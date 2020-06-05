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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 30 дітей і 75 медпрацівників, загалом 1 859 дітей і 4 963 медики, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 30 дітей і 75 медпрацівників, загалом 1 859 дітей і 4 963 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні провели 16 793 тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 553 людини, з них 30 дітей та 75 медпрацівників", - зазначив міністр.

Госпіталізували 103 людини.

"За весь час пандемії захворіло 25 964 особи, з них 1 859 дітей, а також 4 963 медпрацівники", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки

Крім того, за минулу добу було здійснено 16 793 тестування. З них - 11 142 методом ПЛР, а 5 151 - ІФА-тест.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Продолжайте дальше ослаблять карантин!!!

Пора уже отменять ношение масок!!!
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05.06.2020 09:31 Відповісти
Щось не видно тих хто верещав про коронабєсіє.
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05.06.2020 09:35 Відповісти
тобі повилазило?
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05.06.2020 09:36 Відповісти
задрали уже этой ковидлой. других новостей что-ли нет?
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05.06.2020 09:35 Відповісти
за другие отцы коронаистерии не плОтЮт
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05.06.2020 09:37 Відповісти
 
 