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МВС провело слідчий експеримент у справі Марківа, який доводить на 100% його невинуватість, - Аваков

МВС провело слідчий експеримент у справі Марківа, який доводить на 100% його невинуватість, - Аваков

Міністерство внутрішніх справ провело слідчий експеримент, який доводить невинуватість нацгвардійця Віталія Марківа, засудженого в Італії.

Про це в Раді заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька тижнів тому був слідчий експеримент, який на 100% доводить, що Марків не міг бути причетним навіть фізично, навіть на відстані до цього вбивства. Тому ми вважаємо, що Марків повинен бути вільний. Дуже хочу, щоб це сталося в найближчі місяці", - зазначив Аваков.

Міністр повідомив, що після завершення карантину в Італії відбудеться апеляційний суд у справі Марківа.

"Звільнення Віталія Марківа, який в 2013 році прибув до України з Італії боротися за Україну - це важлива справа. Ми впевнені, що звинувачення в причетності до вбивства італійського журналіста повністю сфальсифіковані і є спецоперацією спецслужб РФ, яка реалізується на території Італії", - підкреслив Аваков.

Дивіться: Слідчі експерименти у справі Марківа були проведені Інститутом експертиз під Слов'янськом, - МВС. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Аж прям герои! (но правильней будет сократить до ге**и).
МВС провело слідчий експеримент у справі Марківа, який доводить на 100% його невинуватість, - Аваков - Цензор.НЕТ 1723
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05.06.2020 11:39 Відповісти
Через 6(!!!) лет после осуждения, наше доблестное МВД проводит "следственный эксперимент"...
Который не имеет НИКАКОЙ юридической или даже просто политической силы в Италии!
Вот это "достижение" Авакова!
И не стыдно было об этом говорить?
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05.06.2020 11:40 Відповісти
чому він не був проведен, коли був суд? людина вже зосуджена та сидить у в'язниці
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05.06.2020 11:42 Відповісти
часу не було. Ну, там були рюкзаки, бізнес на крові....
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05.06.2020 12:16 Відповісти
Італія відмовлялася від будь-якої допомоги у справі, відмовляла у всіх запитах, це вже було
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05.06.2020 13:00 Відповісти
Так он у вас и не сидит
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05.06.2020 14:00 Відповісти
 
 