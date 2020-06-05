Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків

Народний депутат від "Батьківщини" Ольга Белькова попросила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не називати зґвалтування в Кагарлику інцидентом.

Про це вона сказала під час звіту Авакова у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У своїй доповіді ви назвали те, що трапилося інцидентом. Від імені жінок України я б хотіла вас попросити, щоб ви чесно в рамках кримінального кодексу називали це злочином, тяжким злочином", - сказала Белькова.

У відповідь Аваков зазначив: "Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків. Це моя позиція і я за цим буду стежити".

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Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.