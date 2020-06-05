67 причетних до перестрілки в Броварах вже встановлено, 39 особам обрано запобіжний захід, - Аваков

Глава МВС Арсен Аваков заявив про встановлення 67 осіб, причетних до стрілянини в Броварах Київської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР.

"Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено, 44 повідомлено про підозру, в тому числі п'ятьом - заочно, 39 особам обрано запобіжний захід", - сказав Аваков.

Він нагадав, що "на гарячому" було затримано 11 осіб, потім були затримані ще понад два десятки підозрюваних, 1 червня в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, включно з ініціатором цієї події.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.