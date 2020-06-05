УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11060 відвідувачів онлайн
Новини
5 997 30

В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти

В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти

На території близько 6 тисяч гектарів настають незворотні мікрокліматичні зміни в розграбованих регіонах - зникають ліси і болота, забруднюються річки і втрачається родючий шар ґрунту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це йдеться в матеріалі "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії".

Навіть якщо лісники садять дерева, вони не ростуть або засихають. Тому кислотність ґрунту змінюється, адже бурштин під час контакту з водою виділяє кислоту.

За словами екологів, держава забула вирішити екологічну проблему видобутку бурштину. Водночас, за даними політологів, така ситуація вже закономірна.

"Будь-які екологічні проблеми - це криза державних інститутів, - каже в матеріалі політолог Тарас Загородній. – З цього погляду у вирішенні екопроблем нічого не змінилося. Бурштин як добували нелегально, так і продовжують це робити. Просто ця тема трохи затихла".

Держава реагує тоді, коли є певні виклики. Це стосується і пожеж, вирубки лісів тощо. Якщо це триває, то, звичайно, комусь потрібно. Йдеться про корумпованість органів, які не фінансуються таким належним чином, щоб реагувати на проблеми. Відкривається простір для тіньових ділків. Пожежі в лісі - хороший спосіб приховати незаконну вирубку, зазначає Загородній.

"Крім банального замовчування, політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони довкілля. Особливо перед виборами, коли треба за будь-яку ціну "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять у небезпечну площину порожньої балаканини", - пишуть автори матеріалу.

Читайте: Новим очільником Мінекології стане заступник міністра енергетики Абрамовський, - "слуга народу" Кравчук

Автор: 

ліс (765) екологія (1347) бурштин (509)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 9143
показати весь коментар
05.06.2020 12:13
+11
Зебилы, как там янтарь, дело Гандзюк, бизнес на крови, леса, тарифы, война, новые лица, на#уй кортежи, коррупция, рост экономики на 40%? А? А на деле дрейф в парашу и в прямом и переносном смыслах
показати весь коментар
05.06.2020 12:01
+10
С полицией получается как-то так:
В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты - Цензор.НЕТ 6875
показати весь коментар
05.06.2020 11:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Аваков сказал все нормально, а мне вспоминается цитата из фильма "Все нормально, падаем" (с)
показати весь коментар
05.06.2020 11:43 Відповісти
С полицией получается как-то так:
В Украине продолжают незаконно добывать янтарь, на разграбленных территориях необратимые изменения микроклимата, - эксперты - Цензор.НЕТ 6875
показати весь коментар
05.06.2020 11:44 Відповісти
Государству пох на добычу янтаря,гораздо проще продать маски за рубеж или списать сп***еное зерно на мышей.
показати весь коментар
05.06.2020 11:51 Відповісти
фото с камер госрезерва:

