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Новини Убивство Шеремета
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Аваков про справу Шеремета: Слідство передало матеріали щодо трьох підозрюваних до суду, не треба політичних спекуляцій

Аваков про справу Шеремета: Слідство передало матеріали щодо трьох підозрюваних до суду, не треба політичних спекуляцій

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає не політизувати "справу Шеремета", заявляючи, що у підозрюваних, за якими матеріали передано до суду, є можливість довести свою позицію в суді.

"Слідство передало матеріали до суду ... не треба політичної спекуляції в цьому", - сказав міністр у п'ятницю, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звертаємо увагу на всі версії, які є, в тому числі і конспірологічні", - сказав він, кажучи загалом про розслідування вбивства Шеремета.

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За словами Авакова, щодо трьох підозрюваних матеріали були виділені і передані до суду, нині в захисту і підозрюваних є можливість ознайомитися з матеріалами і захищати свою позицію в суді.

"Справа про вбивство Павла Шеремета дуже складна. І з багатьма обтяжуючими та прихованими від загального погляду обставинами… Що зараз відбувається? Зараз слідством зібрано понад 200 томів, на сьогодні оголошено підозру 3 підозрюваним. Кожен підозрюваний має право на захист, і суд має винести рішення, зваживши на всю систему аргументів обвинувачення, підозр та захисту… Не потрібно спекулювати політично навколо цієї справи. Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов’язане з персоналіями, кар’єрами, моєю чи інших чиновників чи поліцейських… За іншими епізодами цієї справи, щодо замовників, організаторів, механізмів виконання та інших співучасників слідство триває. Очевидно, що воно може поновитися новими фактами, і ці факти стануть відомі суспільству", - цитує Авакова УП.

Також міністр сказав, що "підозрювані відмовилися від надання свідчень, участі в слідчих експериментах і перевірці на поліграфі".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) суд (11662) Шеремет Павло (520)


