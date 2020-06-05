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СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Співробітники ДБР затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції і чотирьох оперативних працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень. Зловмисники, зокрема, залякували та катували підозрюваних для отримання "необхідних" показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів. 

Під час проведення більш ніж 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

Як повідомляє пресслужба ДБР, нині всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, в тому числі тяжких.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією); ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів); ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове розслідування триває.

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СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 01
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 02
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 03
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 04СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 05
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 06

СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині 07

Автор: 

Нацполіція (15139) ДБР (3480) Дніпропетровська область (3687)


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Топ коментарі
+34
Полицейские для повышения показателей работы заставляли граждан совершать преступления на Днепропетровщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9199
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05.06.2020 09:58
+29
Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі до 13 років із конфіскацією майна. Авакова посадят на 13 лет?
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05.06.2020 09:53
+20
о, новое исполнение старой песни, что "это Порошенко привёл к власти Зеленского"
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
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05.06.2020 10:28
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Створення та керівництво злочинною організацією каратиметься позбавленням волі до 13 років із конфіскацією майна. Авакова посадят на 13 лет?
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05.06.2020 09:53 Відповісти
закон в цьому випадку зворотньої дії не має, він зільниться з роботи і втече, бо інакше продовжуватиме керувати, а за відповідальність буде.
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05.06.2020 10:45 Відповісти
Казалось при чем тут Аваков такое происходит в каждой стране,это норма
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05.06.2020 09:54 Відповісти
осмелюсь не согласиться!!даже разочарую ВАС!!не в каждой даже стране в комментах напишут что разгул полиции это ,,норма" и за такую,,норму"в любой цивилизованной стране в первую очередь ,,уходят в отставку"министра и только потом идут разборки с министерством в целом.
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05.06.2020 10:02 Відповісти
к сожалению отставка Авакова не спасёт ситуацию
и даже отставка Зеленского
если нет граждан, то нет и государства
это главная ошибка Порошенко
нельзя было уничтожать гражданское общество
, теперь они президенты чего ?
, что теперь Украина ?
73%? охметов? квартал?
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05.06.2020 10:15 Відповісти
о, новое исполнение старой песни, что "это Порошенко привёл к власти Зеленского"
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
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05.06.2020 10:28 Відповісти
Ну, насчет того что Порошенко в чем то виновен... Это как пальцем в небо. Каждый человек совершает ошибки, особенно в новой или неизвестной работе. И само собой одна из ошибок Пороха была как раз в "молчании", т.е. не разъяснял наглому охлосу что хотел или делал. Так что ничего нового- поменялись лишь знаменатели, уравнение осталось прежним. Изменились слова, не изменилась суть.
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05.06.2020 10:51 Відповісти
73% відсотки настількі дурні, що їм треба весь час нагадувати про те, що вони мають саме таких правителів, на яких вони заслуговують.
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05.06.2020 11:20 Відповісти
Гройсман
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06.06.2020 12:36 Відповісти
то не треба було за шмарклю голосувати, там і інші були кандидати
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05.06.2020 10:47 Відповісти
Таке по всій Україні. Гонитва не за результатом, а за показниками
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05.06.2020 09:55 Відповісти
совок рулит, крепко засел в головах ылиты
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05.06.2020 10:17 Відповісти
