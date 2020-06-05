67 причетних до перестрілки в Броварах вже встановлено, 39 особам обрано запобіжний захід, - Аваков
Глава МВС Арсен Аваков заявив про встановлення 67 осіб, причетних до стрілянини в Броварах Київської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив сьогодні, виступаючи з трибуни ВР.
"Станом на сьогоднішній ранок 67 осіб, причетних до стрілянини, встановлено, 44 повідомлено про підозру, в тому числі п'ятьом - заочно, 39 особам обрано запобіжний захід", - сказав Аваков.
Він нагадав, що "на гарячому" було затримано 11 осіб, потім були затримані ще понад два десятки підозрюваних, 1 червня в Києві, Броварах та Ірпені затримано ще 13 осіб, включно з ініціатором цієї події.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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Стрілками у Броварах виявились охоронці та послушники Московського патріархату
DuhFront
21 годину ago
Про те, як «штатне злочинне угруповання» при місцевій владі «для особливо делікатних завдань» та охоронці Московського патріархату, серед яких і зять батюшки із Луки та 4 «послушники», з'явились у Броварах.
Ця перестрілка в Броварах вже стала шокуючою історією для України. Бо коли востаннє таке було, щоб більше сотні озброєних молодиків на чолі з вінницькими «хуторянами» із зброєю в руках влаштували справжнє «Чикаго» за переділ ринку маршрутних перевезень? Може, тоді, коли у Вінниці підривали в ліфті «авторитета» Попика саме за маршрутки? Чи коли горіли, як свічки, із пасажирами в салоні три «бусики» 35-го маршруту «Вишенька-Вокзал»? До речі - це сталось також у травні. Терористів досі не знайдено. Чи коли на «стрілки» із водіями в тупику за вокзалом «Вінниця» на коліях бандити знімали 300 баксів «мзди» за кожну маршрутку?
У випадковий збіг цих подій не повірить лише сліпий чи куплений…
Бо вже перші фото із Броварів та місць затримання учасників стрілянини показали, що вінницька братва рулить і тут. І це не просто якісь найняті за тисячу гривень «спортіки», а справжні учасники ОЗУ. Бо хто на Вінниччині не знає «хуторян»?! До їхніх послуг звертались представники вінницької влади і під час Помаранчевої революції, і під час Майдану, щоб залякати чи щось спровокувати! Вже всім відома і фізична охорона храмів Московського патріархату на Вінниччині. По фото затриманих поліцією у Вінниці одразу впізнали зятя священника із Луки, послушника одного із храмів та мінімум 6 «бойовиків», серед яких ті, що били жінок під час конфлікту за православний храм у Луці-Мелешківській…
Тоді На початку 2019 року релігійна громада села Лука Мелешківська прийняла рішення про перехід до Православної Церкви України (ПЦУ). Як розповів священик ПЦУ Віктор Черкун, із 450 присутніх на зборах 380 підтримали перехід до ПЦУ. Проти такого рішення було тільки 13 учасників зборів, решта - утрималися від голосування. - Це ж очевидна більшість, - говорить отець. - Факт визнають навіть наші опоненти. Незважаючи на це, зайти в храм не можемо, бо ключі у тих, хто залишився у Московському патріархаті. https://duhovnyfront.com.ua/2019/10/30/popry-ukhvaly-sudiv-viriany-ptsu-ne-mozhut-potrapyty-do-khramu-na-vinnychyni/ Змушені служити під стінами церкви. Тоді Московський патріархат охороняли броврські стрілки. Що ж тут скажеш… "гонима церква"…
