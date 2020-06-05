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Новини
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Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків

Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків

Народний депутат від "Батьківщини" Ольга Белькова попросила міністра внутрішніх справ Арсена Авакова не називати зґвалтування в Кагарлику інцидентом.

Про це вона сказала під час звіту Авакова у Верховній Раді, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"У своїй доповіді ви назвали те, що трапилося інцидентом. Від імені жінок України я б хотіла вас попросити, щоб ви чесно в рамках кримінального кодексу називали це злочином, тяжким злочином", - сказала Белькова.

У відповідь Аваков зазначив: "Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків. Це моя позиція і я за цим буду стежити".

Також дивіться: Аваков - нардепам про зґвалтування в Кагарлику: Не звинувачуйте весь колектив поліції через кількох негідників. ВIДЕО

Нагадаємо, 25 травня в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про побиття і зґвалтування. Вона заявила про причетність до події співробітників поліції. Першочергова перевірка підтвердила причетність поліцейських до побиття і зґвалтування жінки, яку напередодні доставляли до відділу поліції для дачі пояснень з приводу крадіжки майна. Їх затримали. Голова Національної поліції України Ігор Клименко звільнив поліцейських, підозрюваних у скоєнні злочину, усунув від виконання службових обов'язків керівництво відділу та ухвалив рішення про розформування підрозділу і переатестацію всього особового складу Кагарлицького ВП.

Пізніше з'явилася інформація, що причетними до зґвалтування жінки у відділенні поліції на Київщині є оперуповноважений Сергій Сулима і начальник одного з секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області Микола Кузів.

ДБР повідомило поліцейським про підозру в зґвалтуванні.

26 травня суд заарештував обох поліцейських без права внесення застави.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) зґвалтування (384) Київська область (4007) Нацполіція (15139) Бєлькова Ольга (13)


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Топ коментарі
+17
Вся суть докладов министров в Раде:
- Аваков, что вы можете сказать по поводу беспредела в полиции?
- Бла-бла-бла! Обещаю и впредь!
- Хорошо, переходим к следующему пункту повестки дня! Премьер, что вы можете сказать по поводу падения экономики?
- Бла-бла-бла!
- Неубедительно! Хотим больше цифр!
- Хорошо, вот вам еще: бла-бла.
- Всем спасибо, сессия закрыта, мы хорошо поработали!
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05.06.2020 11:07
+10
Аваков о событиях в Кагарлыке: Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков - Цензор.НЕТ 7127
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05.06.2020 11:02
+8
сабаков, а для синочка нє трєбуєш жосткого наказанія за продажу по завищеним цінам рюкзаків?
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05.06.2020 11:08
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Аваков о событиях в Кагарлыке: Это дерзкое преступление и я требую жесткого наказания для этих подонков - Цензор.НЕТ 7127
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05.06.2020 11:02 Відповісти
Вся суть докладов министров в Раде:
- Аваков, что вы можете сказать по поводу беспредела в полиции?
- Бла-бла-бла! Обещаю и впредь!
- Хорошо, переходим к следующему пункту повестки дня! Премьер, что вы можете сказать по поводу падения экономики?
- Бла-бла-бла!
- Неубедительно! Хотим больше цифр!
- Хорошо, вот вам еще: бла-бла.
- Всем спасибо, сессия закрыта, мы хорошо поработали!
показати весь коментар
05.06.2020 11:07 Відповісти
сабаков, а для синочка нє трєбуєш жосткого наказанія за продажу по завищеним цінам рюкзаків?
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05.06.2020 11:08 Відповісти
Дякую за запитання про Віталія Марківа, я зовсім і забувся що в мене домівка в Італії, найближчим рейсом вилітаю туди, там є питання та і палісадник треба прополоти.
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05.06.2020 11:09 Відповісти
сказав аваков, і звалашив сам себе в знак солідарності з кагарлицькими поліцаями ))
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05.06.2020 11:11 Відповісти
А ответку держать кто будет за этих подонков? Кто ими руководил? Кто их принял в полицию? Кто им дал власть и оружие в руки? КТО КАРЛ? Аваков и есть то первое зло в этой цепочке управления полиции, которое должно быть полностью уничтожено!
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05.06.2020 11:13 Відповісти
Если не мы то кто же, кто же если не мы.
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05.06.2020 11:20 Відповісти
выпускайте сулугуни или оно испортилось и пкрылось плесенью ?
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05.06.2020 11:15 Відповісти
https://www.facebook.com/ulanasuprun/?__cft__[0]=AZUnhYygxNL01RpAkmrYRooWWaYX-MjZQ1KHKCOo2R5LG8SHL7O19jV5F9I_zOZhSxR5MYigSDb0u8E63ly0g0xTG8myBsmRSyhN1VT-EppD7M6RSnPBG8O5Imf-iGDroQO16P25mP_PxdqAsbZ5-unVDulcCW4dUZ2YJHMFduhfY3dBBTZgxiAVMqxeIeIRU8B91eQT0ov5tGSPFPyrh5ML&__tn__=-UC%2CP-R Уляна Супрун

