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Новини Коронавірус і карантин
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Українські літаки здійснили 17 місій і доставили 950 т медичної допомоги для п'яти країн НАТО

Українські літаки здійснили 17 місій і доставили 950 т медичної допомоги для п'яти країн НАТО

Українські літаки в межах програми підтримки НАТО здійснили 17 місій і доставили 950 тонн медичних засобів у п'ять країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні місії України в НАТО у Twitter.

"На сьогодні літаки АН-124 та АН-125 здійснили в рамках програми підтримки НАТО Strategic Airlift Interim Solution (SALIS) 17 місій і перевезли понад 950 тонн медичних засобів, щоб допомогти п'яти країнам, включно із Чехією, Словаччиною, Німеччиною і Польщею в боротьбі з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український літак "Мрія" вже двічі доставив партію медикаментів у Канаду.

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Українські літаки здійснили 17 місій і доставили 950 т медичної допомоги для пяти країн НАТО 01

Автор: 

карантин (18172) допомога (8308) Мрія (118) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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кто такой АН-223 ???
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05.06.2020 10:21 Відповісти
и #AN125?
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05.06.2020 10:22 Відповісти
ну да, ну да...Только почему-то Пороху пришлось не то узбекский,не то казахский фрахтовать...бубочка ж упоротый, рогом в косяк упёрся...
Правда,красовался в больнице в Хмельницком в костюме из Порошенковой помощи...позорник гундявый
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05.06.2020 10:24 Відповісти
Наверняка Ил-76 фрахтовали.
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05.06.2020 10:43 Відповісти
Я смотрю редакторы уже накатила за день окружающей среды Ан-225
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05.06.2020 10:41 Відповісти
Антоновцы заодно освоили новую модель транспортника - Ан-125.
Если курнуть с глубокой затяжкой - будет Ан-325, и Ан-425, и гулять так гулять -
Ан-745 - знай наших !
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05.06.2020 11:49 Відповісти
 
 