В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти

На території близько 6 тисяч гектарів настають незворотні мікрокліматичні зміни в розграбованих регіонах - зникають ліси і болота, забруднюються річки і втрачається родючий шар ґрунту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це йдеться в матеріалі "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії".

Навіть якщо лісники садять дерева, вони не ростуть або засихають. Тому кислотність ґрунту змінюється, адже бурштин під час контакту з водою виділяє кислоту.

За словами екологів, держава забула вирішити екологічну проблему видобутку бурштину. Водночас, за даними політологів, така ситуація вже закономірна.

"Будь-які екологічні проблеми - це криза державних інститутів, - каже в матеріалі політолог Тарас Загородній. – З цього погляду у вирішенні екопроблем нічого не змінилося. Бурштин як добували нелегально, так і продовжують це робити. Просто ця тема трохи затихла".

Держава реагує тоді, коли є певні виклики. Це стосується і пожеж, вирубки лісів тощо. Якщо це триває, то, звичайно, комусь потрібно. Йдеться про корумпованість органів, які не фінансуються таким належним чином, щоб реагувати на проблеми. Відкривається простір для тіньових ділків. Пожежі в лісі - хороший спосіб приховати незаконну вирубку, зазначає Загородній.

"Крім банального замовчування, політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони довкілля. Особливо перед виборами, коли треба за будь-яку ціну "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять у небезпечну площину порожньої балаканини", - пишуть автори матеріалу.

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