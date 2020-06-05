Українські літаки здійснили 17 місій і доставили 950 т медичної допомоги для п'яти країн НАТО

Українські літаки в межах програми підтримки НАТО здійснили 17 місій і доставили 950 тонн медичних засобів у п'ять країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії України в НАТО у Twitter.

"На сьогодні літаки АН-124 та АН-125 здійснили в рамках програми підтримки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 місій і перевезли понад 950 тонн медичних засобів, щоб допомогти п'яти країнам, включно із Чехією, Словаччиною, Німеччиною і Польщею в боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український літак "Мрія" вже двічі доставив партію медикаментів у Канаду.

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