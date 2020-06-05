Рівень безробіття в Україні за підсумками 2020 року може зрости до 9,4%

В Україні прогнозують рівень безробіття - 9,4% за підсумками 2020 року. При цьому МВФ дає ще більш песимістичний прогноз - 10%. Ситуація покращиться в 2021, але зовсім трохи, безробіття може знизитися до 9,1%.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Мінекономрозвитку, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Водночас, попри такий стан речей і зниження заробітку, протестів в Україні з цих причин не буде.

"Сумнівно, що загальне безробіття без інших чинників стане причиною протестів по всій Україні. В Україні всі масові протести, зокрема майдани, засновані на чиннику несправедливості, порушення прав конкретної групи населення або конкретного громадянина", – розповів у матеріалі соціолог Любомир Мисів.

З цим погоджується і Михайло Міщенко, заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова. "Як показує досвід України, масштабні протести під економічними гаслами не відбуваються. Загальнонаціональні акції протесту проходять під політичними гаслами. Коли рівень довіри до влади падає. Коли влада явно перешкоджає реалізації громадських надій", – розповідає соціолог.

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Водночас у матеріалі йдеться, що протестувати через безробіття українці можуть. Це трапитися за умови, що тривале безробіття збігатиметься з іншими проблемами.

Зокрема восени, коли традиційно відбуваються українські протести, погіршиться економічна ситуація, якщо влада не буде робити правильних дій, – вважає Любомир Мисів.

Україна – не єдина держава, яка зіткнулася зі зростанням безробіття. Це загальносвітовий тренд. Відчула це і Європа, яка є найбільшим імпортером українських трудових ресурсів. Багатьом європейським компаніям доводиться скорочувати свій штат і звільняти, зокрема, українських працівників.