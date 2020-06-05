Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що перестрілка в Броварах стала наслідком непрозорості і корупції в сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення в Київській області.
Про це він сказав під час виступу на Годині уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину", - зазначив Аваков.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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- он не держит, он просто п.....ц как лоялен Зеленскому. Преданный пес.
Даже букмекерские конторы и казино позакрывал, которые крышевал, лишь бы угодить.
- не за яйца, а за нос.
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