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Новини Коронавірус і карантин
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Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 5 червня Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 14,05 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 13,09 за необхідних менше 12,00), Донецька (кількість тестів на 100 тис. осіб 10, 95 за необхідних більше 12,00), Житомирська (показник інцидентності 13,25 за необхідних менше 12,00), Луганська (кількість тестів на 100 тис. осіб 11,96 за необхідних більше 12,00), Львівська (показник інцидентності 16, 01 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 27,5 за необхідних менше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 31,07 за необхідних менше 12,00) області.

Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Читайте також: Масковий режим триває, попри запровадження адаптивного карантину, - Степанов

Київ і сім областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5391) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:50
+4
Вирус карантином не победить, зато уничтожить экономику и сделать миллионы нищими карантину удалось блестяще
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05.06.2020 09:52
+3
та хер с ним... тут другая печаль: Девлет-Гирей сжег Москву 3 июня 1571 ... причем спалил нахер до поледней рускай щепки... такой юбилей пропустили... поду-ка я в погребок, достану полкило сэма, и позрву приятелей пораньше. Се равно сегодня вечером собираемся пулю расписать... так мы это, поранше, шоли...
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05.06.2020 09:47
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та хер с ним... тут другая печаль: Девлет-Гирей сжег Москву 3 июня 1571 ... причем спалил нахер до поледней рускай щепки... такой юбилей пропустили... поду-ка я в погребок, достану полкило сэма, и позрву приятелей пораньше. Се равно сегодня вечером собираемся пулю расписать... так мы это, поранше, шоли...
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05.06.2020 09:47 Відповісти
юбилей как раз будет на следующий год - 450 лет как.
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05.06.2020 13:10 Відповісти
почти через месяц послк победобесия. Приходи сэм пить...
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05.06.2020 13:22 Відповісти
Как называются руководители страны, которые объявляют карантин при уровне заболевания 40 человек в день, а прекращают карантин при уровне почти 600 в день ?
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05.06.2020 09:50 Відповісти
карантин оголошується при наростанні захворюваності,а припиняється на спаді..
і не може тривати багато місяців..

Називати тупі(що мають інші критерії-зокрема абсолютні цифри) інших тупими можуть хоч до "посиніння"..
ніхто їх слухати не буде.
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05.06.2020 10:12 Відповісти
Повторюсь. Карантин нужно было вводить дифференцировано, в зависимости от ситуации и по регионам. Как в Финляндии, например. А не сразу останавливать всю страну и лишать людей средств существования. Но для этого нужно иметь мозги и знать реальную картину по регионам. А для этого нужны были адекватные тест-системы и быстрое массовое тестирование. Чего, кстати, нету и до сих пор.
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05.06.2020 10:56 Відповісти
https://censor.net/user/427783

РукаВадители - это уже последствия, они вторичны, а первично были выборы 21.04.19. "Нарид" выбрал клоуна себе в преЗеденты (тот соответственно выбрал вадителей), как этот нарид называть?
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05.06.2020 10:20 Відповісти
Достали вы уже своим карантином.
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05.06.2020 09:51 Відповісти
у першу чергу сумно льві"янам..

ЦЕ ,що ,карантин ще на місяць? із-за дебільної,виссаної з пальця цифри 12 на всю Україну..Треба більше враховувати динаміку...
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05.06.2020 10:16 Відповісти
падає "інцидентність" -послаблювати ..Росте- не послаблювати,інколи (як виняток) навіть посилювати..
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05.06.2020 10:18 Відповісти
Вирус карантином не победить, зато уничтожить экономику и сделать миллионы нищими карантину удалось блестяще
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05.06.2020 09:52 Відповісти
Лахті проснулось...)))
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05.06.2020 10:13 Відповісти
Хоть бы дали ссылочку на мировой опыт, откуда они взяли эту цифру - 12 .
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05.06.2020 10:28 Відповісти
 
 