В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 8840
показати весь коментар
05.06.2020 12:12 Відповісти
как видите - снято где-то на побережье Италии
показати весь коментар
05.06.2020 12:13 Відповісти
показати весь коментар
05.06.2020 12:17 Відповісти
да ладно. при бедосику леса стоят как укопаные и янтарь сам в землю прыгает. то все при порошенки копалось и вывозилось. бубачка не такой. он обещал.
показати весь коментар
05.06.2020 11:58 Відповісти
"Весною будемо саджати..."
показати весь коментар
05.06.2020 11:58 Відповісти
Там где крышевание, там и продолжение нанесения ущерба природе и государству!
показати весь коментар
05.06.2020 11:59 Відповісти
Барыга Порошенко никак не угомонится. Всё ворует и ворует.
показати весь коментар
05.06.2020 11:59 Відповісти
Ні, але мріє повернутися.
показати весь коментар
05.06.2020 12:43 Відповісти
некогда этим заниматься. маетки то не в этой "янтарной зоне" строятся. а деньги нужны , вот и копают..
показати весь коментар
05.06.2020 11:59 Відповісти
Зебилы, как там янтарь, дело Гандзюк, бизнес на крови, леса, тарифы, война, новые лица, на#уй кортежи, коррупция, рост экономики на 40%? А? А на деле дрейф в парашу и в прямом и переносном смыслах
показати весь коментар
05.06.2020 12:01 Відповісти
Да главное Порошенко посадить и будет всем счастье...
показати весь коментар
05.06.2020 13:09 Відповісти
Аваков кришує
показати весь коментар
05.06.2020 12:01 Відповісти
В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти - Цензор.НЕТ 9143
показати весь коментар
05.06.2020 12:13 Відповісти
Лишь бы не копанки рыли, а так пусть патриоты добывают.
показати весь коментар
05.06.2020 12:27 Відповісти
Та пофиг, главное что не Порошенко.
показати весь коментар
05.06.2020 12:43 Відповісти
але Порошенко дуже ображається і мріє повернутися.
показати весь коментар
05.06.2020 12:44 Відповісти
Проблема рекультивации участков существует. И большая. Но нельзя для освещения любой проблемы привлекать доморощенных "специалистов" и прибегать ко лжи, которая якобы "во спасение".
Вспоминается "доклад про экологию" :"Дерева сохнуть, ріки міліють…"
"исчезают леса и болота..." Леса, конечно, рубят нещадно, а вот чтобы исчезло болото надо очень постараться. (В этом году, правда, все болота подсохли, но не от деятельности человека).
"лесники сажают деревья..." Да кто же на болотах деревья сажает?
"янтарь при контакте с водой выделяет кислоту". Если бы янтарь (или другой камень) выделял что-то в воду, он за миллионы лет давно бы в ней растворился.
"пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку". А вот попробуйте для начала сжечь пни, оставшиеся после вырубки. Даже если удастся, следы будут совсем не похожие на пожар в нетронутом лесу.
показати весь коментар
05.06.2020 12:46 Відповісти
какая рекультивация? это незаконная добыча, никто никакой рекультивации не делает.
показати весь коментар
05.06.2020 13:27 Відповісти
авакян казав що з бурштинокопачами покінчено ще у 2016 році
показати весь коментар
05.06.2020 12:52 Відповісти
бурштынокопатели раз в месяц носят дань Авакяну вот их и не трогают
показати весь коментар
05.06.2020 12:59 Відповісти
Зелёная власть всё разворует до нуля, пока их избиратель поддерживает. Дыра в бюджете растёт, госрезерв пустеет, знающие люди прочат уже к осени массовую невыплату пенсий и зарплат. Вот тогда стадо и опомнится. Так что, запасаемся попкорном, будет весело с зебилов поржать.
показати весь коментар
05.06.2020 13:02 Відповісти
Це почалося при япорошенку, його найближче оточення кришуе ще й заараз процес копателiв. Але i Зеленському пора подивитись в ту сторону!
показати весь коментар
05.06.2020 13:48 Відповісти
Було чарiвне Полiсся, а стало страшне Безлiсся! Соромно та гiрко дивитися на вимордовану землю, та бездiяльнiсть владних структур, котрим потрiбно займатися таким злочином! Що залишеться наступному поколiнню?! Це злочин, котрий покриваеться вже багато рокiв. Чи не пора з цим покiнчити !!!
показати весь коментар
05.06.2020 13:45 Відповісти
у меня вопрос к зеле - Яка ваша частка із незаконного копання бурштину? (с)
показати весь коментар
05.06.2020 13:53 Відповісти
копают там не менты с Розенблатом (эти финансами заведуют) а местный быдляк, который через несколько лет будет вместе с детишками загибаться или рассчитывает накопать бабла и свалить на пмж в Польщу, Румынию, Венгрию?
показати весь коментар
05.06.2020 13:57 Відповісти
Государство еще слабовато.
показати весь коментар
05.06.2020 15:02 Відповісти
"На территории около 6 тысяч гектаров наступают необратимые микроклиматические изменения в разграбленных регионах - исчезают леса и болота, загрязняются реки и теряется плодородный слой почвы. Источник: https://censor.net/n3200229"
тот кто умеет переводить тысячи га в км2, поймёт, что эксперДы опять пистят!!

"Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту. Источник: https://censor.net/n3200229" - где эти эксперДы уе*аны только берутся!!
Хотя в целом ситуация с добычей янтаря, просто не находит слов!!
показати весь коментар
05.06.2020 19:12 Відповісти
 
 