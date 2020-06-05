Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків
Народний депутат від "Батьківщини" Ольга Белькова попросила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не називати зґвалтування в Кагарлику інцидентом.
Про це вона сказала під час звіту Авакова у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"У своїй доповіді ви назвали те, що трапилося інцидентом. Від імені жінок України я б хотіла вас попросити, щоб ви чесно в рамках кримінального кодексу називали це злочином, тяжким злочином", - сказала Белькова.
У відповідь Аваков зазначив: "Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків. Це моя позиція і я за цим буду стежити".
Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.
Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.
ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.
26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.
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- Аваков, что вы можете сказать по поводу беспредела в полиции?
- Бла-бла-бла! Обещаю и впредь!
- Хорошо, переходим к следующему пункту повестки дня! Премьер, что вы можете сказать по поводу падения экономики?
- Бла-бла-бла!
- Неубедительно! Хотим больше цифр!
- Хорошо, вот вам еще: бла-бла.
- Всем спасибо, сессия закрыта, мы хорошо поработали!
...
31 травня 2019 п'яні поліцейські прострелили голову 5-річному Кирилу Тлявову, який за декілька днів помер у лікарні. Перші два дні розслідування проводила поліція - збирали докази, допитували свідків, а тільки тоді справу передали в ДБР.
Чи могли колеги тих, хто стріляв, знищити чи передати не всі докази?
Питання залишається відкритим. За рік винні досі не покарані, а двоє з трьох підозрюваних навіть вийшли з СІЗО під заставу.
У жовтні минулого року широкого резонансу набула жахлива ситуація, яка склалася в одеському притулку "Світанок", де знущалися з дітей. Діти розповіли, що їх регулярно били та принижували вихователі притулку, співробітники приватної охоронної фірми та поліцейські. Журналісти https://www.facebook.com/slidstvo.info/?__cft__[0]=AZUnhYygxNL01RpAkmrYRooWWaYX-MjZQ1KHKCOo2R5LG8SHL7O19jV5F9I_zOZhSxR5MYigSDb0u8E63ly0g0xTG8myBsmRSyhN1VT-EppD7M6RSnPBG8O5Imf-iGDroQO16P25mP_PxdqAsbZ5-unVDulcCW4dUZ2YJHMFduhfY3dBBTZgxiAVMqxeIeIRU8B91eQT0ov5tGSPFPyrh5ML&__tn__=kK-R Слідство.Інфо з'ясували, що до знущань з дітей можуть бути причетні щонайменше три правоохоронці.
Втім наразі ДБР повідомили про підозру лише одному. Сама ж поліція в результаті "службового розслідування" звільнила лише цього поліцейського, а щодо інших двох "доказів не знайшли". Вихованці притулку розповіли, що їх навіть не допитали.
Хоча, безумовно, це абсолютно різні речі: формування політики, яким має займатися міністерство, та робота поліції, яка спрямована на протидію злочинності та забезпечення охорони прав та свобод громадян.
Громадський контроль потрібен для того, щоб відстежувати кейси порушення правоохоронцями прав людей та скоєних ними злочинів. Наприклад, у США цьому напрямку приділяють велику увагу як з боку держави, так і з боку громадянського суспільства. Генеральний прокурор постійно збирає дані про такі кейси та має щорічний звіт на основі цих матеріалів.
У Канаді з такими даними також працюють неурядові організації, які відстежують динаміку, розробляють політики для покращення ситуації і що дуже важливо - надають розголосу проблемі.
А суспільству намагаються показувати лише те, що "дозволено".
Ця система потребує змін, в першу чергу - відкритості.
Нам потрібен контролюючий орган зі справжніми, а не фіктивними повноваженнями, куди потрапити можна буде виключно через публічний та прозорий конкурс.
Але поки все так, як є - кому дзвонити, коли вбиває поліція?
Якби ця історія не набула розголосу Авакоав і не ворухнувся б. Нам відомо лише про 3 випадки а їх сотні якщо не тисячі. І доки розмови про реформування системи зостануться лапшою на вухах громадлян -все це неподобство продовжиться. А головне-сама така міліція і потрібна нашій владі. Як теперішній так і всім попереднім.
я например не доверяю заявительнице..
она - не моральный человек, а друг ее так тем более..
ради своей выгоды она может сказать, что ее даже Марсиане хотели изнасиловать...
Золоті копальні його, ОПЗ скоро загарбає.
Він _ніколи_, _ніколи_ не нажереться.
Подать заявление и добиться его включения в реестр невозможно. Все личные приемы граждан отменены даже сегодня! Пишите письма! А письма о правонарушениях сливаются в унитаз похоже, т.к. ни ответа, ни привета! Такого министра, я считаю, надо было слить в унитаз сразу же после убийства Саши Белого!