До середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде в кожній ОТГ, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що до середини наступного року в кожній ОТГ буде поліцейський офіцер громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас є 190 поліцейських офіцерів громади, які працюють у 10 регіонах країни", - зазначив Аваков.

Глава МВС зазначив, що проєкт "Поліцейський офіцер громади" передбачає впровадження універсального офіцера поліції.

"Я вважаю, що поліцейський офіцер громади до середини наступного року буде в кожній об'єднаній територіальній громаді (ОТГ)", - додав міністр.

Однак, за словами Авакова, для цього необхідне фінансування з боку місцевих громад, забезпечення приміщенням і забезпечення з боку Національної поліції автомобілем, обладнанням, рацією.

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