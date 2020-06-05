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Новини Санкції проти Росії
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Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор

Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор

Посол Сполучених Штатів Америки при Організації безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) заявив, що країна буде продовжувати санкції щодо Росії через анексію Криму стільки, скільки потрібно.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, відповідну заяву було опубліковано на сайті місії США в ОБСЄ.

Як зазначив Гілмор, в США стурбовані повідомленнями про черговий факт агресії з боку Росії.

"Ми закликаємо Росію повернути повний контроль над Кримом Україні та негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо посадила у в'язницю", - заявив посол.

Він також додав, що в ОБСЄ фіксує всі етапи російської мілітаризації Кримського півострова, Чорного і Азовського морів.

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У посольстві також відзначають факти порушення Росією четвертої Женевської конвенції - це проведення призовної кампанії, під час якої майже 24 тисячі жителів Криму включили до складу Збройних сил Росії. Разом з тим, притягнення окупаційною владою понад 100 жителів Криму до відповідальності за відмову служити в російській армії.

"Крім того, на півострові триває переслідування кримських татар. Все це не дає приводу говорити про скасування санкцій... Санкції, пов'язані з Кримом, будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом", - сказав Гілмор.

Посол також звинуватив Росію в смертях понад 13 тисяч жителів Донеччини за всі роки агресії проти України і запевнив, що США приєднуються до європейських та іншим партнерам в підтвердженні того, що американські санкції проти Росії будуть залишатися в силі доти, поки РФ повністю не виконає свої мінські зобов'язання.

Зазначимо, що останнім часом Росія активізувала спроби домогтися зняття санкцій за агресію проти України, прикриваючись необхідністю боротися з пандемією коронавірусу COVID-19. У квітні РФ двічі намагалася провести через Генеральну асамблею ООН відповідні проекти резолюцій, обидва рази їх блокували Україна і партнери.

Автор: 

ОБСЄ (3502) посол (1097) росія (64984) санкції (11782) США (22614) Гілмор Джеймс (23)


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Топ коментарі
+6
всё будет +/- так:
- подыхает *****
- на многомиллионой похоронной процессии давят пару тысяч кацапов
- ***** помещают в мавзолей, миллионы плачущих кацапов и кацапок лабызающих пол, по которому ходил обнулённый
- через неделю-две, начинается "оттепель"
- отпускают всех оппозиционеров, обьявляют "режим путина" - преступным
- возвращают Молдове, Грузии, Украине захваченные регионы

- обьявляют о "планируемом потеплении с западом"...
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05.06.2020 10:11
+5
Це означає що кацапія залишиться під санкціями назавжди.
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05.06.2020 09:42
+5
Санкції треба посилювати, до повного розвалу росії, та відмови цієї території від ядерної зброї.
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05.06.2020 10:09
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Це означає що кацапія залишиться під санкціями назавжди.
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05.06.2020 09:42 Відповісти
всё будет +/- так:
- подыхает *****
- на многомиллионой похоронной процессии давят пару тысяч кацапов
- ***** помещают в мавзолей, миллионы плачущих кацапов и кацапок лабызающих пол, по которому ходил обнулённый
- через неделю-две, начинается "оттепель"
- отпускают всех оппозиционеров, обьявляют "режим путина" - преступным
- возвращают Молдове, Грузии, Украине захваченные регионы

- обьявляют о "планируемом потеплении с западом"...
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05.06.2020 10:11 Відповісти
Ничего из этого не произойдет, за исключением смерти *****, ведь дело, в принципе, совсем не путине, дело в менталитете расеян. Смерть ***** никак не скажется на внешней и внутренней политике расейки, ибо вместо *****-путина придет другое *****.
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05.06.2020 10:50 Відповісти
Коцапы, это и есть ваша т.н. "пабеда", или нам нужно ещё немношка паскакать ???
Ой, йашязабассусьатсмеха...

Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор - Цензор.НЕТ 6896
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05.06.2020 09:52 Відповісти
https://twitter.com/Burevestnik2016

https://twitter.com/Burevestnik2016 Буревестник



В северо-восточной Сирии американский патруль заблокировал въезд российского военного конвоя в город Дерик провинции Аль-Хасака. Москва пытается обосноваться на подконтрольной США территории и захватить нефтяные месторождения там…

https://twitter.com/i/status/1268585039194984455 https://twitter.com/i/status/1268585039194984455
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05.06.2020 09:53 Відповісти
а, ну всё, жопа козломордым... как пел другой Гилмор: "Run, rabbit run,
Dig that hole, forget the sun...
Слопатоеды, это - ваша планида...
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05.06.2020 10:03 Відповісти
Санкції треба посилювати, до повного розвалу росії, та відмови цієї території від ядерної зброї.
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05.06.2020 10:09 Відповісти
Санкції США проти РФ будуть діяти доти, поки Росія не поверне Україні контроль над Кримом і не виконає свої мінські зобов'язання, - Гілмор - Цензор.НЕТ 3036
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05.06.2020 11:16 Відповісти
Вернуть Крым,Донбасс,потом компенсации и уже после этого разговор о послаблении санкций!
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05.06.2020 14:21 Відповісти
После позавчерашнего, спасибо ***** что сохранил 5 млн рабочих мест в Сша, это звучит смешно.
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05.06.2020 14:24 Відповісти
Эти потешные недосанкции могут хоть 1000 лет оставаться. Проку с них всё равно нет. Всем выгодно: для лохов есть ссылка на санкции, а между собой - business as usual.
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05.06.2020 14:56 Відповісти
 
 