МВС провело слідчий експеримент у справі Марківа, який доводить на 100% його невинуватість, - Аваков
Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить невинуватість нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії.
Про це в Раді заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька тижнів тому був слідчий експеримент, який на 100% доводить, що Марків не міг бути причетним навіть фізично, навіть на відстані до цього вбивства. Тому ми вважаємо, що Марків повинен бути вільний. Дуже хочу, щоб це сталося в найближчі місяці", - зазначив Аваков.
Міністр повідомив, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Марківа.
"Звільнення Віталія Марківа, який в 2013 році прибув до України з Італії боротися за Україну - це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані і є спецоперацією спецслужб РФ, яка реалізується на території Італії", - підкреслив Аваков.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
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Который не имеет НИКАКОЙ юридической или даже просто политической силы в Италии!
Вот это "достижение" Авакова!
И не стыдно было об этом говорить?