Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор
Посол Сполучених Штатів Америки при Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив, що країна буде продовжувати санкції щодо Росії через анексію Криму стільки, скільки потрібно.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідну заяву було опубліковано на сайті місії США в ОБСЄ.
Як зазначив Гілмор, в США стурбовані повідомленнями про черговий факт агресії з боку Росії.
"Ми закликаємо Росію повернути повний контроль над Кримом Україні та негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо посадила у в'язницю", - заявив посол.
Він також додав, що в ОБСЄ фіксує всі етапи російської мілітаризації Кримського півострова, Чорного і Азовського морів.
У посольстві також відзначають факти порушення Росією четвертої Женевської конвенції - це проведення призовної кампанії, під час якої майже 24 тисячі жителів Криму включили до складу Збройних сил Росії. Разом з тим, притягнення окупаційною владою понад 100 жителів Криму до відповідальності за відмову служити в російській армії.
"Крім того, на півострові триває переслідування кримських татар. Все це не дає приводу говорити про скасування санкцій... Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - сказав Гілмор.
Посол також звинуватив Росію в смертях понад 13 тисяч жителів Донеччини за всі роки агресії проти України і запевнив, що США приєднуються до європейських та іншим партнерам в підтвердженні того, що американські санкції проти Росії будуть залишатися в силі доти, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання.
Зазначимо, що останнім часом Росія активізувала спроби домогтися зняття санкцій за агресію проти України, прикриваючись необхідністю боротися з пандемією коронавірусу COVID-19. У квітні РФ двічі намагалася провести через Генеральну асамблею ООН відповідні проекти резолюцій, обидва рази їх блокували Україна і партнери.
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