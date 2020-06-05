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До середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде в кожній ОТГ, - Аваков

До середини 2021 року поліцейський офіцер громади буде в кожній ОТГ, - Аваков

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що до середини наступного року в кожній ОТГ буде поліцейський офіцер громади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас є 190 поліцейських офіцерів громади, які працюють у 10 регіонах країни", - зазначив Аваков.

Глава МВС зазначив, що проєкт "Поліцейський офіцер громади" передбачає впровадження універсального офіцера поліції.

"Я вважаю, що поліцейський офіцер громади до середини наступного року буде в кожній об'єднаній територіальній громаді (ОТГ)", - додав міністр.

Однак, за словами Авакова, для цього необхідне фінансування з боку місцевих громад, забезпечення приміщенням і забезпечення з боку Національної поліції автомобілем, обладнанням, рацією.

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Автор: 

Аваков Арсен (2189) Нацполіція (15139) ОТГ (144)


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Топ коментарі
+14
к середине 2021 года Кагарлык будет в каждой ОТГ
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05.06.2020 12:03
+10
"финансирование со стороны местных громад"
Слугуватимуть місцевим князькам.
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05.06.2020 12:03
+8
Прочла "В опг"
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05.06.2020 11:59
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Прочла "В опг"
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05.06.2020 11:59 Відповісти
доречі це так і є
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05.06.2020 13:16 Відповісти
смотрящего в каждый район!
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05.06.2020 11:59 Відповісти
"финансирование со стороны местных громад"
Слугуватимуть місцевим князькам.
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05.06.2020 12:03 Відповісти
Угу..Будет присматривать за игральными автоматами.
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05.06.2020 12:04 Відповісти
Глава МВД отметил, что проект "Полицейский офицер громады" предусматривает внедрение универсального офицера полиции.

Жители Кагарлыка невольно вздрогнули.
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05.06.2020 12:01 Відповісти
к середине 2021 года Кагарлык будет в каждой ОТГ
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05.06.2020 12:03 Відповісти
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05.06.2020 12:05 Відповісти
Аваков объяснил изнасилование украинки в полиции нравами общества-заголовок кацапских сми,где-то они правы если терпим все это и это общество выходит на марш против его не сотнями,пускай тысячами а нужно минимум десятками тысяч ,значит обществу "какаяразница"
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05.06.2020 12:07 Відповісти
У нас и так работников МВД достаточно, по сравнению с другими странами.
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05.06.2020 12:02 Відповісти
Может будет в каждой ОПГ?
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05.06.2020 12:03 Відповісти
Зона якась.Той вірмен взагалі уху їв?
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05.06.2020 12:03 Відповісти
Он только Хоровац ест.
Знак вопроса зачем?
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05.06.2020 12:14 Відповісти
Откаты за крышу ему передавать или в район возить, как сейчас!?
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05.06.2020 12:04 Відповісти
Не,шерифы будут возить прям в область.
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05.06.2020 12:09 Відповісти
Шериф это выборная должность
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05.06.2020 12:05 Відповісти
Все правильно.Вот Авакян и будет выбирать.
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05.06.2020 12:07 Відповісти
К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков - Цензор.НЕТ 2540http://by24.org/2019/07/22/belarusian_sheriffs/ милиции Беларуси появились свои «шерифы»
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05.06.2020 12:06 Відповісти
Интересно,с окна вылезет?!
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05.06.2020 12:15 Відповісти
I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy...
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05.06.2020 13:20 Відповісти
К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков -- добро пожаловать в ссср !

Эти дэбили с совдеповским менталитетом ничего хорошого для развития украинцев не дадут .

Все как в ссср , все как в России .

Да здравствует деградация ! 💪
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05.06.2020 12:07 Відповісти
А где выборные шерифы? На хрена засланых казачков слать. Где выбраные судьи. Где народовладдя. Или зеля одним референдумом отделаться хочет, написаным под диктовку свиньями корыта. Дострокови выборы!
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05.06.2020 12:10 Відповісти
Даешь официального насильника и садиста в каждое село! Сначала подчиняйся! Ура тАварищи! А вот теперь логика, если ЗП, премии и надбавки подобного "офицера" будут зависеть от главы ОТГ, то автоматически местные князьки окончательно стают неприкасаемыми. И я так понимаю что штат недоМВД расширяют. Сколько их там сей час, 300 тыс.? А станет? И какой КПД?
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05.06.2020 12:11 Відповісти
Совдеповец ЗЕ и акава превращает Украину в ссср , то есть в зону
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05.06.2020 12:13 Відповісти
Ви зрозуміли, воно ще хоче до середини 2021 року дотягнути.
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05.06.2020 12:11 Відповісти
"шеріфам" ще й кольти видадуть.
А нарІду?))
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05.06.2020 12:12 Відповісти
Кому він потрібет той універсал? А по факту - сморящий від поліційної мафії. Зробіть цих що є начальників поліції і дільничних поліцаїв виборними посадами на альтернативній основі типу шерифів. Не треба , ні грошей, ні фінансування. А ні, придумали пяту ніжку для стула. Таке враження, що влада свідомо пише - катехезіс мафіозного батька.
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05.06.2020 12:13 Відповісти
ОТГ самі погонять аваковських козлів, що лізуть з усіх красножопінскоф після 2кл. освіти і курсів як для "слуг народу")))
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05.06.2020 12:13 Відповісти
А когда гопники труханова будут расформированы ?
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05.06.2020 12:17 Відповісти
Ну вот. Местного шерифа, и чтоб сами выбирали и потом в Киев гавном не кидали!
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05.06.2020 12:18 Відповісти
Просто вдумайтесь,що падлюки роблять,замість того,щоб розвивати науку,медицину,технології,вони вертухаїв за наш рахунок найматимуть,щоб безпечно собі робити,що захочуть.
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05.06.2020 12:20 Відповісти
Офіцер громади це той самий дільничний?..Чи американський виборний шериф?..От у нас у Львові,мабуть як в кожному обласному центрі появився новий князьок...Після Сергія Медведчука,Димінського,Писарчука появився Козловський,який безперечно купить як і "офіцера громади",так саму громаду...Коли ж накінець дійде,що у корумпованій країні збільшувати кількість правоохоронних органів то тільки збільшувати саму корупцію?..
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05.06.2020 12:32 Відповісти
А чого все в майбутньому, а чого не зараз?
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05.06.2020 12:35 Відповісти
"К середине 2021 года полицейский офицер громады будет в каждой ОТГ, - Аваков" - Участкового врача назвали семейным врачом и с тех пор я её не видел, а она меня, нет у неё времени со мной встречаться. Участкового мента назовут полицейским офицером громады. "Реформаторы".
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05.06.2020 12:36 Відповісти
Сміятися чи плакати? Їм мало офіцерів по зв'язкам з пресою?
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05.06.2020 12:40 Відповісти
А участковый шо??? Сопьется и повесится? Или как милицию заменили полюцией, так и участкового - шерифом??? Был уже один - ноттингемский. И шо? Блюл закон так, шо аж Робин Худ з'аїіпався смотреть на это...
А кто теперь будет ко мне стучаться ружейный сейф проверять?
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05.06.2020 13:18 Відповісти
Полицейский офицер громады - сокращенно ПОФИГ.
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05.06.2020 13:52 Відповісти
Банальный участковый.
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05.06.2020 14:00 Відповісти
Аваков вы должны пойти в отставку,если вы офицер!
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05.06.2020 15:28 Відповісти
Этот художественный свист я уже слышу от Авакова 3 года
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05.06.2020 15:39 Відповісти
 
 