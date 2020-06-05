СБУ і ДБР затримали банду поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Співробітники ДБР затримали начальника та заступника Павлоградського відділу поліції ГУ Нацполції в Дніпропетровській області, начальника сектору цього ж відділу поліції і чотирьох оперативних працівників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу СБУ.
За попередньою версією слідства, керівник відділу поліції спільно з підлеглими вирішили штучно наростити показники оперативно-розшукової діяльності. Для цього вони фальсифікували матеріали кримінальних проваджень. Зловмисники, зокрема, залякували та катували підозрюваних для отримання "необхідних" показів, фабрикували штучні докази для подальшого виявлення та швидкого розслідування неіснуючих злочинів.
Під час проведення більш ніж 20 обшуків співробітники спецслужби вилучили матеріали фальсифікованих кримінальних проваджень, засоби катування та інші докази, які підтверджують злочинну діяльність співробітників поліції.
Як повідомляє пресслужба ДБР, нині всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, в тому числі тяжких.
Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу України (Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією); ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу, що супроводжувалися насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спеціальних засобів); ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб); ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами); ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
Досудове розслідування триває.
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и даже отставка Зеленского
если нет граждан, то нет и государства
это главная ошибка Порошенко
нельзя было уничтожать гражданское общество
, теперь они президенты чего ?
, что теперь Украина ?
73%? охметов? квартал?
да вам - дебилам, все разумные люди кричали, что вам коломойские говносми промыли мозги... кто виноват в том, что вы - дебилы? Порошенко?
Так может лучше было бы гордиться, что нет преступности? Зачем ее плодить искусственно?
Бред какой-то! Но у зеленой полиции видимо свое понимание ситуации.
Я придерживаюсь того что нужно больше устанавливать уличных камер и во дворах тоже как во многих уже капиталистических государствах , которые будут помогать раскрывать преступность
я нет. ни в чем. не та структура и не тем управляема.
самое прикольное что козырная членососка собакова антонина геращенко уже обвинила деканоидзе в неправильной аттестации мусоров и в провале мусарской реформы. )))))
делайте выводы и включайте мозги.
разве может быть у нормального министра такая шавка в замах?)))