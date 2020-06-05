Правоохоронці посилили заходи безпеки в Києві та ще 11 регіонах країни через проведення масових акцій

Поліція посилила заходи безпеки в містах, де заплановано масові заходи. Акції відбудуться в столиці та 11 регіонах країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Управління комунікації Національної поліції України.

Сьогодні, 5 червня, у центрі столиці та 11 регіонах держави заплановано проведення масових акцій.

Аби не допустити порушень громадського порядку, працівники структурних підрозділів поліції, військовослужбовці НГУ, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу заступили на посилене чергування.

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Правоохоронці звертаються до організаторів та часників акції дотримуватися норм чинного законодавства та карантинних обмежень і не порушувати громадський порядок.