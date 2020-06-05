Незначна динаміка зростання захворюваності на COVID-19 не завадить вийти з карантину, - Ляшко
В Україні спостерігається незначна динаміка зростання захворюваності на COVID-19, що не завадить вийти з карантину, запровадженого через першу хвилю захворюваності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час пресбрифінгу в Києві в п'ятницю.
"Наскільки мені відомо, ці прогнози (прогнози KSE, згідно з якими ситуація в Україні з COVID-19 може погіршитися до повернення жорсткого карантину наприкінці червня. - Ред.) були розраховані до 24 квітня. І в них зазначалося, що якби ми 24 квітня скасували всі карантинні заходи без запровадження поетапного виходу з карантину, то це могло б призвести до значних сплесків коронавірусної хвороби. Такі випадки вже є в деяких країнах, коли дуже різко скасували карантинні заходи і це привело до значного спалаху. Ми зараз бачимо динаміку до зростання, але вона невелика і дозволяє справлятися з цією кількістю випадків захворювання на коронавірус", - сказав він.
Заступник міністра не відкидає запровадження адаптивного карантину під час другої хвилі захворюваності, яка очікується восени 2020 року.
"Спільними зусиллями з економістами та науковими установами ми запровадили адаптивний карантин, щоб подивитися і спокійно вийти з першої хвилі карантину, розробити чіткий план і розуміння того, як нам впроваджувати протиепідемічні заходи, якщо у нас буде поява другої хвилі захворювання, без запровадження загальнонаціонального карантину", - сказав Ляшко.
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і більш диференційовано по Україні...
Миколаївській,Херсонській,Полтавській областям залишити лише обов"язкове носіння масок в закритих приміщеннях громадських місць.ВСЕ.
Скоріше ТАК.
Навіщо стільки нанароджували, пройти немає місця від безглуздих тіл.
Ширится, растёт заболеваемость, но мы ослабляем карантинные меры
Что значит незначительный рост???? А где падение было????
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И Вы правы, мы идем на уровне, снижения нет.....
А тут вопрос к ЗЕленым.
Похоже они смотрят на Европу и просто смягчают карантин, т.к. там это сделали..... Но там есть снижение, там врачи обеспечены. А нас послабили без снижения и ждем, чем это закончится.....