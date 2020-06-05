В Україні продовжують незаконно видобувати бурштин, на розграбованих територіях незворотними є зміни мікроклімату, - експерти
На території близько 6 тисяч гектарів настають незворотні мікрокліматичні зміни в розграбованих регіонах - зникають ліси і болота, забруднюються річки і втрачається родючий шар ґрунту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це йдеться в матеріалі "Україна безпорадна проти "бурштинової мафії".
Навіть якщо лісники садять дерева, вони не ростуть або засихають. Тому кислотність ґрунту змінюється, адже бурштин під час контакту з водою виділяє кислоту.
За словами екологів, держава забула вирішити екологічну проблему видобутку бурштину. Водночас, за даними політологів, така ситуація вже закономірна.
"Будь-які екологічні проблеми - це криза державних інститутів, - каже в матеріалі політолог Тарас Загородній. – З цього погляду у вирішенні екопроблем нічого не змінилося. Бурштин як добували нелегально, так і продовжують це робити. Просто ця тема трохи затихла".
Держава реагує тоді, коли є певні виклики. Це стосується і пожеж, вирубки лісів тощо. Якщо це триває, то, звичайно, комусь потрібно. Йдеться про корумпованість органів, які не фінансуються таким належним чином, щоб реагувати на проблеми. Відкривається простір для тіньових ділків. Пожежі в лісі - хороший спосіб приховати незаконну вирубку, зазначає Загородній.
"Крім банального замовчування, політики часто відверто піаряться або маніпулюють на темі охорони довкілля. Особливо перед виборами, коли треба за будь-яку ціну "наростити" рейтинг. Як наслідок, проблеми екології не тільки не вирішуються, а й переходять у небезпечну площину порожньої балаканини", - пишуть автори матеріалу.
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Вспоминается "доклад про экологию" :"Дерева сохнуть, ріки міліють…"
"исчезают леса и болота..." Леса, конечно, рубят нещадно, а вот чтобы исчезло болото надо очень постараться. (В этом году, правда, все болота подсохли, но не от деятельности человека).
"лесники сажают деревья..." Да кто же на болотах деревья сажает?
"янтарь при контакте с водой выделяет кислоту". Если бы янтарь (или другой камень) выделял что-то в воду, он за миллионы лет давно бы в ней растворился.
"пожары в лесу - хороший способ скрыть незаконную вырубку". А вот попробуйте для начала сжечь пни, оставшиеся после вырубки. Даже если удастся, следы будут совсем не похожие на пожар в нетронутом лесу.
тот кто умеет переводить тысячи га в км2, поймёт, что эксперДы опять пистят!!
"Даже если лесники сажают деревья, те не растут или засыхают. Потому кислотность почвы меняется, ведь янтарь при контакте с водой выделяет кислоту. Источник: https://censor.net/n3200229" - где эти эксперДы уе*аны только берутся!!
Хотя в целом ситуация с добычей янтаря, просто не находит слов!!