У ЗСУ за добу зафіксували 14 випадків COVID-19, хворіють 142 людини, - Командування Медсил

У Збройних силах України станом на ранок 5 червня зафіксовано 14 нових випадків захворювання на коронавірус і 3 - одужання.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Командування Медсил, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 10.00 05 червня в Збройних Силах України хворіє 142 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 131 особа, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 567 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 67 осіб.

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За минулу добу зареєстровано чотирнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває сім осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 1 військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військовослужбовці, ще 4 військовослужбовці перебувають у лазареті медичного пункту однієї з військових частин Вінницької області). Стан здоров’я пацієнтів задовільний.

Ще осіб (Миколаївська та Київська область – по 1 військовослужбовцю, Рівненська область ˗ 4 працівники ЗС України та Житомирська область ˗ 1 працівник ЗС України) - на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.