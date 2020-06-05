Зустрічі керівників Євросоюзу наживо можуть поновитися не раніше вересня, - постпред Німеччини при ЄС

Криза коронавірусу внесла свої корективи у діяльність керівних інституцій Євросоюзу, тож фізичні зустрічі на політичному рівні між представниками країн-членів зможуть розпочатися не раніше вересня поточного року.

Про це у четвер під час вебінару під егідою Центру європейської політики (EPC), який був присвячений програмі дій майбутнього німецького головування, сказав Постійний представник Німеччини при ЄС посол Міхаель Клаусс (Michael Clauss), передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Це не буде тим головуванням, до якого ми готувалися роками. З початку пандемії, з березня, ми не маємо жодних фізичних зустрічей на політичному рівні. Звичайна інтенсивність дій Європейської Ради зменшилися на близько 10 відсотків. У діалозі з Європейським парламентом багато речей були поставлені на паузу. Я не думаю, що ця ситуація зазнає фундаментальних змін, коли розпочнеться німецьке головування. Ми сподіваємося, що з початку вересня ми, в цілому, будем здатними поновити фізичні зустрічі представників столиць", - сказав німецький дипломат.

Він зауважив, що при цьому в роботі Європейської Ради правило соціального дистанціювання буде дотримуватися, принаймні, до завершення німецького головування в ЄС і, ймовірно, після нього. Це означає, що спроможності німецького головування в тому, що стосується організації політичних зустрічей, будуть, за максимумом, не вищими 30 відсотків від звичайного обсягу такої діяльності.

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"Зрозуміло, ми зможемо частково компенсувати це з використанням відеоконференцій. Але досвід свідчить, що такі конференції мають лише 20 відсотків ефективності порівняно із фізичними зустрічами. Зазвичай, коли ви намагаєтеся досягти згоди серед 27 людей, які присутні у кімнаті, справа не обмежується тим, що вони говорять в мікрофон. Можуть проводитися зустрічі в кулуарах, спроби зблизити позиції. Зараз, в умовах віртуальних конференцій, це не є можливим", - підкреслив Клаусс.

Як повідомлялося, Німеччина почне піврічне головування з 1 липня, перебравши його від Хорватії. Перед тим країна головувала в Ради ЄС у першій половині 2007 року.