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Топ коментарі
+15
Дело шитое гнилыми ЗЕлёными нитками передали в суд
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05.06.2020 11:28
+10
Справа Антоненка і Кузьменка - маркер для всіх українців. Якщо українці на це затулять очі, то будуть жорстоко покарані.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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05.06.2020 11:34
+9
Вчора в програмі Ганнапольського на Прямому в тім числі і про цю справу говорив екс-генпрокурор Юрій Луценко. Так от, він сказав, що Аваков давно вже копав під Антоненко, Кузьменко і Дугарь. Саме цікаве, каже Луценко, що і йому носили матеріали слідаків Авакова на підпис, на підозру. Але прокурори-професіонали при ньому говорили "та ви що, лажа". І лише при Рябошапці одного примусили підписати-завірити мматеріали на підозру. Його шантажували атетацією... він пілписав - але його все-одно звільнили.
Відео: https://prm.ua/online-programs/tok-shou-eho-********-vid-4-chervnya-2020-roku/ на 57:30
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05.06.2020 11:46
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ну теперь перлый фошть и его нац пружины уже тебя не спасут - тебе парвоз арсен на мизере
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05.06.2020 11:22 Відповісти
Дело шитое гнилыми ЗЕлёными нитками передали в суд
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05.06.2020 11:28 Відповісти
реформований суд розбереться...
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05.06.2020 11:40 Відповісти
Справа Антоненка і Кузьменка - маркер для всіх українців. Якщо українці на це затулять очі, то будуть жорстоко покарані.
Зєлю геть. Авакова у відставку. Дострокові.
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05.06.2020 11:34 Відповісти
"МА-ЛАД-ЦА!!!" "возьми с полки пирожок...". "Ваньюшка", ти, коли дивишся в дзеркало, ще не плюєшся? Це ж треба - за рік ТРИЧІ "перевзуться"!!! Я тобі ще до виборів писав, що "Зеля" - ЛАЙНО... І казав, що ви каяться будете, коли його до влади приведете, та буде пізно... Ти мені що відповідав? Кричав, що нам пора на "звалище", а Порошенку - в тюрму? І хто правий виявився?...
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05.06.2020 12:41 Відповісти
Він і досі вважає, що Порошенка треба посадити, щоб не заважав тимошенко.
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05.06.2020 17:31 Відповісти
Ви знаєте... У мене був непоганий знайомий... Медик, кандидат наук.Реально був на Майдані, рятував людей, "латав", переправляв у медичні заклади... Однак, "адепт ВОНОЇ".Ми з ним кілька разів "бацнулись".. Бачу - "непробивне"... Я, просто, став уникать політики в спілкуванні. Зараз чоловік поїхав у Росію...Далі продовжувать?...
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05.06.2020 18:20 Відповісти
А в мене був в кишені цвях. Мені цікаве свідчення(фантазія?) продажного троля))
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06.06.2020 12:48 Відповісти
"Ванюшка", там були "труси немиті, а не цвях... Привіт "Лахті"!!!!
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06.06.2020 15:23 Відповісти
Господи, якщо зе сказав , що винні, то що казать авакову
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05.06.2020 11:37 Відповісти
Вчора в програмі Ганнапольського на Прямому в тім числі і про цю справу говорив екс-генпрокурор Юрій Луценко. Так от, він сказав, що Аваков давно вже копав під Антоненко, Кузьменко і Дугарь. Саме цікаве, каже Луценко, що і йому носили матеріали слідаків Авакова на підпис, на підозру. Але прокурори-професіонали при ньому говорили "та ви що, лажа". І лише при Рябошапці одного примусили підписати-завірити мматеріали на підозру. Його шантажували атетацією... він пілписав - але його все-одно звільнили.
Відео: https://prm.ua/online-programs/tok-shou-eho-********-vid-4-chervnya-2020-roku/ на 57:30
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05.06.2020 11:46 Відповісти
В подібних випадках так і буває...Пам"ятаєш російське прислів"я: "Коготок увяз - всей птичке пропасть..."? Спочатку "виваляють у бруді "трошки". А потім, далі - все більше і більше... Слава богу, у Рябошапки вистачило честі і самоповаги, а також здорового глузду, "відірвать кігтя" і "полетіть "світ за очі...".
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05.06.2020 12:35 Відповісти
Тобто визнання вини на преславутій пресконференції ДО рішення суду - то законно?
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05.06.2020 11:51 Відповісти
"подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и ​​проверке на полиграфе". Потому, что одну "экспертизу" вы уже сделали, такую как вам надо, выбрав из 3х, ту что устроила. А "полиграф" ваш вообще фуфломицин, как эксперт кривые оценит, так и напишет. Обещали, что у вас вагон улик, и где тот вагон? А люди полгода уже в тюрьме!!!
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05.06.2020 11:58 Відповісти
Я тобі скажу більше - "поліграф", навіть в США, нормальними криміналістами, сприймається лише як "декларація про наміри". Реально, його можна застосовувать у криміналістиці, лише для "пошуку можливих напрямів розслідування", а не для доведення провини... Психіка у різних людей різна, і та реакція, що притаманна одній особі, абсолютно не може буть еталоном для іншої...
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05.06.2020 12:29 Відповісти
200 томов это "веское доказательство"!
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05.06.2020 12:05 Відповісти
Надя Савченко - уж такая-разтакая атошница была...
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05.06.2020 12:54 Відповісти
Следователи,а вмести с ними аваков, судьи и прокуроры - клинические идиоты, раз они считают что убийство такой мелкой сошки как этот журналюга, могло дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине. Скажем прямо, процентов 90% украинского населения о шеремете и слыхом не слыхивало.
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05.06.2020 13:51 Відповісти
Нет, они не идиоты! Они это всё сделали умышленно! Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:22 Відповісти
Так же как дело Бочковского ,главы МЧС ,развалилось,а какие неопровержимые доказательства были у Авакяна...и пшик
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05.06.2020 15:35 Відповісти
За скриття злочину є тоже кримінальна відповідальність!!! В райвіділі не чули що стріляють??? А що Рюкзаков скаже що його помічник Дендей завіз кілерів з Чорногорії через кордон для вбивства іншого авторитета? Чорта Рюкзакова пора вже самого садити!!!
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05.06.2020 15:58 Відповісти
Докази, докази... Але навіщо це було їм?
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05.06.2020 17:33 Відповісти
Всё правильно.
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05.06.2020 20:33 Відповісти
Безусловно, преступным образом слеплено дело по обвинению абсолютно невиновных людей. Сделано это главным образом Аваковым и поддержано Зеленским. Зачем? - Поддержать проседающий рейтинг профнепригодного президента и отвлечь внимание народа от движения власти в объятия мракобесной России.
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12.06.2020 12:18 Відповісти
 
 