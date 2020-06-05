Для лабораторій МОЗ виділили 650 млн грн з Фонду боротьби з коронавірусом, - Ляшко

Для лабораторних підрозділів МОЗ із Фонду боротьби з COVID-19 виділили 650 млн грн.

Про це під час брифінгу повідомив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ляшка, нині завершено всі процедури.

"650 млн гривень з Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою, так званого стабілізаційного фонду, переказано в лабораторні підрозділи МОЗ для того, щоб забезпечити готовність і реагування на поширення коронавірусної хвороби", - наголосив головний санлікар.

280 млн з виділених коштів призначені для оплати роботи співробітникам лабораторних центрів, що беруть участь у проведенні як епідеміологічних, так і лабораторних досліджень.

Водночас на закупівлю тест-систем, обладнання та реактивів було виділено близько 300 млн грн, а на закупівлю ПЛР-тестів і реактивів - 190 млн грн.

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