиму інструмент, який дозволятиме садити ні за що будь-яку людину на термін, більший, аніж за вбивство. Або, як варіант, заарештовувати і вимагати астрономічні хабарі за закриття сфабрикованої справи.
12 моїх поправок, покликаних нівелювати хоча б головні загрози цього проєкту, були відкинуті без жодного обґрунтування з боку голови правоохоронного комітету Монастирського. Ложа уряду була забита лобістами проєкту на чолі з Аваковим, а наостанок депутатам прокрутили уривки з якихось телефонних розмов ні про що й невідомо між ким, які мали б, вочевидь, свідчити, що злодії стурбовані геніальним законопроєктом. Знайомий прийом - саме такі записи ні про що стали приводом для арешту людей, яких Зеленський з Аваковим оголосили вбивцями Шеремета.
Колег, які тиснули зелені кнопки, можу привітати: ви зробили це разом. І тепер режиму буде значно легше фабрикувати будь-які звинувачення, не переймаючись хоча б якимись доказами. Достатньо «авторитету» і «злочинного впливу». І ще не факт, що колись об'єктами сфабрикованих справ не станете ви самі.
Потрібно змінювати всю систему!
"В країні вцілому НЕ порядок, все працює НЕ чесно і НЕ прозрачно", - ось так буде правильно.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
Хоча вам ці знання не потрібні, бо тоді рухне ваш всесвіт через те, що Порох не всюди винний