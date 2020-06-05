До середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде в кожній ОТГ, - Аваков
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що до середини наступного року в кожній ОТГ буде поліцейський офіцер громади.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у нас є 190 поліцейських офіцерів громади, які працюють у 10 регіонах країни", - зазначив Аваков.
Глава МВС зазначив, що проєкт "Поліцейський офіцер громади" передбачає впровадження універсального офіцера поліції.
"Я вважаю, що поліцейський офіцер громади до середини наступного року буде в кожній об'єднаній територіальній громаді (ОТГ)", - додав міністр.
Однак, за словами Авакова, для цього необхідне фінансування з боку місцевих громад, забезпечення приміщенням і забезпечення з боку Національної поліції автомобілем, обладнанням, рацією.
Топ коментарі
+14 Ави
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+8 Plushka
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