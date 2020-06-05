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Українські літаки здійснили 17 місій і доставили 950 т медичної допомоги для п'яти країн НАТО
Українські літаки в межах програми підтримки НАТО здійснили 17 місій і доставили 950 тонн медичних засобів у п'ять країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії України в НАТО у Twitter.
"На сьогодні літаки АН-124 та АН-125 здійснили в рамках програми підтримки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 місій і перевезли понад 950 тонн медичних засобів, щоб допомогти п'яти країнам, включно із Чехією, Словаччиною, Німеччиною і Польщею в боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, український літак "Мрія" вже двічі доставив партію медикаментів у Канаду.
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Правда,красовался в больнице в Хмельницком в костюме из Порошенковой помощи...позорник гундявый
Если курнуть с глубокой затяжкой - будет Ан-325, и Ан-425, и гулять так гулять -
Ан-745 - знай наших !