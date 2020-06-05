За добу на COVID-19 захворіли 30 дітей і 75 медпрацівників, загалом 1 859 дітей і 4 963 медики, - Степанов

За минулу добу в Україні провели 16 793 тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіли 553 людини, з них 30 дітей та 75 медпрацівників", - зазначив міністр.

Госпіталізували 103 людини.

"За весь час пандемії захворіло 25 964 особи, з них 1 859 дітей, а також 4 963 медпрацівники", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу - 553 нові випадки COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 25 964 випадки

Крім того, за минулу добу було здійснено 16 793 тестування. З них - 11 142 методом ПЛР, а 5 151 - ІФА-тест.