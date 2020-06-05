Правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві та ще 11 регіонах країни через проведення масових акцій
Поліція посилила заходи безпеки в містах, де заплановано масові заходи. Акції відбудуться в столиці та 11 регіонах країни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління комунікації Національної поліції України.
Сьогодні, 5 червня, у центрі столиці та 11 регіонах держави заплановано проведення масових акцій.
Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці НГУ, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування.
Правоохоронці звертаються до організаторів та часників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.
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посмотрите что творится в Америке и поймите, если загорится у нас, то Америка вам покажется детским лепетом.и вспомните как боялись даже чихнуть в своих норах в 2014.
только количество стволов у населения тогда было в десятки раз меньше. не будите лихо пока оно тихо. )))))украинцы терпеливы, но если терпение лопнет ..........., не стоит его испытывать.