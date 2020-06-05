СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Співробітники ДБР затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції і чотирьох оперативних працівників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень. Зловмисники, зокрема, залякували та катували підозрюваних для отримання "необхідних" показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів.

Під час проведення більш ніж 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.

Як повідомляє пресслужба ДБР, нині всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, в тому числі тяжких.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією); ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів); ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Досудове розслідування триває.

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