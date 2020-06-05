Геращенко про відставку Авакова: В Україні в цілому порядок, все працює чесно і прозоро

Заступник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Антон Геращенко вважає, що за події в Кагарлику, Броварах, Одесі має відповідати не міністр МВС, а насамперед усе регіональне керівництво поліції.

Про це він повідомив "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

"Якщо відбувається якась проблема в якомусь великому закладі, то відповідати має безпосередньо начальник, а не та людина, яка займається питаннями організації ефективної роботи", – зазначив він.

За словами Геращенка, Аваков "спокійно ставиться до будь-яких заяв депутатів про свою відставку".

При цьому, головною заслугою чинного міністра МВС його заступник називає те, що "в країні в цілому є порядок" і "все працює чесно і прозоро".

"Арсен Аваков перебуває на своєму посту завдяки довірі, яку йому виявляє президент, прем’єр-міністр і Верховна Рада", – сказав Геращенко.

А на зауваження щодо низького рівня довіри у суспільства до чинного міністра МВС Геращенко відреагував так: "У чому ви її вимірюєте? Якщо вимірюєте в соцопитуваннях, то у нас довіра поліції в пунктах "довіряю" і "повністю довіряю" доходить, згідно з низкою соцопитувань, до 40 відсотків. Для такої країни, як наша, це – добре".

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