...

31 травня 2019 п'яні поліцейські прострелили голову 5-річному Кирилу Тлявову, який за декілька днів помер у лікарні. Перші два дні розслідування проводила поліція - збирали докази, допитували свідків, а тільки тоді справу передали в ДБР.
Чи могли колеги тих, хто стріляв, знищити чи передати не всі докази?
Питання залишається відкритим. За рік винні досі не покарані, а двоє з трьох підозрюваних навіть вийшли з СІЗО під заставу.

У жовтні минулого року широкого резонансу набула жахлива ситуація, яка склалася в одеському притулку "Світанок", де знущалися з дітей. Діти розповіли, що їх регулярно били та принижували вихователі притулку, співробітники приватної охоронної фірми та поліцейські. Журналісти https://www.facebook.com/slidstvo.info/?__cft__[0]=AZUnhYygxNL01RpAkmrYRooWWaYX-MjZQ1KHKCOo2R5LG8SHL7O19jV5F9I_zOZhSxR5MYigSDb0u8E63ly0g0xTG8myBsmRSyhN1VT-EppD7M6RSnPBG8O5Imf-iGDroQO16P25mP_PxdqAsbZ5-unVDulcCW4dUZ2YJHMFduhfY3dBBTZgxiAVMqxeIeIRU8B91eQT0ov5tGSPFPyrh5ML&__tn__=kK-R Слідство.Інфо з'ясували, що до знущань з дітей можуть бути причетні щонайменше три правоохоронці.
Втім наразі ДБР повідомили про підозру лише одному. Сама ж поліція в результаті "службового розслідування" звільнила лише цього поліцейського, а щодо інших двох "доказів не знайшли". Вихованці притулку розповіли, що їх навіть не допитали.
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05.06.2020 11:16 Відповісти
Всі ці жахливі історії стають можливими через кругову поруку всередині правоохоронних органів та відсутність можливості у громадян контролювати їх. За п'ять років при поліції, наприклад, так і не створили Раду громадського контролю, нібито через те, що така існує при МВС.
Хоча, безумовно, це абсолютно різні речі: формування політики, яким має займатися міністерство, та робота поліції, яка спрямована на протидію злочинності та забезпечення охорони прав та свобод громадян.

Громадський контроль потрібен для того, щоб відстежувати кейси порушення правоохоронцями прав людей та скоєних ними злочинів. Наприклад, у США цьому напрямку приділяють велику увагу як з боку держави, так і з боку громадянського суспільства. Генеральний прокурор постійно збирає дані про такі кейси та має щорічний звіт на основі цих матеріалів.
У Канаді з такими даними також працюють неурядові організації, які відстежують динаміку, розробляють політики для покращення ситуації і що дуже важливо - надають розголосу проблемі.
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05.06.2020 11:17 Відповісти
У нас керівництво поліції максимально дистанціюється від громадськості та контролю над діями поліції. Все заведено вирішувати у закритих кабінетах без зайвих очей та вух.

А суспільству намагаються показувати лише те, що "дозволено".
Ця система потребує змін, в першу чергу - відкритості.
Нам потрібен контролюючий орган зі справжніми, а не фіктивними повноваженнями, куди потрапити можна буде виключно через публічний та прозорий конкурс.