Тоді навіть і реєстратору переходу громади дісталось - Ігору Салецькому. https://duhovnyfront.com.ua/2019/11/19/ihor-saletskyi-politsiia-vvazhaie-shcho-zareiestruvavshy-perekhid-hromad-do-ptsu-ia-vchynyv-samoupravstvo/ Поліція Вінниці звинуватила його у самоуправстві та почала тягати його по судах. Чиновника https://duhovnyfront.com.ua/2019/10/11/sud-vidstoronyv-vid-posady-chynovnyka-vinnytskoi-oda-za-reiestratsiiu-hromad-ptsu/ навіть звілнили. У кінці 2019 він звернувся до міністра внутрішніх справ https://duhovnyfront.com.ua/2019/10/17/chynovnyk-z-vinnychchyny-zvernuvsia-do-mvs-chomu-politsiia-pidtrymuie-rptsvu-ta-ne-reiestruie-zaiavy-virian-ptsu/ Арсена Авакова, щоб той розібрався, чому вінницька Нацполіція «підтримує» РПЦвУ та не реєструє заяви членів ПЦУ. ">Перші затримані вінничани, які брали участь у Броварському побоїщі. Серед них «хуторяни» і охорона МП
Недарма президент Зеленський після шоку в Броварах дав завдання міністру МВС Авакову «почистити» обласних керівників поліції на Вінниччині та відсторонив від https://duhovnyfront.com.ua/2020/05/29/kerivnyka-vinnytskoi-politsii-ta-prykhylnyka-rptsvu-iuriia-pedosa-vidstoroneno-vid-roboty/ посади генерала Юрія Педоса «за закриті очі на це організоване злочинне угруповання». Варто визнати, що для вінницького генерала ці «тітушки» стали свого роду бумерангом, бо саме їх «прикривала» поліція Вінниччини під час масових конфліктів із переходами релігійних громад до ПЦУ… Генерал Педос тоді розводив руками і казав, що не може впливати на «вірян» МП із збитими кулаками та у спортивних костюмах. ">А це вони уже «віруючі» і б'ють парафіян ПЦУ у храмі Луки-Мелешківської
Та, як не парадоксально, саме в Броварах ця «братва» «збила» плани Педоса та його заступників на керівництво поліцією Вінниччини своїми пострілами 29 травня…
Пізніше стало відомо що Пейдоса не звільнила, а підвищили до радника голови Нацполіції України.
Як відомо, затримані вже брали участь у резонансних вінницьких «розборках», але дивним чином виходили сухими із води. І це не рік - два! Десятиліття! ">Затримане угруповання брало участь у масових рейдерських атаках, політичних протистояннях біля облради та міськради в часи Майдану і навіть Помаранчевої революції
Далі - найцікавіше! Тому що керівники вінницьких правоохоронних органів самі опинились під слідством і службовими перевірками… Тому їм доведеться або здавати цих депутатів з кримінальним шлейфом, які, кажуть, були «кормільцами» і носили щедру данину… Або йти на дно разом із ними і тягнути за собою всю цю «мафію». Одним словом, ОЗУ «хуторян» повалило так майстерно вибудувану передвиборчу піраміду в області!
Загальна кількість затриманих досягла вже 28 осіб, з них 19 - із Вінниччини. Також МВС показало автомобіль «Шкода» і «БМВ» Х5, «Тойоту» із вінницькими номерами, які належать відомим у певних колах особам. ">Поліція продовжує арештовувати та проводити обшуки в причетних до Броварської стрілянини кримінальних авторитетів та організаторів. Серед них і вінницькі, які «подались у біга». Однак міністр А. Аваков наголосив: «доженемо усіх»
У перестрілці отримали поранення 37-річний Євген Тулаєв (йому поцілили з рушниці в ногу) і Борис Польовий, який госпіталізований у відділення реанімації Броварської лікарні у важкому стані з пораненням грудей. Ще один поранений відмовився від госпіталізації.
А затримані у Броварах - Владислав Тютюнник, Ярослав Чабан, Ігор Тромсюк, Андрій Стовбчатий, Володимир Микитенко, Святослав Процько, Дмитро Лучкань, Ярослав Сацюк, Степан Томашевський, Антон Толочко, Олександр Деркач, Сергій Швець, Андрій Кодиба, Роман Білогоренко, Артем Циган, Павло Комарчук, Олександр Остренко, Олександр Алексєєв, Дмитро Горбульський, Юрій Ткачук, Олександр Сеник.
