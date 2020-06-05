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Новини Коронавірус і карантин
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Кулеба про відкриття кордонів: Незначне поліпшення статистики щодо COVID-19 допоможе нам вписатися в стандарти і в'їзд для українців буде відкритий

Кулеба про відкриття кордонів: Незначне поліпшення статистики щодо COVID-19 допоможе нам вписатися в стандарти і в'їзд для українців буде відкритий

В'їзд для українців до країн Європейського Союзу може бути відкритий, коли кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні знизиться та інцидентність буде в межах допустимого.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на Годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

"Ми ведемо переговори з усіма країнами, які становлять інтерес для українців як точки, в які вони планують поїхати цього літа. Під час ухвалення цими країнами рішень про допуск громадян України немає проблем з довірою до статистики, немає проблеми з довірою до кількості тестів - це проблема цифр як таких, оскільки встановлено певний ліміт кількості хворих на 100 тисяч населення. Ми перебуваємо дуже близько до цього порогу - і навіть незначне поліпшення дозволить нам вписатися в стандарти. І в'їзд для українців буде відкритий. Це питання є одним з пріоритетних і я тримаю його контролі", - заявив глава МЗС.

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Автор: 

кордон (4754) карантин (18172) відпустка (123) туризм (1560) Євросоюз (13351) Кулеба Дмитро (3604) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не зря новости рядом поставили:
https://censor.net/news/3200234/uroven_bezrabotitsy_v_ukraine_po_itogam_2020_goda_mojet_vyrasti_do_94
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05.06.2020 12:06 Відповісти
логично. нет доверия - нет проблем с доверием.
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05.06.2020 12:08 Відповісти
Так прямо и говорит: улучшение статистики... Не ситуации.
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05.06.2020 12:26 Відповісти
Достаточно одной таблэтки.
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05.06.2020 13:30 Відповісти
 
 