Але поки все так, як є - кому дзвонити, коли вбиває поліція?
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05.06.2020 11:19 Відповісти
Чого поліцейські так легко йдуть на злочини? Давно відомо, що не тяжкість покарання а його невідворотність є одним з головних чинників чому покидьок по суті не наважується продемонструвати своє гниле нутро явно. А ось з цим, тобто з невідворотністю, в нас важко.
Якби ця історія не набула розголосу Авакоав і не ворухнувся б. Нам відомо лише про 3 випадки а їх сотні якщо не тисячі. І доки розмови про реформування системи зостануться лапшою на вухах громадлян -все це неподобство продовжиться. А головне-сама така міліція і потрібна нашій владі. Як теперішній так і всім попереднім.
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05.06.2020 11:34 Відповісти
главмусор - нелюдь
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05.06.2020 11:45 Відповісти
"Аваков объяснил изнасилование украинки в полиции нравами общества" это заголовок кацапских сми
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05.06.2020 11:55 Відповісти
Боже, як воно "розмовляє" на українській мові... Азіров №2, з вух кров йде...
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05.06.2020 12:11 Відповісти
Та иди по-хорошему уже в отставку, чорт.
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05.06.2020 12:12 Відповісти
зачем нам следствие и суд, если есть Аваков?
я например не доверяю заявительнице..
она - не моральный человек, а друг ее так тем более..
ради своей выгоды она может сказать, что ее даже Марсиане хотели изнасиловать...
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05.06.2020 12:13 Відповісти
Звідусіль чути, що він вимагає від забудовників квартири, офіси в якості хабара.
Золоті копальні його, ОПЗ скоро загарбає.

Він _ніколи_, _ніколи_ не нажереться.
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05.06.2020 12:15 Відповісти
Чёт он на себя не похож.
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05.06.2020 12:19 Відповісти
Даю 100%,що таке творять в кожному райвідділі! Хороший мєнт-мертвий мєнт!!!
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05.06.2020 12:24 Відповісти
Чёрта в отставку!
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05.06.2020 13:13 Відповісти
с такими мусорами статистику себе нарисовали 91% раскрытия. Они 100% кучу невиновных пересажали, просто выбили признание или т.п.
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05.06.2020 13:14 Відповісти
Статистика такая красивая потому что третий месяц все находятся на карантине! Полиция, прокуратура... Пока не закончится карантин! Какие нежные и ранимые органы у нас, "силовики"!
Подать заявление и добиться его включения в реестр невозможно. Все личные приемы граждан отменены даже сегодня! Пишите письма! А письма о правонарушениях сливаются в унитаз похоже, т.к. ни ответа, ни привета! Такого министра, я считаю, надо было слить в унитаз сразу же после убийства Саши Белого!
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05.06.2020 18:16 Відповісти
Страну захлестнули 90-е и каждый день какие то бандитские разборки с оружием и говорят, что мусора в доле с бандитами. Это все последствия правления этого бандюгана - Авакова! Он в полиции не ради правосудия, а ради бабла! У Авакова в Италии вилла на 26 комнат...
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05.06.2020 13:23 Відповісти
Просто ******** кацапоидное рыло! Просто ******** от безнаказанности! Я такого наглючего ********** козла с распасшейся на воровстве харей не припомню за всю историю страны в кресле министра мусоров..На вопрос об извинении перед родителями убитого бухими мусорами ребенка , которых просто тупо отпустили (!)......- мало того что не извиниться - ещё и **** нахамить депутатке предложившей это?? Просто вконец ******** черножопая худоба! Собачья ********* тварь!! Убить мало паскуду!
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05.06.2020 13:29 Відповісти
В США в ответ на полицейский беспредел поднялась вся Америка. Если руководство Украины думает.что у нас такого не будет,то оно глубоко ошибается. Рост напряженности в обществе очевиден, осенью будет достаточно искры, любого инцидента,чтобы возмущенный народ вышел на улицы. Когда на улицы начинают выходить возмущенные люди,то виноваты не они, а руководство страны ,где это произошло, потому что без их "стараний" ничего бы не было.
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05.06.2020 15:00 Відповісти
Дерзкое преступление - это украсть "Джоконду" из Лувра, или ограбить Форт Нокс. А это - Мерзкое преступление, и совершили его мерзавцы и подонки.
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05.06.2020 16:18 Відповісти
Те, кто там работают не идиоты ведь! А они кто?
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05.06.2020 18:10 Відповісти
Аваков про події в Кагарлику: Це зухвалий злочин і я вимагаю жорсткого покарання для цих покидьків - Цензор.НЕТ 7929
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05.06.2020 18:09 Відповісти
 
 