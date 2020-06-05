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Новини
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Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками"

Аваков про перестрілку в Броварах:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що перестрілка в Броварах стала наслідком непрозорості і корупції в сфері держконтролю за видачею дозволів на транспортні перевезення в Київській області.

Про це він сказав під час виступу на Годині уряду в парламенті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Це штучно створений конфлікт між перевізниками з Броварів і перевізниками з Вінниці та Києва на ґрунті тіньових розрахунків, який 29 травня переріс у стрілянину", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 67 причетних до перестрілки в Броварах вже встановлено, 39 особам обрано запобіжний захід, - Аваков

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Пізніше дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Автор: 

Аваков Арсен (2189) Бровари (279) стрілянина (1778)


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Топ коментарі
+15
Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 11:45
+5
Ну как тут без мата??? Господин Авакян, вы у нас кто, бл..дь? Конфликтолог??? Ваша задача, чтобы в стране не было таких вооруженных групп, стреляющих друг в друга! А почему возник "конфликт", это вообще не ваше дело!
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05.06.2020 12:04
+4
Миленько. Министр МВД спокойно себе констатирует наличие коррупции . Нах спрашивается такой министр?
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05.06.2020 11:49
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Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 1898
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05.06.2020 11:45 Відповісти
Хотя...
Аваков о перестрелке в Броварах: "Это искусственно созданный конфликт между перевозчиками" - Цензор.НЕТ 8231
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05.06.2020 11:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=5UYLMiS9a0Q Звездит как дышет черт
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05.06.2020 11:47 Відповісти
Аваков не уточнив, що штучний конфлікт був створений саме ним. Щоб відволікти увагу від інших зашкварів в Кагарлику і економічного колапсу.
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05.06.2020 11:48 Відповісти
На конфликт 100 рыл с оружием не собирают. Это передел потоков по отмыванию бабла и далеко не по Броварам/ Там где отмывается бабло и собирается 100 человек с оружием полюбому лапа Авакова как и с любой другой кормушкой от азартных игр до травы и проституции.
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05.06.2020 11:48 Відповісти
Миленько. Министр МВД спокойно себе констатирует наличие коррупции . Нах спрашивается такой министр?
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05.06.2020 11:49 Відповісти
Зачем же ты повысил в должности Педаса, который покрывал преступников из Винницкого ОПГ имени гундяева?
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05.06.2020 11:51 Відповісти
З мусорньой не порішали.
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05.06.2020 11:51 Відповісти
я ****... чуваки по стране .. в столице.. бегают с автоматами, а этот армян -про искусство. ******.., не ту страну назвали -Гондурасом.
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05.06.2020 11:57 Відповісти
"Искусственно созданый конфликт..."
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05.06.2020 11:57 Відповісти
Самопідпал під Верховною Радою Причиною спроби спалити себе BurningMan назвав проблеми із житлом, яке відбирають бандити.
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05.06.2020 11:59 Відповісти
А де ж зникла стаття де Аваков не хоче просити вибачення?Свобода слова?Ні не чули.
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05.06.2020 12:00 Відповісти
Ну как тут без мата??? Господин Авакян, вы у нас кто, бл..дь? Конфликтолог??? Ваша задача, чтобы в стране не было таких вооруженных групп, стреляющих друг в друга! А почему возник "конфликт", это вообще не ваше дело!
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05.06.2020 12:04 Відповісти
бред
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05.06.2020 12:08 Відповісти
а остальные перестрелки и бандитские нападения это совершенно природный процес....
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05.06.2020 12:12 Відповісти
Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 7115
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05.06.2020 12:14 Відповісти
- Но как Аваков держит за яйца Зеленского, если после всех факапов его не увольняют.
- он не держит, он просто п.....ц как лоялен Зеленскому. Преданный пес.
Даже букмекерские конторы и казино позакрывал, которые крышевал, лишь бы угодить.
- не за яйца, а за нос.
Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 7273

https://ukraine.d3.ru/pid-radoiu-zaraz-aktsiia-za-vidstavku-chorta-avakova-1991570/ Під Радою зараз (сегодня 11:11)

Аваков про перестрілку в Броварах: "Це штучно створений конфлікт між перевізниками" - Цензор.НЕТ 6847
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05.06.2020 12:57 Відповісти
конфликт естественный и создало его организация которая обязана заботиться о гражданах.
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05.06.2020 13:28 Відповісти
"Искуственно созданный" КЕМ?! Не, не интересно? "На почве теневых расчетов" - это в смысле из-за миллионов черного нала? Так так и скажи. Или ссышь дружбана Солодченко подставить?
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05.06.2020 17:37 Відповісти
 
 