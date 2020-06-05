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Новини
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Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4%

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4%

В Україні прогнозують рівень безробіття - 9,4% за підсумками 2020 року. При цьому МВФ дає ще більш песимістичний прогноз - 10%. Ситуація покращиться в 2021, але зовсім трохи, безробіття може знизитися до 9,1%.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Водночас, попри такий стан речей і зниження заробітку, протестів в Україні з цих причин не буде.

"Сумнівно, що загальне безробіття без інших чинників стане причиною протестів по всій Україні. В Україні всі масові протести, зокрема майдани, засновані на чиннику несправедливості, порушення прав конкретної групи населення або конкретного громадянина", – розповів у матеріалі соціолог Любомир Мисів.

З цим погоджується і Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. "Як показує досвід України, масштабні протести під економічними гаслами не відбуваються. Загальнонаціональні акції протесту проходять під політичними гаслами. Коли рівень довіри до влади падає. Коли влада явно перешкоджає реалізації громадських надій", – розповідає соціолог.

Також читайте: Кількість безробітних в Україні зростає

Водночас у матеріалі йдеться, що протестувати через безробіття українці можуть. Це трапитися за умови, що тривале безробіття збігатиметься з іншими проблемами.

Зокрема восени, коли традиційно відбуваються українські протести, погіршиться економічна ситуація, якщо влада не буде робити правильних дій, – вважає Любомир Мисів.

Україна – не єдина держава, яка зіткнулася зі зростанням безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників.

Автор: 

безробіття (542) Мінекономрозвитку (2346)


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Топ коментарі
+5
А как же 500 000 рабочих мест, обещанных зелеными?
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05.06.2020 11:55
+5
Обіцянка-цяцянка, а зебікам радість.
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05.06.2020 11:56
+5
50 0 000 нових робочих місць за травеньвам замало?
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05.06.2020 11:59
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і Заробітчан не випускати ... - зЄ-дятли...
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05.06.2020 11:53 Відповісти
Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 856
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05.06.2020 12:06 Відповісти
Так безработица то и выросла скорее всего в основном из за заробитчан.
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05.06.2020 14:48 Відповісти
не факт - им нет смысла ставать на биржу...
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05.06.2020 20:10 Відповісти
Это почему? Мне кажется как раз наоборот. А те кто работал те уже и так на бирже стоят, если работают неофициально. А те кто работает официально на биржу стать не сможет.
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05.06.2020 20:59 Відповісти
А как же 500 000 рабочих мест, обещанных зелеными?
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05.06.2020 11:55 Відповісти
Обіцянка-цяцянка, а зебікам радість.
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05.06.2020 11:56 Відповісти
С этой властью трудно даже представить какая новость может удивить...
Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4% - Цензор.НЕТ 8373
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05.06.2020 11:55 Відповісти
Ця влада до нас з неба впала?
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05.06.2020 11:57 Відповісти
Так отож! Бо бачили очі, що вибирали, то тепер їжте хоч повилазьте...
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05.06.2020 12:00 Відповісти
Первый раз что-ли?
И не последний.
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05.06.2020 12:03 Відповісти
А ведь, этого космонавта выбирали киевляне.

Уровень безработицы в Украине по итогам 2020 года может вырасти до 9,4% - Цензор.НЕТ 6023
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05.06.2020 11:59 Відповісти
А зелю выбирали всей страной(
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05.06.2020 12:01 Відповісти
Сказали: "Лучше клоун, чем барыга".
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05.06.2020 12:04 Відповісти
Сказали: "Лучше клоун, чем барыга".
Два сапога- пара. Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 700
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05.06.2020 12:05 Відповісти
Уже не пара.
Уже три пары!

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 8599
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05.06.2020 12:14 Відповісти
А получили барыжного клоуна)=
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05.06.2020 12:07 Відповісти
См выше.
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05.06.2020 12:15 Відповісти
А где Вакарчук?
Отпуск, болезнь или корпоративы?
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05.06.2020 11:56 Відповісти
Он тоже обещал трудоустраивать граждан?
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05.06.2020 11:58 Відповісти
в подтанцовку
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05.06.2020 11:59 Відповісти
С 20 мая не ходит на работу.
Я переживаю.
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05.06.2020 12:00 Відповісти
Всего-то?
И в прошлом созыве, и в этом были более гулящие депутаны.
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05.06.2020 12:06 Відповісти
Рекомендуешь плюнуть на это?
Ну, ладно.

Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4% - Цензор.НЕТ 1025
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05.06.2020 12:12 Відповісти
За борьбу с безработицей сейчас отвечают не певцы, а квартальные.
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05.06.2020 12:17 Відповісти
Всё. Я уже плюнул на Это.
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05.06.2020 12:22 Відповісти
50 0 000 нових робочих місць за травеньвам замало?
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05.06.2020 11:59 Відповісти
Работа есть с оплатой 100-200 долларов...
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05.06.2020 12:04 Відповісти
При такой зарплате на работу нет абсолютно никакого смысла ходить. Только время зря тратить. Затраты не покроет.
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05.06.2020 14:50 Відповісти
"Ета всьо каронавірус! Найвеличніший тут ні при чому!"
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05.06.2020 12:12 Відповісти
 
 