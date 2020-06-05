Люстрований брат представника Зеленського в КС Веніславський отримав керівну посаду в Офісі Генпрокурора, поки прокуратура продовжує з ним судитися у ВС

Вадим Веніславський, який в 2014 році був звільнений з органів прокуратури через Закон "Про очищення влади", але оскаржив своє звільнення в суді, призначений на посаду заступника начальника Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальної і прикордонної служби Офісу Генпрокурора.

Про це Цензор.НЕТ стало відомо з власних джерел.

Вадим Веніславський, який є братом народного депутата від "Слуги народу", представника Президента в Конституційному Суді Федора Веніславського, почав свою кар'єру в органах прокуратури ще в 2000 році. На той момент він обіймав посаду помічника прокурора Маневицького району Волинської області.

За роки роботи він дослужився до посади заступника прокурора Волинської області, яку займав з липня 2012 по травень 2014 року. А потім він перевівся в ГПУ, де працював на посаді начальника відділу забезпечення конституційних засад підприємницької діяльності та захисту інтелектуальної власності та авторських прав управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави.

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Рішення про його звільнення в 2014 році через люстрацію було мотивовано тим, що Веніславський за часів президентства Віктора Януковича понад рік обіймав керівну посаду в органах прокуратури. Він оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. На початку грудня минулого року суд виніс рішення на його користь, зобов'язавши ГПУ поновити його на посаді і виплатити Веніславському грошове забезпечення за час вимушеного прогулу в розмірі 877 254,42 грн. Рішення розміщено в Єдиному реєстрі судових рішень.

Прокуратура подала апеляцію на це рішення, проте в кінці лютого цього року Шостий апеляційний адміністративний суд її відхилив. У той же час Офіс генерального прокурора 30 березня подав касаційну скаргу на рішення судів попередніх інстанцій. Зараз ця справа розглядається у Верховному Суді.

Прокурор Веніславський не єдиний, хто оскаржив своє звільнення через люстрацію і виграв суд. Відновлення на колишній посаді вдалося домогтися і колишньому прокурору міста Києва Сергію Юлдашеву, який теж потрапив під люстрацію. Але він знову був змушений звернутися з позовом до Окружного адмінсуду міста Києва, оскільки був звільнений за наказом Генпрокурора Ірини Венедіктової, яка скасувала наказ попереднього керівника ОГПУ про його відновлення.

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Нагадаємо, Конституційний Суд продовжує розглядати питання відповідності Конституції Закону України "Про очищення влади". Коментуючи цей процес в інтерв'ю Цензор.НЕТ, Федір Веніславський, який в 2014 році очолював Харківську громадську люстраційний палату, зазначив: "Як фахівець з конституційного права маю великі сумніви в конституційності низки положень, які є в законі "Про очищення влади". Але як представник президента в КС не можу говорити категорично. Інакше це може бути визнано тиском на суд".