Так кажый день на разводах..где показатели!!! Нет показателей-значит ни чего не делаете!!! Вот пацаны и делали...
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05.06.2020 13:44 Відповісти
Да, знаю, що адекватні копи стогнуть від ідіотизму. Але начальство вимагає
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05.06.2020 14:00 Відповісти
😀"Геращенко об отставке Авакова: В Украине в целом порядок, все работает честно и прозрачно"
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05.06.2020 09:56 Відповісти
так і є, злочинність на нулі, завдяки міністру Рюкзакову, поліцаям доводиться справи фабрикувати, примушувати людей до злочинів, щоб робота була, оце то зажили при Шмарклі, всіх посадили.
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05.06.2020 10:50 Відповісти
Полицейские для повышения показателей работы заставляли граждан совершать преступления на Днепропетровщине, - ГБР - Цензор.НЕТ 9199
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05.06.2020 09:58 Відповісти
Незачет. Мент на плакатике в кацапской форме.
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05.06.2020 12:06 Відповісти
якраз правильно - кагарлицькі мєнти ментально є кацапи. Адже коли вирішили постріляти, то про безпеку навколишніх зовсім не думали (є старі карьєри чи подібні місця, де людину важко зустріти).
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07.06.2020 01:18 Відповісти
это вообще мозги на изнанку вывернутые - до такого додуматься!
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05.06.2020 10:11 Відповісти
так роботи нема, злочинність побороли, суспільство майбутнього збудували, а менти не змогли перестроїтись, бояться нових часів, що доведеться у відставку йти, то самі примушували до злочинів, а потім успішно розкривали, ех, таку ідею зпаплюжжили
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05.06.2020 10:52 Відповісти
Всегда есть работа в превентивном направлении, причем непочатый край, ведь преступники не с неба падают.
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05.06.2020 12:12 Відповісти
я взагалі то жартував. але ви повністю праві.
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05.06.2020 12:34 Відповісти
А реальные преступники уже закончились?
Так может лучше было бы гордиться, что нет преступности? Зачем ее плодить искусственно?
Бред какой-то! Но у зеленой полиции видимо свое понимание ситуации.
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05.06.2020 10:12 Відповісти
Тут разное мышление: если дать хорошую зп то могут расслабится и типа зачем напрягаться и лезть под пули; если не дать то коррупция и взятки; если по показателям то тогда надо раскрывать и побольше- нет золотой середины, внутренней работы а также желание делать хорошее для своего государства, нет понятия того что полиция и туда ты идёшь защищать человека - гражданина , нет работы умом а проще избить и изнасиловать и тогда человек признается во всем что требуют от него(((
Я придерживаюсь того что нужно больше устанавливать уличных камер и во дворах тоже как во многих уже капиталистических государствах , которые будут помогать раскрывать преступность
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05.06.2020 10:30 Відповісти
а як раніше без камер злочини розкривали? працювати треба поліції краще, а камери само собою, прогрес не стоїть на місці, і вогнепальну зброю, короткоствол.
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05.06.2020 11:04 Відповісти
Раньше и СССР был, но мы исходим из того что сейчас происходит
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05.06.2020 11:15 Відповісти
а я про що. сисисер не сисисер, питання не в ньому, а в якості роботи поліції, не тоді чи зараз, а взагалі. я про те, що колись без камер спостереження злочини розкривали, не тільки в сисисері а скрізь. Камери це добре, але працювати треба якісно і професійно.
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05.06.2020 11:53 Відповісти
Конечно раньше раскрывали... Прям там, в тюрьме сидело 60% невиновных... Именно так и раскрывали.., Скольких там ОСУДИЛИ за Ткача? При совке? И именно в Павлограде??
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07.06.2020 00:47 Відповісти
я не сперечаюсь за статистику розкриття злочинів тоді і зараз, добре відомі методи т.з. розкриття, показників і таке інше. я про те, що злочини всетаки розкривали і без камер спостереження. за кордоном % розкриття набагато менший, але ж це не значить, що там погано працюють. Та й не тільки за Ткача, за якогось маніяка, то декілка чоловік засудили і розстріляли.
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07.06.2020 08:57 Відповісти
Та так і ловили..Впіймали....бо раніше сидів..слоника зробили,-роскажешь все шо і не було-от вже є показатель раскриваємості!
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05.06.2020 13:47 Відповісти
і таке було, і зараз є. Правда випадків тортур для зізнання таки менше стало. Нема смисла бо щиросердне зізнання вже не доказ.