Як вдалось з'ясувати, Павло Комарчук входить до Федерації зі змішаних єдиноборств ММА. Кілька років тому у міжнародних змаганнях він став срібним призером. Та ще більше шокує те, що Павло влітку минулого року з друзями стріляли та завдали ножові поранення своєму тренеру з бодібілдингу Серафиму Кітновському. Травмованого душили та били ногами. Вгомонив бійку наряд охорони. Після затримання усім трьом молодикам було оголошено про підозру.
Такий злочин карається від 3 до 7 років позбавлення волі. Втім, невдовзі їх випустили… ">Що було дозволено на Вінниччині - виявилось забороненим у Броварах…
Першим підозрюваним, з яким вдалося поспілкуватися, став вінничанин Владислав Тютюнник.
- У Броварах є хлопці, і у Вінниці є хлопці. Ми приїхали в четвер ввечері. Давно хотів зустрітися, а тут послабили карантин. Я побув з хлопцями. У п'ятницю рано зібрався їхати на Київ. Коли це все почалося, я розумію, що маршрутка вже нікуди не виїде. Просто підійшов до машини і друг Ярослав каже: сідай, тебе відвезу. Про зброю мені нічого не відомо, - заявив Влад.
Суд ця версія не переконала, і йому, як і іншим, дали 60 діб арешту без права внесення застави. Крім того, в списку затриманих ми знайшли осіб, які ведуть бізнес у Вінниці разом із фігурантами нещодавнього корупційного скандалу у Гнівані через земельну ділянку під завод.
А вже 30 травня громада храму Преображення Господнього ПЦУ у Луці-Мелешківській прийшла до церкви з метою опечатати її, бо впізнали серед учасників перестрілки в місті Бровари тітушок, які були охоронцями церкви з боку МП. Їх неодноразово бачили біля храму. Вони не давали можливості релігійній громаді ПЦУ доступу до святині. Переконували, що дуже «вєрующі». Серед затриманих був і зять місцевого священника Василя Альмухамеда. ">«Хуторяни» разом із їхнім бригадиром зустрічають митрополита Варсонофія
- На фото та відео, які опублікувало МВС, ми впізнали не лише зятя священника МП, який постійно брав участь у сутичках та блокував нам вхід до церкви, а й ще кількох осіб. Це так звані «хуторяни», які теж виступали на боці отця Василя і не були жителями Луки-Мелешківської. Це ті самі люди, яких затримали у Броварах! - повідомили нам віряни ПЦУ із Луки-Мелешківської. - Днями маємо зустрітись зі своїм адвокатом та написати заяву до міністра Арсена Авакова про те, що затримані у Броварах - це ще й бандюки, які захищають МП та вчиняють злочинні дії проти ПЦУ.
Водночас «навели різкість» на затриманих після Броварів бандитів місцеві атовці та чесні поліцейські.
- Знаємо кожного, хто там на фото, бо вони стояли проти нас в Луці та по інших громадах за МП. Знаємо, що вони були готові стріляти вже тут за церкви, але побоялись і їх відмовила поліція. І ми їм цього не подаруємо! Скажу чесно, вистачило б двох нас із АТО із «Сайгою» в руках, щоб покласти всіх цих «клоунів» на спорті, - розповів один із вінницьких ветеранів війни на Сході. - Також там був зять священника Василя і ще один на бороді, які буцімто «істінниє православниє». Насправді це фізична охорона російської церкви на Вінниччині. І не секрет, що до Києва вже їздили і пробували викупити у мєнтів із СІЗО. Але не домовились чи дали команду довести цю справу «тітуханів» до суду…
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https://duhovnyfront.com.ua/2020/06/04/strilkamy-u-brovarakh-vyiavylys-okhorontsi-ta-poslushnyky-moskovskoho-patriarkhatu/
Про учасників АТО верещати починають відразу.
А тут ні гу-гу про гундяївських бандюків.