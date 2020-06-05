Аваков про справу Шеремета: Слідство передало матеріали щодо трьох підозрюваних до суду, не треба політичних спекуляцій

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає не політизувати "справу Шеремета", заявляючи, що у підозрюваних, за якими матеріали передано до суду, є можливість довести свою позицію в суді.

"Слідство передало матеріали до суду ... не треба політичної спекуляції в цьому", - сказав міністр у п'ятницю, виступаючи з трибуни Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Звертаємо увагу на всі версії, які є, в тому числі і конспірологічні", - сказав він, кажучи загалом про розслідування вбивства Шеремета.

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За словами Авакова, щодо трьох підозрюваних матеріали були виділені і передані до суду, нині в захисту і підозрюваних є можливість ознайомитися з матеріалами і захищати свою позицію в суді.

"Справа про вбивство Павла Шеремета дуже складна. І з багатьма обтяжуючими та прихованими від загального погляду обставинами… Що зараз відбувається? Зараз слідством зібрано понад 200 томів, на сьогодні оголошено підозру 3 підозрюваним. Кожен підозрюваний має право на захист, і суд має винести рішення, зваживши на всю систему аргументів обвинувачення, підозр та захисту… Не потрібно спекулювати політично навколо цієї справи. Розслідування цієї справи дуже серйозне, воно ніяк не пов’язане з персоналіями, кар’єрами, моєю чи інших чиновників чи поліцейських… За іншими епізодами цієї справи, щодо замовників, організаторів, механізмів виконання та інших співучасників слідство триває. Очевидно, що воно може поновитися новими фактами, і ці факти стануть відомі суспільству", - цитує Авакова УП.

Також міністр сказав, що "підозрювані відмовилися від надання свідчень, участі в слідчих експериментах і перевірці на поліграфі".

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

31 березня терміни досудового розслідування у справі про вбивство Шеремета продовжили ще на два місяці у зв'язку з необхідністю завершення близько 20 експертиз і проведення додаткових слідчих дій.

22 травня адвокат Кузьменко Безпалий заявив, що обвинуваченим у справі про вбивство Шеремета вручають документи про закінчення розслідування.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.