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05.06.2020 14:40 Відповісти
Вообще-то где нет совести, там всегда появляются всякие изощрения. И не только в полиции.
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05.06.2020 12:19 Відповісти
Судя по тому что єту бредятину толкает портновское ГБР авакяну наконец-то прилетает "благодарочка" от новых саюзничков. Поделом)
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05.06.2020 10:19 Відповісти
Посмотри что творится в Америке из за одного копа. А у нас? Значит народ пока может потерпеть.
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05.06.2020 10:23 Відповісти
ніграм пофіг, їм аби магазини пограбувати.
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05.06.2020 11:05 Відповісти
При всей критике, наконец-то увидели работу ГБР, это позитивно. Но в том же Павлограде, сочинением поэм (уголовных дел) на предпринимателей, занимались и в 2012-2014 годах, некоторые "правоохранители" работают и до сих пор, отдельные уже успели перевестись, фамилии руководства, обэпов и следствия известны. Соседняя Терновка больна наркопроблемой. Может пошерстить негорящие архивы?
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05.06.2020 10:26 Відповісти
Только в 12-14-м?))) А вместо ткача где всех подряд садили???
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07.06.2020 00:51 Відповісти
ОПГ 'Поліція' с главарём Аваковым.
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05.06.2020 10:28 Відповісти
Пару лет назад ментам отменили показатели по преступлениям и они сами вздохнули свободно, а тут по всей видимости сверху начали опять требовать показуху. Что говорить если с подачи министра сшили белыми нитками дело Шеремета!
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05.06.2020 10:34 Відповісти
Кстати вполне реальная возможность. Сам принцип взаимоотношений- никто не нападает- нахрен армия. Никто не болеет- зачем столько врачей? Преступность уменьшилась, нахрен столько полицейских? Такая хрень идет испокон веков... Самое смешное, что не правительство ведь о том варнякает... Нарид не "желает кормить"...
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05.06.2020 11:00 Відповісти
Пока не выжечь причинную опухоль, бандитский паханат будет давать метастазы. Система переваривает и калечит честных, принципиальных, ломает их через привязанности, семью, друзей. Работа на уровне райотделов, областных главков - капля в растекающееся смрадное болото. Бить надо в мозговые центры, и это - даже не министерский уровень, и не олигархи, а те - кто стоит за ними, кто знает, что любой засвет означает попадание в прицел и угрозу для разоблачения. https://maidanfire.blogspot.com/
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05.06.2020 10:35 Відповісти
Что там антоха? Деканоидзе пока не обвинил?
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05.06.2020 10:52 Відповісти
Моя полиция меня бережет - сама не спит мне не дает.
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05.06.2020 10:56 Відповісти
Не розумію одного... До чого тут Аваков?)))
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05.06.2020 10:59 Відповісти
він злочинність поборов, а поліцаї боялись що звільнять і самі примушували злочини скоювати, щоб потім розкривати, пішли проти самого Авакова!!!
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05.06.2020 11:07 Відповісти
Це аваківська "реформа" поліції. Прийшов час і цього бандита притягнути до відповідальності.
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05.06.2020 11:27 Відповісти
ответьте честно положа руку на сердце, вы верите мусорам и доверяете мусарне?))))
я нет. ни в чем. не та структура и не тем управляема.
самое прикольное что козырная членососка собакова антонина геращенко уже обвинила деканоидзе в неправильной аттестации мусоров и в провале мусарской реформы. )))))

делайте выводы и включайте мозги.
разве может быть у нормального министра такая шавка в замах?)))
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05.06.2020 11:37 Відповісти
Бардак какой-то .
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05.06.2020 11:44 Відповісти
СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4455
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05.06.2020 11:54 Відповісти
Риба гниє з голови
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05.06.2020 15:09 Відповісти
это прямой отголосок СОВКА, когда требуют повышения показателей, и вот, во что это ср*нь выливается!!!
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05.06.2020 19:40 Відповісти
молодцы, хорошо сработали,
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05.06.2020 20:02 Відповісти
А кто из них круче ДБР, Набу, прокуратура, СБУ, ГБР или Аваков. Извините если кого-то забыл, вас так дох стало
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06.06.2020 11:25 Відповісти
 
 